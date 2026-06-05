Susjedi ponosni na novi zakon: 'Vrijedilo se godinu i pol dana boriti za njegovo usvajanje'

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović (SDP) komentirao je prve rezultate primjene novog zakona koji sankcionira bahatu vožnju. Naglasio je da su rigoroznije mjere već počele sklanjati opasne vozače s ulica, piše Klix.ba.

Magazinović je istakao da je tijekom samo jednog dana ovoga tjedna u Sarajevu iz prometa isključeno osam vozača koji su bili pod utjecajem narkotika te da se situacija na terenu drastično mijenja u korist sigurnosti građana.

"Sjećate li se priče o masovnom odbijanju vozača da se testiraju na drogu? E pa, ne može više tako, osim ako netko ne želi vidjeti kako izgleda zadržavanje u policiji. Za samo jedan dan ovoga tjedna, samo u Sarajevu, osam vozača pod utjecajem narkotika je sklonjeno s ceste i strogo sankcionirano za bahatu vožnju. Nijedan vozač nije odbio testiranje", istaknuo je Magazinović.

'Odvraćanje od bahate vožnje'

Poručio je da zakon daje jasne rezultate te da je vrijedilo više od godinu i po dana raditi i boriti se za njegovo usvajanje. Naveo je da se i u drugim dijelovima zemlje bilježi kažnjavanje bahatih vozača, čime se povećava ukupna sigurnost u prometu.

"Cilj zakona nije kažnjavanje vozača, nego odvraćanje od bahate vožnje i ugrožavanja života ljudi. One koji to ne razumiju, pomisle da su iznad zakona i nastave po starim bahatim navikama, čekaju žestoke kazne", zaključio je.

Nakon višegodišnjih apela javnosti, bh. zakonodavstvo je prvi put uvelo pojam "bahate vožnje" kao poseban i teško kažnjiv prekršaj.

Pored ekstremno visokih novčanih iznosa, ključni mehanizam novog zakona je dugoročno oduzimanje vozačke dozvole, kao i mjera privremenog ili trajnog oduzimanja motornog vozila od višestrukih recidivista, čime se automobil tretira kao sredstvo izvršenja prekršaja.