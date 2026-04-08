Znaš li po kojem se redoslijedu prolazi u ovom raskrižju? Situacija mnoge zbuni

Naizgled jednostavan dijagram T-raskrižja, objavljen na edukativnoj Instagram stranici Genzlaboratory, pokrenuo je živu raspravu i podsjetio vozače na prometna pravila koja se, čini se, često zaboravljaju ili pogrešno tumače.

Objava, osmišljena kao brzi test znanja pod naslovom "Da vidimo tko zna voziti", prikazuje tri automobila i postavlja jednostavno pitanje: kojim redoslijedom trebaju proći kroz raskrižje?

Zbunjujuće raskrižje

U scenariju vidimo žuti automobil (A) koji se s prilazne ceste želi uključiti udesno, no ispred njega stoji znak stop. Na glavnoj cesti, bijeli automobil (B) vozi ravno, dok mu ususret dolazi plavi automobil (C) koji namjerava skrenuti ulijevo, na cestu na kojoj čeka automobil A.

Iako se mnogima čini kao situacija s kojom se susreću svakodnevno, komentari ispod objave pokazali su da točan odgovor nije svima očit.

Dok su mnogi točno naveli redoslijed "BCA", pojavili su se i odgovori poput "CBA", uz duhovite opaske da bi vozač automobila A trebao jednostavno "dati gas".

Koji je točan odgovor?

Stranica Genzlaboratory, koja se fokusira na edukativni sadržaj za "znatiželjne umove", u opisu objave dala je detaljno objašnjenje.

Točan redoslijed prolaska je: prvo automobil B, zatim C i na kraju A. Logika je utemeljena na temeljnim prometnim pravilima koja vrijede u većini zemalja. Automobil B ima apsolutnu prednost jer se kreće ravno glavnom cestom i ne presijeca putanju nijednom drugom vozilu.

Automobil C, iako se također nalazi na glavnoj cesti, mora propustiti vozilo iz suprotnog smjera (automobil B) prije nego što završi svoje skretanje ulijevo.

Ključni element koji određuje sudbinu trećeg vozača je znak stop. Prema takozvanom "apsolutnom pravilu" za T-raskrižja, sva vozila koja dolaze sa sporedne ceste (one koja završava) moraju propustiti sva vozila na glavnoj, prolaznoj cesti, bez obzira na njihov smjer kretanja.

Stoga, automobil A mora strpljivo čekati da i B i C sigurno prođu. Ovaj jednostavan poučak "prvo ravno, zatim desno, pa lijevo" (u kontekstu prioriteta na glavnoj cesti) ključan je za izbjegavanje sudara.