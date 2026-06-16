U Barceloni ubijen Srbin s tjeralice: Napadač ostavio oružje na autobusnoj stanici i pobjegao
Policija je dan nakon zločina priopćila kako je pucnjava povezana s organiziranim kriminalom
Ispred postaje Nacionalne policije u Barceloni u srijedu je likvidiran srpski državljanin. Muškarac je pred očima prolaznika preminuo na mjestu događaja. Kako piše Nova.rs, riječ je o muškarcu za kojim su belgijske vlasti raspisale tjeralicu.
S obzirom na to da se muškarac tijekom boravka u Europi služio različitim identitetima, identifikacija žrtve trajala je dulje nego što je očekivano. Istražitelji su Interpolu poslali njegove otiske prstiju kako bi ih usporedili s podacima u međunarodnim bazama.
Policija traga za počiniteljem
Policija u Barceloni i dalje pokušava identificirati napadača koji se, prema dosadašnjim informacijama, nije trudio sakriti identitet iako je područje ispred policijske postaje pokriveno kamerama.
Automatski pištolj, biciklističku kacigu i mobitel napadač je nakon ubojstva ostavio ispod sjedala na autobusnoj stanici, svega nekoliko metara od mjesta zločina.
Šesto ubojstvo ove godine
Ubojstvo se dogodilo tijekom posjete pape Lava XIV. i jedne od najvećih sigurnosnih operacija koje su posljednjih godina provedene u Barceloni. Unatoč tome, napadač je uspio pobjeći.
Policija je dan nakon zločina priopćila kako je pucnjava povezana s organiziranim kriminalom, ali zbog istrage nisu iznosili mnogo detalja.
Šesti je to slučaj smrtonosne pucnjave u Kataloniji od početka godine. Načelnik policijske uprave Toni Rodriguez potvrdio je da je svih šest ovogodišnjih ubojstava povezano s organiziranim kriminalom te da je trgovina drogom zajednička poveznica u svim slučajevima.