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Užasna tragedija: Dječak (6) pao s 11 kata i poginuo, majka je bila s njim u stanu

Užasna tragedija: Dječak (6) pao s 11 kata i poginuo, majka je bila s njim u stanu
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Foto: Peter Henrich (HEN-FOTO)/imago stock&people/Profimedia/Ilustracija

Vjeruje se da je dijete bilo majkom bio u stanu kada se dogodila tragedija

1.7.2026.
12:13
Dunja Stanković
Peter Henrich (HEN-FOTO)/imago stock&people/Profimedia/Ilustracija
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Strašna tragedija potresla je Frankfurt na Odri gdje je šestogodišnji dječak poginuo nakon pada s 11. kata nebodera. 

U utorak kasno navečer hitne službe su dobile dojavu, a unatoč brzom izlasku na teren, nisu mogle spasiti dijete.

Pronađeno je s teškim ozljedama kako leži ispred zgrade u njemačkom naselju Aurorahügel. Unatoč naporima liječnika, preminuo je na mjestu nesreće, prenosi Bild.  

Vjeruje se da je dijete bilo majkom bio u stanu na 11. katu. Nije sasvim jasno kako je došlo do tragedije. 

Policija je pokrenula istragu koja bi trebala rasvijetlili okolnosti tragičnog događaja. 

TragedijaDijeteHitna PomoćIstragaNjemačka
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