Trump zaprijetio Rusiji: 'Udarit ćemo carine i 100 posto, NATO-u šaljemo oružje!'

Američki predsjednik Donald Trump i šef NATO-a Rutte drže konferenciju za novinare nakon sastanka u Bijeloj kući. Očekuju se važne objave.

Za Ruttea je rekao da ga mnogi cijene, naročito saveznici u Europi, navodeći da radi odličan posao. „Sastali smo se prije mjesec dana. Kao što znate, potrošili smo 350 milijardi dolara na ovaj rat. To je bio Bidenov rat, ne moj rat, i ja vas pokušavam izvući iz njega. Želimo da rat završi. Razočarao sam se u predsjednika Putina jer sam prije dva mjeseca mislio da imamo dogovor. Zato ćemo uvesti carine ako u roku od 50 dana ne pristanu na dogovor. Stvar je jednostavna“, rekao je Trump.

„I bit će to 100-postotne carine, to je tako, to je jednostavno tako, i nadam se da nećemo morati to napraviti. Imamo najveću vojnu opremu na svijetu, vidjeli ste nedavno u Iranu – svaka od 14 bombi pogodila je cilj, helikopteri su ispucali 30 bombi i svaki put su pogodili. Na skali od 0 do 10, učinak je tamo bio 15. To je bilo fantastično, dobro organiziran napad. Prošli tjedan razgovarao sam s pilotima i rekli su mi: ‘Gospodine, ovo smo uvježbavali 24 godine. Vi ste nam to dozvolili, ali mi smo to vježbali četiri do pet puta godišnje tijekom 24 godine.", rekao je.

Nastavio je: „Radimo najbolju opremu i projektile, to znaju i u Europi. Danas smo sklopili dogovor. Radimo najbolju opremu, naoružanje, radimo najbolje od svega i Europa to zna. Slat ćemo im opremu i ona će se plaćati. Sjedinjene Američke Države neće kupovati, ali ćemo proizvoditi i to će se plaćati. Dogovor je da se izdvaja 5 posto (od BDP-a na naoružanje, op. a.), riječ je o bilijunu dolara godišnje, to je puno novca. I to su bogate nacije, puno je to novca i podržavamo to.

Slat ćemo NATO-u najbolje od nas, možda i u Njemačku. NATO će se o tome brinuti i sve koordinirati. Radit ćemo najbolje i vrhunsko oružje i slat ćemo ga NATO-u, a onda i u druge zemlje. Veliko poštovanje prema Marku, prilično mladom čovjeku za karijeru kakvu ima, a imao je sjajnu karijeru i prije NATO-a.

Nastavio je govoriti Rutte: "Ovo je stvarno veliko. Zaista. Donijeli smo odluku, a to je da želimo da Ukrajina ima i zadrži sposobnost da se obrani od Rusije. Ovo se nadovezuje na veliki uspjeh NATO-a. Pet posto kako bi povećali svoju proizvodnju, ovo je također ponovni iskorak Europe. U kontaktu sam s puno zemalja: Njemačkom, Finskom, Danskom, Švedskom, Norveškom, Velikom Britanijom, Nizozemskom, kao i Kanadom. Sve žele biti dio toga. I to je samo prvi val, a bit će ih još. Kroz NATO sustav radit ćemo kako bismo vidjeli što Ukrajini treba i kako bismo kreirali pakete pomoći.

Sve to znači da će Ukrajina dobiti pristup vojnoj opremi, zračnoj opremi, ali i projektilima, streljivu… Za Ukrajinu je to sjajna vijest. Kao što je rekao i predsjednik Donald Trump, spomenute zemlje će brže prosljeđivati oružje prema Ukrajini.“

Zahvalio se Trumpu i naveo da je ovo važno, on je Rutteu uzvratio da je napravio veliki posao.

Trump se potom osvrnuo na rat između Indije i Pakistana, naveo je da je situacija bila na korak do nuklearnog rata te da je poslao poruku upozorenja vezano za trgovinu, nakon čega su se stvari smirile.

Potom je spomenuo Ruandu i Kongo – tamo su se stvari događale 30 godina, a najmanje sedam milijuna ljudi je poginulo. „Govorim o prilično grubom oružju kao što su mačete i odsječene glave, i to godinama. Niste mogli godinama prići tim zemljama, toliko je to bilo užasavajuće – i to smo riješili. Srbija, Kosovo – to je riješeno i to će se dogoditi. Sjajno je smirivati ratove, to je važno.“

Dotaknuo se i Gaze, rekavši da jako dobro rade i oko tog pitanja.

„Jedino što do sada nismo riješili je Rusija, i nisam sretan zbog toga. Taj rat nikada se ne bi dogodio da sam ja bio predsjednik. Prije sam razgovarao s Putinom, on je bio njegov miljenik. Govorio sam da će doći do rata, gledao sam izvana i govorio da će se to dogoditi. Nisam mogao vjerovati – Biden je govorio suprotno od onoga što se trebalo govoriti. Rat je počeo, pravi nered, mislim da gube 5000–6000 dnevno. Uglavnom vojnici, ali mnogo je i civila u gradovima razneseno, i to se mora zaustaviti.

Ako se ne dogovorimo u 50 dana, uvest ćemo carine – nadam se da do toga nećemo doći. Ali toliko je već bilo razgovora, samo razgovori, a projektili idu na Kijev i ubijaju 60 ljudi. To mora stati.

Smisao ovoga je veliki dogovor – riječ je o kupnji vrijednoj milijarde dolara od SAD-a za potrebe NATO-a, i to će se brzo distribuirati na bojišta, u Ukrajinu. Kad je rat počeo, Ukrajina nije imala šanse.“

