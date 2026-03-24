Što to njihovi brodovi rade u sjevernom Pacifiku? 'Ovo je duboko zabrinjavajuće'

Kina provodi opsežnu operaciju mapiranja i praćenja podmorja u Tihom, Indijskom i Arktičkom oceanu i gradi detaljno znanje o morskim uvjetima za koje pomorski stručnjaci tvrde da bi odigrali ključnu ulogu u vođenju podmorničkog rata protiv Sjedinjenih Država i njihovih saveznika, piše Reuters.

Navodi primjer istraživačkog broda Dong Fang Hong 3, kojim upravlja Sveučilište Ocean u Kini, a koji je proveo 2024. i 2025. ploveći morima u blizini Tajvana, američkog uporišta Guama te oko strateški važnih dijelova Indijskog oceana.

U listopadu 2024., brod je provjerio skup snažnih kineskih oceanskih senzora sposobnih za identificiranje podvodnih objekata u blizini Japana, navodi se u dokumentima Sveučilišta Ocean koje je Reuters pregledao, te je ponovno posjetio isto područje prošlog svibnja. U ožujku 2025., brod je prolazio vodama između Šri Lanke i Indonezije, pokrivajući prilaze Malajskom tjesnacu, ključnoj točki za pomorsku trgovinu.

Priprema za lov na protivnike?

Prema Sveučilištu, brod je provodio istraživanja blata i klimatska istraživanja. Međutim, znanstveni rad koji su napisali akademici Sveučilišta Ocean pokazuje da je brod također proveo i opsežno mapiranje dubokog mora.

Stručnjaci za pomorsko ratovanje i dužnosnici američke mornarice kažu da vrsta podataka o dubokom moru koje prikuplja Dong Fang Hong 3 - putem mapiranja i postavljanja senzora u ocean - Kini daje sliku o podmorskim uvjetima koji bi joj bili potrebni za učinkovitije raspoređivanje podmornica i lov na protivničke podmornice.

Dong Fang Hong 3 ne djeluje sam. Dio je šire operacije mapiranja i praćenja oceana koja uključuje desetke istraživačkih brodova i stotine senzora.

Dong Fang Hong 3 Foto: Liang Xu/Xinhua News/Profimedia

Reuters je analizirao više od pet godina kretanja 42 istraživačka broda aktivna u Tihom, Indijskom ili Arktičkom oceanu koristeći platformu za praćenje brodova koju je izgradila novozelandska tvrtka Starboard Maritime Intelligence.

Iako istraživanje ima civilne svrhe, ono služi i vojnim svrhama, reklo je devet stručnjaka za pomorsko ratovanje koji su pregledali Reutersove nalaze.

Neprocjenjivo za pripremu bojnog prostora

Kako bi prikupili informacije o podvodnom terenu, istraživački brodovi mapiraju morsko dno putujući naprijed-natrag u uskim linijama. Brodovi koje je Reuters pratio na velikim dijelovima Tihog, Indijskog i Arktičkog oceana pokazuju tu vrstu kretanja.

Najmanje osam plovila koje je Reuters pratio provelo je mapiranje morskog dna, dok je drugih 10 nosilo opremu koja se koristi za mapiranje.

Podaci istraživanja plovila "bili bi potencijalno neprocjenjivi u pripremi bojnog prostora" za kineske podmornice, rekao je Peter Scott, bivši zapovjednik australskih podmorničkih snaga. "Svaki vojni podmorničar koji drži do sebe uložit će mnogo truda u razumijevanje okruženja u kojem djeluje", dodao je.

'Više od pukih resursa'

Podaci o praćenju brodova pokazuju da su kineski napori u istraživanju morskog dna dijelom usmjereni na vojno važne vode oko Filipina, blizu Guama i Havaja te blizu američkih vojnih objekata na atolu Wake u sjevernom Pacifiku.

"Opseg onoga što rade više je od pukih resursa“, rekla je Jennifer Parker, izvanredna profesorica obrane i sigurnosti na Sveučilištu Zapadne Australije i bivša australska časnica za protupodmorničko ratovanje.

"Ako pogledate sam opseg toga, vrlo je jasno da namjeravaju imati ekspedicijsku pomorsku sposobnost u vodama koja je također izgrađena oko podmorničkih operacija", dodala je.

Parker i drugi stručnjaci dodali su: čak i tamo gdje se podaci prikupljaju u znanstvene svrhe, integracija civilnih znanstvenih istraživanja i razvoja vojne tehnologije postala je ključni fokus kineske vlade pod predsjednikom Xijem Jinpingom.

Peking taj pristup naziva "civilno-vojnom fuzijom".

