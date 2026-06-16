U Barceloni ubijen Srbin s tjeralice: Napadač ostavio oružje na autobusnoj stanici i pobjegao

Ispred postaje Nacionalne policije u Barceloni u srijedu je likvidiran srpski državljanin. Muškarac je pred očima prolaznika preminuo na mjestu događaja. Kako piše Nova.rs, riječ je o muškarcu za kojim su belgijske vlasti raspisale tjeralicu.

S obzirom na to da se muškarac tijekom boravka u Europi služio različitim identitetima, identifikacija žrtve trajala je dulje nego što je očekivano. Istražitelji su Interpolu poslali njegove otiske prstiju kako bi ih usporedili s podacima u međunarodnim bazama.

Policija traga za počiniteljem

Policija u Barceloni i dalje pokušava identificirati napadača koji se, prema dosadašnjim informacijama, nije trudio sakriti identitet iako je područje ispred policijske postaje pokriveno kamerama.

Automatski pištolj, biciklističku kacigu i mobitel napadač je nakon ubojstva ostavio ispod sjedala na autobusnoj stanici, svega nekoliko metara od mjesta zločina.

Aquest és el pistoler que busquen els Mossos per haver executat un home al carrer Balmes de Barcelona https://t.co/vyWsLRatip pic.twitter.com/rIRCzK8ZM5 — Govern a l'exil·li🎗🌻 (@GovernExil) June 10, 2026

Šesto ubojstvo ove godine

Ubojstvo se dogodilo tijekom posjete pape Lava XIV. i jedne od najvećih sigurnosnih operacija koje su posljednjih godina provedene u Barceloni. Unatoč tome, napadač je uspio pobjeći.

Policija je dan nakon zločina priopćila kako je pucnjava povezana s organiziranim kriminalom, ali zbog istrage nisu iznosili mnogo detalja.

Šesti je to slučaj smrtonosne pucnjave u Kataloniji od početka godine. Načelnik policijske uprave Toni Rodriguez potvrdio je da je svih šest ovogodišnjih ubojstava povezano s organiziranim kriminalom te da je trgovina drogom zajednička poveznica u svim slučajevima.