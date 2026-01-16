Meloni uputila zahtjev NATO-u: Upozorila na dvije nove prijetnje na Grenlandu

Talijanska premijerka Giorgia Meloni zatražila je od NATO-a u petak "koordiniranu prisutnost" u arktičkoj regiji kako bi se spriječile tenzije i odgovorilo na miješanje drugih aktera. Uslijedilo je to nakon eskalacije napetosti među zapadnim saveznicima oko Grenlanda, piše Reuters.

Meloni je poručila da regija postaje sve važnija zbog razvoja novih pomorskih ruta te zbog svojih ogromnih energetskih i mineralnih resursa. Italija od 2013. godine ima status promatrača u Arktičkom vijeću, tijelu koje nadzire to područje, a svoju je politiku ažurirala zbog nedavnih napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Danske oko Grenlanda.

Dvije prijetnje na Arktiku

Američki predsjednik Donald Trump ne odustaje od američke kontrole nad Grenlandom kako bi, kako kaže, spriječio da otok zauzmu Rusija ili Kina. Grenland, autonomni teritorij Danske, odbacio je tu ideju u razgovorima održanima ovog tjedna u Washingtonu, otkrivajući "temeljne" razlike.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U dokumentu koji je objavila talijanska premijerka navodi se da se Rusija ponovno snažnije usmjerila na Arktik, jačajući svoju vojnu prisutnost u tom području.

"Takav odlučniji pristup, u kombinaciji s jasnom demonstracijom kršenja načela nepovredivosti granica prikazanog u Ukrajini, najprije je potaknuo reakciju NATO-a, a potom i Europske unije", stoji u dokumentu.

Također su upozorili na pokušaje Kine da ojača svoju prisutnost na Arktiku kao samoproglašena "bliskoarktička država", uključujući sve veći interes za plovidbu Sjevernim morskim putem i jačanje veza s Moskvom, koje se protežu i na vojna pitanja.

Što kažu Rusi i Kinezi?

Rusija je u četvrtak poručila da zapadne zemlje nisu iznijele nikakve činjenice koje bi potkrijepile tvrdnje da Moskva ili Peking predstavljaju prijetnju Grenlandu. Kina je u ponedjeljak pozvala SAD da ne koriste druge zemlje kao izgovor za ostvarivanje vlastitih interesa.

Neke europske zemlje ovog su tjedna poslale manji broj vojnika na Grenland u znak solidarnosti s Danskom, što je potez koji talijanski ministar obrane Guido Crosetto, kako kaže, ne razumije.

"Vjerujem, umjesto toga, da je u našem interesu održati zapadni svijet, slobodni svijet na okupu, te uvijek razmišljati i djelovati unutar okvira NATO-a i UN-a", poručio je.

U dokumentu se navodi da razvoj arktičkih pomorskih ruta otvara značajne mogućnosti za brodograditelje, među kojima je i talijanski Fincantieri koji gradi plovila sposobna za rad u ekstremnim uvjetima.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump gura aneksiju, Europa diže uzbunu: Prvi vojnici se iskrcavaju