'Zapanjujuće golemi razmjeri istraživanja'

U svjedočenju pred kongresnom komisijom ovog mjeseca, Mike Brookes, zapovjednik američkog Ureda za pomorsku obavještajnu službu, rekao je da je Kina dramatično proširila svoje geodetske napore, pružajući podatke koji "omogućuju navigaciju podmornicama, prikrivanje i pozicioniranje senzora ili oružja na morskom dnu".

Dodao je da "potencijalno prikupljanje vojnih obavještajnih podataka" od strane kineskih istraživačkih brodova "predstavlja stratešku zabrinutost".

Amerika je nedavno revidirala vlastite napore u mapiranju i praćenju oceana, ali SAD to obično čini s vojnim brodovima kojima je dopušteno isključiti sustav praćenja koji nadzire civilni softver.

Kineski civilni istraživački brodovi također ponekad onemogućuju praćenje - to znači da bi njihova kampanja mogla biti većeg opsega od dokumenata koje je Reuters uspio analizirati.

"Iskreno je zapanjujuće vidjeti goleme razmjere kineskih znanstvenih istraživanja mora. Desetljećima je američka mornarica mogla pretpostaviti asimetričnu prednost u svom poznavanju oceanskog bojnog prostora", rekao je Ryan Martinson, izvanredni profesor specijaliziran za kinesku pomorsku strategiju na Američkom pomorskom ratnom koledžu.

Kineski napori "prijete da će uništiti tu prednost. To je očito duboko zabrinjavajuće", dodao je.

Foto: Zhang Jiansong/Xinhua News/Profimedia

Ključno za podmorničke operacije

Uključena plovila pripadaju kineskim državnim subjektima poput Ministarstva prirodnih resursa ili državnim istraživačkim institucijama poput Sveučilišta Ocean, čiji je predsjednik 2021. javno slavio svoje "bliske veze" s kineskom mornaricom i predanost "izgradnji pomorske sile i nacionalne obrane".

Pomorski stručnjaci tvrde, podaci koje kineski istraživački brodovi prikupljaju o morskom dnu i uvjetima na vodi, ključni su za podmorničke operacije i protupodmorničko ratovanje.

Najočitije je, rekao je australski obrambeni stručnjak Parker, da zapovjednici trebaju informacije o podvodnom terenu kako bi izbjegli sudare i sakrili svoje brodove. Ali ti podaci ključni su i za otkrivanje podmornica koje djeluju nekoliko stotina metara od površine.

Podmornice se obično identificiraju putem zvukova koje ispuštaju ili odjeka signala koje šalju sonarni sustavi. Tom Shugart, bivši zapovjednik američke podmornice, sada pomoćni viši suradnik u Centru za novu američku sigurnost, rekao je da se kretanje tih zvučnih valova mijenja ovisno o podvodnom krajoliku, temperature vode, slanosti i struji.

'Paranoični su zbog toga što su uokvireni'

Kina je provela svoje najopsežnije oceansko istraživanje istočno od Filipina, koji se nalaze uz Prvi otočni lanac, niz teritorija koje uglavnom kontroliraju američki saveznici, a proteže se od japanskih otoka na sjeveru preko Tajvana do Bornea na jugu. Lanac tvori prirodnu barijeru između kineskih obalnih mora i Tihog oceana.

"Paranoični su zbog toga što su uokvireni u Prvi otočni lanac", rekao je Peter Leavy, bivši australski pomorski ataše u SAD-u, sada predsjednik Australskog pomorskog instituta. Kinesko mapiranje "ukazuje na želju za razumijevanjem pomorskog područja kako bi mogli prodrijeti", dodaje.

Podaci praćenja pokazuju da kinesko mapiranje pokriva i vode oko Guama, gdje su stacionirane neke američke nuklearne podmornice te vode oko Havaja, jednog od drugih američkih regionalnih vojnih središta.

Ispitali su i podvodni greben sjeverno od pomorske baze u Papui Novoj Gvineji kojoj su SAD nedavno dobile pristup; te izviđali oko Božićnog otoka, australskog teritorija na ruti između Južnog kineskog mora i vitalne australske podmorničke baze.

Foto: Anthony WALLACE/AFP/Profimedia

Nije tu kraj naporima Kine. Mapirala je i velike dijelove Indijskog oceana, ključne rute za kineski uvoz nafte i drugih resursa s Bliskog istoka i iz Afrike.

"Kina ima neke ključne ranjivosti kada je riječ o ovisnosti o pomorskoj trgovini", rekao je Parker, bivši časnik za protupodmorničko ratovanje. Istraživanje "ukazuje na to da će vjerojatno provoditi više podmorničkih operacija u Indijskom oceanu."

