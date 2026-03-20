Izbore kod susjeda zakuhao skandal: Procurilo nezgodno izvješće, Janša se 'pravi Englez'

Slovenski premijer Robert Golob ovaj je tjedan optužio "strane službe" za miješanje u izbore koji se održavaju u nedjelju pošto je otkriveno da su dužnosnici izraelske privatne špijunske tvrtke Black Cube posjetili zemlju u prosincu i sastali se s glavnim oporbenim kandidatom Janezom Janšom.

Skupina novinara i aktivista iz nevladinog "Instituta 8. ožujka" tvrdi da su se predstavnici Black Cubea, uključujući njegova ravnatelja Dana Zorellu i savjetnika Gioru Eilanda, bivšeg šefa izraelskog Vijeća za nacionalnu sigurnost, 22. prosinca u Ljubljani sastali s političkim veteranom, konzervativnim populistom Janezom Janšom, na temelju zapisa o letovima i drugih obavještajnih podataka.

Slovenska obavještajno-sigurnosna agencija u ponedjeljak je potvrdila dolazak predstavnika Black Cubea u prosincu, ali nije mogla potvrditi da su se sastali s Janšom, čelnikom oporbene stranke SDS koja vodi u anketama.

Black Cube nije odgovorio na zahtjev za komentar. Janša poriče da se sastao s tvrtkom.

Politika prema Bliskom istoku

Pobijedi li proizraelski Janšin SDS na nedjeljnim izborima, to bi vjerojatno promijenilo politiku Slovenije prema Bliskom istoku, budući da je liberalna stranka Pokret za slobodu aktualnog premijera Roberta Goloba glasno podržavala Palestince.

Pod njim je Slovenija priznala neovisnu palestinsku državu i prošle godine uvela zabranu uvoza robe proizvedene na palestinskim teritorijima koje okupira Izrael.

Golob je u utorak novinarima rekao da je "činjenica da se... strane službe miješaju u izbore demokratske države članice Europske unije nešto nečuveno".

U raspravi između Janše i Goloba u ponedjeljak navečer, aktualni premijer rekao je da je ovo "najveći skandal kojem smo svjedočili u Sloveniji od neovisnosti".

Janša pak kaže da Golob pokušava prikriti korupciju u vlastitim redovima.

Predsjednica zabrinuta zbog utjecaja na demokraciju

Predsjednica Nataša Pirc Musar, stranački neovisna, izrazila je zabrinutost ovakvim razvojem događaja.

"Opseg aktivnosti vanjskih aktera još nije u potpunosti otkriven ili objašnjen, ali aktivnosti predstavljene do danas ozbiljno potkopavaju demokratske temelje Republike Slovenije, bez obzira na to tko vodi vladu ili tko je u oporbi", rekla je.

Black Cube postao je poznat javnosti 2017. ispričavši se za tajne operacije u ime holivudskog producenta Harveyja Weinsteina, kojeg je više od 50 žena optužilo za seksualno uznemiravanje. Weinstein poriče da je napao bilo koga ili imao seksualne odnose bez pristanka.

Poslovna društvena mreža LinkedIn ustvrdila je 2023. da Black Cube stoji iza kampanje skrivenih kamera koja je bila usmjerena na mađarske aktiviste i novinare u pripremi za izbore u toj zemlji 2022. godine.

Black Cube, koji na svojoj web stranici navodi da su ga 2011. godine osnovali veterani elitnih izraelskih obavještajnih jedinica, priopćio je da je u to vrijeme radio samo na parnicama i poslovnom kriminalu te da je djelovala u skladu s pravnim savjetima.

"Važno je za politiku i javnost što je ovo otkriveno prije izbora“, rekao je Borut Mekina, novinar tjednika Mladina, jedan od autora izvješća.

U međuvremenu, Golob je rekao da je o tom pitanju razgovarao s drugim europskim čelnicima.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je u četvrtak novinarima da je svjestan "jasnog i dokumentiranog miješanja, dezinformacija i miješanja iz trećih zemalja", kako je slučaj opisao, uoči izbora u Sloveniji.

"Europa se apsolutno mora mobilizirati kako bi zaštitila naše demokracije od ovakvog miješanja", rekao je.

Premijer Robert Golob pozvao je Europsku komisiju da istraži slučaj navodnog stranog uplitanja u izbore u Sloveniji i da na temelju tog slučaja pripremi učinkovitiji odgovor na slične slučajeve u budućnosti u drugim državama članicama EU. Komisija je samo potvrdila da je primila pismo.

Golobova stranka i aktivisti također su se tijekom kampanje žalili na mrtve životinje koje su obješene na njihove izborne plakate diljem Slovenije. Reuters nije mogao potvrditi tko je za to odgovoran.

