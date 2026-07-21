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NEVJEROJATNE SCENE /

Šokantna snimka, zvijer upala u trgovinu i napala radnika: 'Potrčao sam prema izlazu'

Šokantna snimka, zvijer upala u trgovinu i napala radnika: 'Potrčao sam prema izlazu'
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Foto: screenshot/x

Stručnjaci za divlje životinje naposljetku su oko 14 sati uspavali leoparda jednim projektilom sa sredstvom za omamljivanje

21.7.2026.
14:44
danas.hr
screenshot/x
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Društvenim mrežama kruži šokantna snimka koja prikazuje kako leopard u ponedjeljak upada u trgovinu alkoholnim pićima i napada zaposlenika (25) u Todaraisinghu na sjeveru Indije, piše The Sun

Čuje se kako leopard glasno riče, a potom nasrće na 25-godišnjaka, koji počinje zapomagati dok se bori sa zvijeri. Srećom, uspjeva odgurnuti životinju i skloniti se iza pulta trgovine, a zatim bježi van. 

 

 

Leopard je nastavio lutati trgovinom. Prevrtao je kutije, rušio boce, a nakon toga je i sam otišao ispod pulta. Radnik je potom spustio roletu kako bi zarobio zvijer. "Nekako sam uspio odgurnuti leoparda i potrčao prema izlazu. Dok sam bježao, spustio sam zaštitnu roletu. Nakon toga sam izgubio svijest", ispričao je 25-godišnjak. 

Napao još dvoje ljudi 

Vanjske nadzorne kamere snimile su i što se dogodilo prije "upada" u trgovinu - leopard je tada nasrnuo na 40-godišnjeg muškarca. Ista životinja je istog jutra napala i trećeg muškarca, nakon što je zalutao u grad. 

Stručnjaci za divlje životinje naposljetku su oko 14 sati uspavali leoparda jednim projektilom sa sredstvom za omamljivanje, priopćili su dužnosnici. Dužnosnici su rekli da je riječ o petogodišnjem mužjaku leoparda.

Radnik zadobio ozljede od kandži na ruci, ramenu i nosu, a i druga dvojica muškaraca također su ozlijeđena u napadu.

LeopardTrgovinaIndija
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