Užasna tragedija: Dječak (6) pao s 11 kata i poginuo, majka je bila s njim u stanu

NET I VOYO /
Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!
Vjeruje se da je dijete bilo majkom bio u stanu kada se dogodila tragedija
Strašna tragedija potresla je Frankfurt na Odri gdje je šestogodišnji dječak poginuo nakon pada s 11. kata nebodera.
U utorak kasno navečer hitne službe su dobile dojavu, a unatoč brzom izlasku na teren, nisu mogle spasiti dijete.
Pronađeno je s teškim ozljedama kako leži ispred zgrade u njemačkom naselju Aurorahügel. Unatoč naporima liječnika, preminuo je na mjestu nesreće, prenosi Bild.
Vjeruje se da je dijete bilo majkom bio u stanu na 11. katu. Nije sasvim jasno kako je došlo do tragedije.
Policija je pokrenula istragu koja bi trebala rasvijetlili okolnosti tragičnog događaja.