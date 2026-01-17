Tisuće ljudi najavilo prosvjede! Stručnjakinja upozorila: 'Američka vlast je trajna zamka'

Veliki prosvjedi protiv ambicija američkog predsjednika Donalda Trumpa da preuzme Grenland očekuju se u subotu u nekoliko gradova Danske, uključivo u glavnom gradu, kao i u grenlandskoj prijestolnici Nuuku. Na društvenim mrežama više tisuća osoba kazalo je da namjerava sudjelovati na prosvjedima na Grenlandu i u Danskoj, u Kopenhagenu, Aarhusu, Aalborgu i Odensu, na inicijativu više grenlandskih organizacija.

"Cilj je poslati jasnu i jednoglasnu poruku u korist poštivanja demokracije i temeljnih ljudskih prava na Grenlandu“, objasnila je Uagut, nacionalna organizacija građana Grenlanda u Danskoj, na svojoj web stranici. Organizatori Uagut, građanski pokret "Ruke s Grenlanda“ i Inuiti – koalicija lokalnih grenlandskih udruga – žele iskoristiti prisutnost delegacije američkog Kongresa u Kopenhagenu kako bi se njihov glas čuo.

Otkad se vratio na vlast prije godinu dana, Donald Trump redovito spominje preuzimanje kontrole nad ogromnim, strateški važnim, ali rijetko naseljenim arktičkim otokom koji pripada Danskoj. Tvrdi da će ga zauzeti "na ovaj ili onaj način“, kako bi se suprotstavio, prema njegovim riječima, ruskim i kineskim interesima na Arktiku. U petak navečer, njegov bliski savjetnik Stephen Miller potvrdio je američke stavove o tom teritoriju.

'Danska je, uz dužno potšvanje, mala zemlja'

"Grenland je velik koliko i četvrtina Sjedinjenih Država. Danska je, uz svo dužno poštovanje, mala zemlja s malim gospodarstvom i malom vojskom. Ne može braniti Grenland“, izjavio je za Fox News. No, Sjedinjene Države ne namjeravaju "potrošiti milijarde dolara braneći" taj teritorij dok njegov suverenitet ostavljaju Danskoj, dodao je.

Prosvjedi planirani za subotu dolaze tri dana nakon sastanka u Washingtonu gdje su danske vlasti priznale da trenutno ne postoji mogućnost dogovora s američkim čelnicima o budućnosti autonomnog teritorija. Dok je nekoliko europskih čelnika izrazilo podršku Danskoj, osnivačici NATO-a, američki predsjednik u petak je zaprijetio carinama zemljama koje ne podržavaju njegov plan za stjecanje Grenlanda. Poziv na prosvjed upućen je i u Nuuku kako bi se suprotstavili "nezakonitim planovima Sjedinjenih Država da preuzmu kontrolu nad Grenlandom".

Francuska, Švedska, Njemačka i Norveška, kojima su se pridružile Nizozemska, Finska i Ujedinjeno Kraljevstvo, ovog su tjedna najavile raspoređivanje vojnog osoblja za izviđačku misiju na Grenlandu u sklopu danske vježbe "Arctic Endurance", organizirane sa saveznicima NATO-a.

Zašto je Grenland danski?

U samo nekoliko tjedna Grenland se od periferne vijesti pretvorio u jednu od najvažnijih tema u svjetskim medijima. "Najzaslužniji" za to američki je predsjednik Donald Trump. Klimatske promjene, nove pomorske rute, pristup kritičnim sirovinama i sigurnosna arhitektura NATO-a činili su najveći otok na svijetu prostorom na kojem su se preklapali interesi velikih sila, regionalnih aktera i lokalnog stanovništva.

No Trumpova želja da ga prisvoji, pretvorili su Grenland u kriznu točku koja može dovesti do raspada prekoatlantskog saveza. Trumpu pritom nije jasno zašto Danska uopće polaže ikakva prava na Grenland.

"Činjenica da su tamo pristali brodom prije 500 godina ne znači da posjeduju tu zemlju”, rekao je.

Danski pravni legitimitet

Danski suverenitet nad Grenlandom nije rezultat klasične kolonijalne dominacije, već dugog kontinuiteta diplomatskih i pravnih odluka. Grenland je kroz povijest bio dio dansko-norveške krune, a nakon 1814. godine Danska je zadržala kontrolu nad otokom, unatoč gubitku Norveške. Suverenitet Danske dodatno je potvrđen 1933. godine, kada je Stalni sud u Haagu odbio norveške zahtjeve za istočnim Grenlandom.

Danas je Grenland sastavni dio Kraljevine Danske, ali uživa široku autonomiju, uključujući vlastiti parlament, službeni jezik i kontrolu nad prirodnim resursima. Stanovnici otoka su na referendumima odlučili zadržati vezu s Danskom, uz jaču autonomiju, umjesto potpune neovisnosti. Ovaj odnos predstavlja geopolitički kompromis: Danska pruža sigurnost i međunarodni status, dok Grenland osigurava Danskoj arktički utjecaj i pristup globalnim forumima. Ukratko, Danska upravlja Grenlandom jer je to pravno, politički i povijesno utemeljeno, dok stanovnici otoka zadržavaju značajnu autonomiju i pravo na buduću samostalnost.

