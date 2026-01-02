Auti se zabijali u stabla, autobusi letjeli s ceste: Snježno nevrijeme izazvalo kaos

Više vozila sletjelo je s ceste tijekom petka u Njemačkoj, koju je pogodilo jako snježno nevrijeme.

Oko 7.50 sati ujutro autobus je proklizao u Kürtenu u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji nakon što je udario u rubnik. Vozilo se prevrnulo i zaustavilo ispod nasipa u blizini restorana. Vozač autobusa (47) teško je ozlijeđen u nesreći, dok su dva putnika od 17 i 46 godina zadobila lakše ozljede, objavio je Bild.

Prema njemačkoj meteorološkoj službi, olujni sustav s epicentrom iznad Gotlanda (Baltičko more) i dalje donosi snijeg s nanosima i umjerenim mrazom. Najavili su da će jaki vjetrovi stvoriti nestabilno zimsko vrijeme s udarima vjetra uraganske jačine i obilnim snježnim padalinama.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kaos diljem Njemačke

Ovakvo vrijeme uzrokuje kaos diljem Njemačke.

Čak su izdana upozorenja o riziku od, kako je naveo Bild, „bijele snježne kiše“. Upozoravaju da će uz ovakve vremenske uvjete prometnice biti poput stakla, čak i na nižim nadmorskim visinama.

Još jedan kamion prevrnuo se oko šest sati ujutro i potom zapalio na autocesti A66 u blizini Schlüchtern-Norda, krećući se prema Frankfurtu.

Cestu su morali djelomično zatvoriti zbog gašenja požara, što je uzrokovalo dvokilometarsku prometnu gužvu tijekom prometne špice. Vozač je zadobio lakše ozljede i prevezen je u obližnju bolnicu.

Foto: Bernd MŠrz/imago Stock&people/profimedia

Na cesti B404 u šumi Sachsenwald (Schleswig-Holstein) autobus javnog prijevoza također je proklizao na poledici i sletio u jarak.

I kamion se zabio u drvo na cesti B194 kada je vozač izgubio kontrolu na skliskoj cesti u blizini Wittenhagena (okrug Vorpommern-Rügen) i skrenuo udesno. Teško je ozlijeđen.

Foto: Bernd MŠrz/imago Stock&people/profimedia

POGLEDAJTE VIDEO Nakon toplijeg početka godine stižu oborine: Evo gdje se može očekivati i snijeg