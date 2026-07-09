Trump povukao neočekivani potez nakon NATO samita: 'Ja sam prvi na popisu za likvidaciju'

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je neočekivano napustio Tursku starijim zrakoplovom Air Force One, a potom se u Velikoj Britaniji ukrcao u novi predsjednički zrakoplov, donaciju Katara, kojim je nastavio let prema Washingtonu.

Trump je u Tursku doputovao na samit NATO-a upravo tim novim zrakoplovom, kojemu je to bilo prvo međunarodno putovanje, u vrijeme eskalacije sukoba s Iranom. Neočekivana promjena zrakoplova uslijedila je nakon višemjesečnih rasprava o luksuznom daru kojim bi se privremeno zamijenio sadašnji Air Force One, dok Boeing kasni s isporukom novih predsjedničkih zrakoplova.

Trump je na društvenoj mreži Truth Social napisao da će iz Ankare do britanske vojne baze RAF Mildenhall letjeti starijim plavo obojenim Air Force Oneom "iz nostalgije", dok će novi zrakoplov u isto vrijeme biti izložen američkim vojnicima stacioniranima u toj bazi.

'Ja sam prvi na iranskom popisu za likvidaciju'

Snimke objavljene kasnije tijekom dana pokazale su Trumpa kako se u Mildenhallu ukrcava u novi Air Force One prije polaska za Sjedinjene Države. Novi predsjednički zrakoplov, obojen u crvenu, bijelu, tamnoplavu i zlatnu boju prema Trumpovu odabiru, preuređeni je Boeing 747 koji je Katar prošle godine darovao SAD-u. Modernizirala ga je američka obrambena tvrtka L3Harris Technologies.

Na pitanje u Ankari je li promjenu zrakoplova potaknula moguća prijetnja atentatom, Trump nije izravno odgovorio, ali je priznao da takva opasnost postoji. "Ja sam prvi na iranskom popisu za likvidaciju", rekao je novinarima na završetku samita NATO-a. "Ne znam. Ne mogu vam to reći, ali iskreno, nije me briga."

Brzina kojom je zrakoplov prilagođen predsjedničkoj uporabi izazvala je zabrinutost dijela stručnjaka, koji smatraju da možda nije jednako siguran kao postojeći Air Force One. Trump je ranije izjavio da će novi predsjednički zrakoplov obići dvije ili tri velike američke vojne baze u Europi "kako bi ga vojnici mogli vidjeti jer je uistinu veličanstven", no čini se da je jedino stao u Mildenhallu.

Brojne kritike

Prihvaćanje katarskog zrakoplova izazvalo je brojne kritike. Stručnjaci upozoravaju da je bilo potrebno ugraditi dodatne sigurnosne sustave, zaštitu komunikacija od prisluškivanja te proturaketnu obranu. Demokratski zastupnici procijenili su da je preuređenje zrakoplova stajalo više od milijarde dolara te izrazili zabrinutost zbog njegove sigurnosti.

Tijekom predsjedničkih putovanja uvijek je u pripravnosti i drugi zrakoplov koji može preuzeti ulogu Air Force Onea. Američko ratno zrakoplovstvo ubrzalo je pripremu katarskog zrakoplova preskočivši dio planiranih preinaka predviđenih za novu generaciju predsjedničkih letjelica kako bi privremena zamjena bila spremna što prije. Američki dužnosnici tvrde da zrakoplov ipak zadovoljava sve sigurnosne standarde za prijevoz predsjednika.

Boeing u međuvremenu radi na isporuci dvaju novih predsjedničkih zrakoplova tipa 747-8 prema ugovoru vrijednom 3,9 milijardi dolara, potpisanom 2018. godine. Projekt kasni već četiri godine, a isporuka se sada očekuje tek sredinom 2028., što znači da novi američki Air Force One možda neće biti spreman prije isteka Trumpova mandata u siječnju 2029. Troškovi programa u međuvremenu su premašili pet milijardi dolara, a Boeing je zbog njega zabilježio gubitke od više milijardi.