Kineski brodovi također su mapirali morsko dno zapadno sjeverno od Aljaske, što je ključna morska ruta u Arktik. Peking je Arktik identificirao kao stratešku granicu i proglasio ambiciju da do 2030-ih postane polarna velika sila.

Pripreme za uspon Kine kao vodeće pomorske sile

Opsežna istraživanja i rastuće podvodne sposobnosti Pekinga "simptomatski su za uspon Kine kao vodeće pomorske sile", rekao je Shugart, bivši zapovjednik podmornice.

Oko 2014. godine, Wu Lixin, znanstvenik sa Sveučilišta Ocean, predložio je ambiciozan napor stvaranja "transparentnog oceana" postavljanjem senzora koji bi Kini pružili sveobuhvatan uvid u stanje vode i kretanje kroz određena područja.

Prijedlog je brzo dobio najmanje 85 milijuna dolara podrške od vlade pokrajine Shandong, a projekt je započeo u Južnom kineskom moru, gdje se Sveučilište Ocean u javnim izjavama hvali da je sada izgradilo sustav promatranja koji pokriva dubokomorski bazen.

Pomoć u otkrivanju američkih podmornica

Nakon istraživanja Južnog kineskog mora, kineski znanstvenici proširili su projekt 'prozirnog oceana' na Tihi i Indijski ocean. U Tihom oceanu, pokazuju zapisi, Kina je rasporedila stotine senzora, plutača i podmorskih nizova kako bi otkrila promjene u uvjetima vode poput temperature, slanosti i kretanja podmorja kroz ocean istočno od Japana, istočno od Filipina i oko Guama.

U Indijskom oceanu, dokumenti opisuju niz senzora koji okružuju Indiju i Šri Lanku, uključujući i podvodni planinski lanac poznat kao Ninety East Ridge. Greben - koji su kineski brodovi također pročešljali - jedan je od najdužih podmorskih planinskih lanaca na svijetu i nalazi se na prilazu strateški važnom Malajskom tjesnacu, kroz koji prolazi velik dio kineske nafte.

Sveučilište Ocean i Institut za oceanologiju, koji je dio Kineske akademije znanosti, izjavili su da šira mreža senzora sada Kini pruža podatke u stvarnom vremenu o stanju vode i kretanju podmorja. Ali stručnjaci za pomorsko ratovanje oprezni su u vezi ove tvrdnje radi tehničkih izazova koje komunikacija podataka iz podmorja pokazuje u stvarnom vremenu.

Međutim, čak i odgođeni podaci su vrijedi, rekao je Parker, jer bi mogli pomoći Kini u otkrivanju operacija američkih podmornica.

Projekt 'Prozirnog oceana'

Mnogi senzori postavljeni su na osjetljivim lokacijama. Primjerice, Reuters je nedavno izvijestio o američkim naporima da se utvrdi ključni tjesnac između Tajvana i Filipina kako bi se Kini presjekao pristup Tihom oceanu.

Studije Sveučilišta Ocean pokazuju da je Kina postavila napredne senzore u dijelove tjesnaca kroz koje bi se američke podmornice kretale kako bi stigle do Južnog kineskog mora.

Iako kineski znanstvenici tvrde da ovi senzori prate promjene u klimi i uvjetima oceana, vladini dužnosnici iz pokrajine Shandong su 2017. rekli da je projekt 'prozirnog oceana' namijenjen "osiguravanju pomorske obrane i sigurnosti" te su ga izričito usporedili s američkim vojnim naporima za izgradnju američke mreže oceanskih senzora.

Osnivač programa mapiranja Wu sada nadgleda mrežu putem Nacionalnog laboratorija za morsku znanost i tehnologiju Qingdao, čiji su partneri i Kineska akademija mornarice i podmornica, prema web stranici akademije.

'Nove vrste borbenih sposobnosti'

"Ovo je manifestacija kineskog dosega na dalekim morima", rekao je Collin Koh, viši suradnik za pomorsku sigurnost u singapurskom Institutu za obrambene i strateške studije RSIS. "Sada imaju prilično dobru sliku pomorskog područja u kojem se nadaju djelovati, bilo u mirnodopsko ili u ratno vrijeme."

Kineski istraživači, slično tome, vide stratešku vrijednost u svom radu. Zhou Chun, istraživač sa Sveučilišta Ocean koji nadgleda senzorske nizove u Indijskom i Tihom oceanu, prošle je godine u priopćenju za javnost Sveučilišta Ocean rekao da je njegov rad pokazao "brzi razvoj pomorske obrane i vojnih sposobnosti moje zemlje".

Za Reuters ovu temu ipak nije komentirao, ali obvezao se, u budućnosti, da će "transformirati najnaprednija znanstvena i tehnološka dostignuća u nove vrste borbenih sposobnosti za našu vojsku na moru".

