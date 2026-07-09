Slovenija pred povijesnom odlukom? Traži se referendum o izlasku iz NATO-a

Predsjednik slovenskog parlamenta i čelnik stranke Resnica Zoran Stevanović predložio je održavanje referenduma o članstvu Slovenije u NATO-u, smatrajući da bi trebalo provjeriti stav građana o ostanku zemlje u vojnom savezu.

Stevanović je predložio da se referendum održi istodobno s lokalnim izborima, zakazanima za 15. studenoga ove godine, kako bi se smanjili troškovi njegova provođenja.

U video poruci na društvenoj mreži X istaknuo je kako bi, uz ostale najavljene referendume, bilo racionalno organizirati "jedan veliki referendum" na kojem bi se građani mogli izjasniti i o članstvu Slovenije u NATO-u.

Kaj pravite na to idejo?

Moč ljudem! ✊ pic.twitter.com/TpXUZZ6sMi — Resni.ca (@resni_ca) July 9, 2026

Protiv vojne pomoći Ukrajini

Stevanović se pritom usprotivio odluci slovenske Vlade da ove godine izdvoji 50 milijuna američkih dolara, odnosno oko 44 milijuna eura, za vojnu pomoć Ukrajini u sklopu NATO-ove inicijative.

Prema njegovim riječima, taj bi novac bio korisniji Sloveniji nego nastavku vojne pomoći Kijevu.

"Tih 44 milijuna eura u ovom je trenutku potrebnije Sloveniji. Ako težimo miru, očito nešto treba promijeniti", poručio je Stevanović, dodavši kako upravo zato smatra da građani trebaju odlučiti žele li da Slovenija ostane članica NATO-a.

Stevanovićev prijedlog izazvao je podijeljene reakcije na slovenskoj političkoj sceni, piše 24ur.com.

Slovenski ministar vanjskih poslova Tone Kajzer nije želio komentirati prijedlog referenduma, istaknuvši kako je riječ o unutarnjopolitičkom pitanju.

Ipak, naglasio je da je članstvo u NATO-u temelj sigurnosti Slovenije te da je Savez od ključne važnosti za obranu zemlje.

Oporba: 'Prijedlog služi za skretanje pozornosti'

Iz Socijalnih demokrata (SD) poručili su kako je riječ o pokušaju skretanja pozornosti s optužbi i nepravilnosti koje se posljednjih dana povezuju sa Stevanovićem i zastupnicima njegove stranke.

S druge strane, u stranci Levica ponovno su naglasili da se već godinama zalažu za izlazak Slovenije iz NATO-a.

Sukoordinatorica stranke Asta Vrečko poručila je kako članstvo u Savezu Sloveniji ne donosi korist te da bi novac trebalo usmjeriti na potrebe građana, umjesto na povećanje vojnih izdvajanja.

Istaknula je da će Levica, ako do referenduma dođe, aktivno sudjelovati u kampanji za izlazak Slovenije iz NATO-a, iako smatra da je Stevanović prijedlog iznio prvenstveno zbog vlastitih političkih problema.

Rasprava nakon NATO samita

Prijedlog dolazi neposredno nakon NATO summita na kojem su čelnici država članica razgovarali o nastavku potpore Ukrajini i povećanju izdvajanja za obranu na pet posto BDP-a do 2035. godine.

Prema procjenama Saveza, Slovenija će ove godine biti jedina članica NATO-a koja će za obranu izdvojiti manje od dva posto BDP-a.

Pitanje članstva Slovenije u NATO-u bilo je tema političkih prijepora i prošle godine, kada su se vodile rasprave o mogućem referendumu, no do njegova održavanja na kraju nije došlo.