"Pravni legitimitet Danske danas je iznimno čvrst, što je rijetkost u arktičkom prostoru“, naglašava Paal Sigurd Hilde s norveškog instituta za obranu. "Upravo zato Grenland već stoljećima nije bio zona spora“.

Europi je strateški oslonac

Grenland Danskoj predstavlja ključnu geostratešku polugu. Bez njega, Kopenhagen bi imao ograničen utjecaj izvan europskog kontinenta. S Grenlandom, Danska sudjeluje u Arktičkom vijeću, u NATO sigurnosnim planovima i u globalnim raspravama o klimatskim promjenama.

"Grenland Danskoj daje ono što male države rijetko imaju – stratešku dubinu“, kaže Michael O’Connor, bivši savjetnik NATO-a za Arktik. "Zbog njega Danska nije samo korisnik sigurnosti, nego i njezin proizvođač.“ Analitičari ističu da se godišnja subvencija Grenlandu, od oko 500 milijuna eura, u Kopenhagenu sve više promatra kao cijena geopolitičke relevantnosti, a ne socijalni teret.

Za Europsku uniju Grenland je postao strateški oslonac energetske i industrijske sigurnosti. Posebno se ističe potencijal rijetkih metala potrebnih za zelenu tranziciju. Godine 2021. Europsko vijeće potvrdilo je da Grenland nije dio državnog područja EU-a i ne pripada jedinstvenom tržištu te ga, za razliku od nekih najudaljenijih regija EU-a, ne obvezuje pravna stečevina EU-a, ali ima pravo na financijsku omotnicu kojom se ojačava strateško partnerstvo.

"Bez pristupa arktičkim resursima, europska industrijska politika ostaje ranjiva“, upozorava Isabelle Fournier, profesorica sa scveučilišta u Lilleu. "Grenland je jedna od rijetkih realnih alternativa kineskoj dominaciji u sektoru kritičnih sirovina.“

Klimatska predstraža

Uz resurse, Grenland ima i ključnu ulogu u klimatskom nadzoru. "Led koji se topi na Grenlandu diktira tempo klimatskih promjena u Europi“, dodaje Fournier. "U tom smislu, Grenland je europska klimatska predstraža.“ Za stanovnike Grenlanda geostrateška važnost otoka istodobno je prilika i izazov. Danska pruža socijalnu sigurnost, ali rastuća međunarodna pažnja otvara pitanje dugoročne političke samostalnosti.

"Grenlanđani sve više shvaćaju da nisu samo mala zajednica na rubu svijeta, nego akteri u globalnoj igri“, smatra Ane Bak, danska analitičarka za arktičku politiku. "Pitanje nije hoće li Grenland biti važan, nego tko će imati najveći utjecaj na njegove odluke.“ Dok se u manjim zajednicama i dalje živi u skladu s tradicionalnim obrascima, glavni grad Nuuk se ubrzano pretvara u moderni arktički grad. Digitalna infrastruktura, nova luka i međunarodni projekti simbol su promjene.

"Grenland je danas laboratorij buduće geopolitike. Ovdje se istodobno testiraju klimatske, sigurnosne i resursne politike velikih sila, dodaje Bak.

"Tko kontrolira Grenland, kontrolira sjeverni prilaz Atlantiku i zračni koridor između Sjeverne Amerike i Europe“, kaže Erik Lund, analitičar za sigurnosnu politiku sa Sveučilišta u Oslu.

"U vojno-strateškom smislu, to je prirodni nosač radara i proturaketne obrane.“

Američki protektorat?

Iz američke perspektive, Grenland je nezamjenjiva strateška točka u obrani sjevernog Atlantika i kontinentalnih Sjedinjenih Država. Njegov položaj između Sjeverne Amerike i Europe čini ga prirodnim mostom, ali i tampon-zonom u slučaju sukoba s Rusijom.

"Grenland je središnja točka GIUK-praznine – prostora između Grenlanda, Islanda i Ujedinjenog Kraljevstva – koji je presudan za kontrolu pomorskog i zračnog prometa“, objašnjava James Holloway, bivši analitičar američkog Ministarstva obrane.

"Bez Grenlanda, američka proturaketna i radarska obrana na sjeveru bila bi ozbiljno oslabljena.“

Za grenlandsko društvo, eventualno američko preuzimanje nosi i prilike i rizike. S jedne strane, donio bi golema ulaganja u infrastrukturu, radna mjesta i sigurnost, potencijalno ubrzavajući put prema ekonomskoj samoodrživosti. S druge strane, postavlja se pitanje tko bi dugoročno donosio ključne odluke.

"Grenlanđani žele neovisnost, a ne zamijeniti jednu metropolu drugom. Američki protektorat mogao bi biti privremeno rješenje, ali i trajna zamka", kaže Bak. U kontekstu rastućih globalnih napetosti, američki protektorat nad Grenlandom više nije teorijska konstrukcija, nego jedna od realnih opcija budućeg razvoja Arktika. Veliko je pitanje, međutim, što bi takav ishod značio za savezništvo Europe i Amerike.

