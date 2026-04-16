Razbijena monstruozna mreža silovatelja: Drogirali žrtve i nazivali ih 'mrtvim svinjama'

Kineski student osuđen je na 11 godina zatvora zbog dva pokušaja ubojstva i sedam teških silovanja u Münchenu tijekom nekoliko mjeseci. Slučaj je razotkrio djelovanje zatvorene Telegram grupe u kojoj su članovi koordinirali drogiranje i seksualno zlostavljanje žena, koristeći šifrirane termine za svoje žrtve i narkotike.

"Znam da sam učinio nešto strašno i da je to imalo strašne posljedice“, rekao je Zhongyi J. (28), koji je optužen za drogiranje i silovanje svoje susjede najmanje sedam puta između veljače i prosinca 2024.

Tužitelji su rekli da joj je Zhongyi svjesno davao po život opasne doze sedativa i anestetika, piše DW.

Jeziva telegram grupa

Suđenje kineskom studentu u Münchenu dio je šireg niza istraga protiv osam muškaraca koji su bili članovi Telegram chat grupe pod nazivom "Njemačka škola vožnje". Svi muškarci osim jednog su Kinezi, a svi osim jednog žive u Njemačkoj. Njihove žrtve, one koje su identificirane, bile su gotovo isključivo Kineskinje i bile su partnerice, kolegice, prijateljice ili poznanice tih muškaraca. Većina tih žena nije bila svjesna što im se dogodilo dok ih nije kontaktirala policija.

U Telegram chat grupi muškarci su koristili kodne riječi kako bi raspravljali o lijekovima koje će koristiti za sedaciju žena, dozama, kao i o tome što će učiniti ženama nakon što izgube svijest, uključujući koje su alate i predmete koristili. Također su dijelili fotografije i snimke svojih zločina.

"Tražim automobil" odnosilo se na potragu za novom žrtvom; "ulje" ili "gorivo" bile su kodne riječi za sedative; "luksuzni automobil" odnosio se na posebno atraktivnu ženu, a žene pod utjecajem sedativa nazivali su "mrtvim svinjama".

Zastrašujući detalji zločina

Dapeng Z., vođa te grupe, koji živi u Frankfurtu, bio je prvi kojeg je policija uhitila nakon što je nekoliko njegovih žrtava podnijelo prijave. U siječnju 2021. Dapeng Z. je prijateljici umiješao sedativ u večeru, silovao je te fotografirao i snimao svoje zločine telefonom, digitalnim fotoaparatom i GoPro kamerom pričvršćenom na glavu. Dapeng je potom drogirao i silovao više kolegica.

Drugi član grupe, Tong Z., student iz Berlina, osuđen je za silovanje u kolovozu 2025. Drogirao je i silovao ženu tijekom zajedničkog izlaska te snimao svoje zločine. Također je tajno snimio još osam žena skrivenim kamerama koje je postavio u kupaonicama. Njegov pseudonim u chat grupi bio je "Bog danju, Vrag noću".

Aktivnosti grupe otkrivene su nakon što je Dapeng Z. u siječnju 2024. počeo ciljati žene koje su željele iznajmiti svoje stanove. Tijekom razgledavanja stanova prekrivao im je usta i nos krpom natopljenom anestetikom, silovao ih i dokumentirao napade. Sve četiri žene sjetile su se što se dogodilo i prijavile su to policiji, a u studenome 2024. konačno je uhićen.

'Dehumanizacija žrtve'

"Mislim da ono što ovaj slučaj čini posebno upečatljivim jest jednostavno dehumanizacija koja postaje toliko očita u načinu na koji počinitelji tretiraju žrtve: uspoređujući ih s automobilima ili ih čak nazivajući mrtvim svinjama“, rekla je za DW Charlotte Hirz, psihologinja u LARA-i, centru za žrtve seksualiziranog nasilja u Berlinu.

Online chat grupe poput Telegram grupe koju vodi Dapeng Z. pomogle su u jačanju procesa dehumanizacije i poticanju mizoginih fantazija među muškarcima, kaže Hirz.

"Ako nema društvenog korektiva ili ako nitko ne gleda izvana da kaže: 'Što se ovdje događa?' ili 'Jeste li vi stvarno ludi?', onda naravno da ove nasilne fantazije mogu dobiti puno više snage“, rekla je Hirz.

Istraživački novinarski tim STRG_F na njemačkoj javnoj televiziji NDR proveo je više od godinu dana otkrivajući ovakve mreže na Telegramu. Pronašli su chat grupe sa stotinama do desecima tisuća članova koji su raspravljali o tome kako drogirati i silovati žene, a također su dijelili snimke svojih navodnih zločina.

"Nije silovanje ako ona ne zna da se dogodilo", napisao je jedan korisnik. Internetske trgovine su čak u chatovima postavljale poveznice na droge za silovanje tijekom izlazaka i druge tvari sa sedativnim učinkom.

Traži se pooštravanje kazni

Posjedovanje i gledanje snimki seksualnih napada u stvarnom životu nije kazneno djelo. Biti član chat grupe u kojoj se dijeli takav materijal također nije dovoljno za kazneni progon. Njemačka ministrica pravosuđa Stefanie Hubig, iz Socijaldemokratske stranke lijevog centra (SPD), planira distribuciju takvih slika učiniti kaznenim djelom kao dio šireg paketa reformi.

Njemački zakoni o silovanju posljednjih su tjedana pod povećalom nakon prosvjeda zbog optužbi koje je TV zvijezda Collien Fernandes iznijela protiv svog bivšeg supruga, glumca Christiana Ulmena. Fernandes je optužila Ulmena da je na internetu distribuirao stotine pornografskih slika generiranih umjetnom inteligencijom, kao i da stoji iza računa na društvenim mrežama koji se lažno predstavljaju kao ona. Ulmen poriče optužbe.

U komentarima tijekom izricanja presude Zhongyi J. u Münchenu, sudac je rekao da "ovo nije kineski ili francuski fenomen, već i njemački. Globalni."

Sudac je rekao optuženiku da može biti "sretan" jer nije osuđen na doživotni zatvor. "Doživotni zatvor bio bi mogućnost; 11 godina je blaga kazna za vaše zločine. No optuženik je pokazao kajanje, djelomično priznao i još je mlad. Također je proveden proces medijacije između žrtve i počinitelja", rekao je sudac.

POGLEDAJTE VIDEO: ​Počelo suđenje dječacima za silovanje učiteljice