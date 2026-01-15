Bijela kuća: 'Trump želi Grenland, to je prioritet'; Danski ministar: 'Ovo će biti teško...'

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je večeras po srednjoeuropskom vremenu da je predsjednik SAD-a Donald Trump jasno poručio kako želi da Sjedinjene Američke Države "preuzmu" Grenland, a da slanje europskih snaga na to područje neće utjecati na njegovu odluku.

Rekla je da su se na sastanku u srijedu u Washingtonu dogovorile da osnuju radnu skupinu pojedinaca koji će nastaviti razgovore o "preuzimanju Grenlanda".

"Ti će se razgovori održavati svaka dva ili tri tjedna", rekla je.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Izjave su dane tijekom konferencije za novinare u Bijeloj kući u Washingtonu.

Američka administracija nastavit će dijalog s Danskom i Grenlandom o pitanju budućnosti Grenlanda, kaže glasnogovornica Leavitt. "Ali predsjednik je vrlo jasno dao do znanja koji je njegov prioritet. Želi da Sjedinjene Države preuzmu Grenland", kaže ona.

Prema Trumpu, interes za Grenland je stvar nacionalne sigurnosti, dodala je Karoline Leavitt.

Stigle su prve rekacije iz Danske.

Tamošnji ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen rekao je za danski TV 2: "To pokazuje da će ovo biti stvarno, stvarno teško". Komentirao je i tvrdnju glasnogovornice Bijele kuće o osnivanju radne skupine koja će nastaviti razgovore o "preuzimanju Grenlanda".

"Ali takav sporazum ne postoji", kaže Lars Løkke Rasmussen.

Prema njegovim riječima, Danska ima "kristalno jasnu dansku crvenu liniju", što znači da se mora poštovati suverenitet Grenlanda i Danske.

POGLEDAJTE VIDEO

Od malog Trumpa do Trnoružice: Arktik na rubu eksplozije, ni jedan scenarij nije nemoguć: Europa razjedinjena