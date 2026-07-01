Užasna tragedija: Dječak (6) pao s 11 kata i poginuo, majka je bila s njim u stanu

Strašna tragedija potresla je Frankfurt na Odri gdje je šestogodišnji dječak poginuo nakon pada s 11. kata nebodera.

U utorak kasno navečer hitne službe su dobile dojavu, a unatoč brzom izlasku na teren, nisu mogle spasiti dijete.

Pronađeno je s teškim ozljedama kako leži ispred zgrade u njemačkom naselju Aurorahügel. Unatoč naporima liječnika, preminuo je na mjestu nesreće, prenosi Bild.

Vjeruje se da je dijete bilo majkom bio u stanu na 11. katu. Nije sasvim jasno kako je došlo do tragedije.

Policija je pokrenula istragu koja bi trebala rasvijetlili okolnosti tragičnog događaja.