Tragedija kraj Zagreba: Žena se utopila u jezeru, bila je na kupanju s obitelji

Žena (42) utopila se u utorak navečer za vrijeme kupanja u jezeru Trstenik u mjestu Novaki Nartski, javlja zagrebačka policija.

Očevid je utvrdio da je s članovima obitelji, 43-godišnjakom i maloljetnicom, došla na jezero, u koje je i ušla oko 20 sati. Nažalost, nakon kraćeg vremena u vodi, žena više nije izronila.

Pozvali Hitnu, ali je preminula

Građani i 43-godišnji član obitelji uočili su tijelo, izvukli ga na obalu i pozvali Hitnu, ali je žena preminula.

Na tijelu nije bilo ozljede koje bi sugerirale da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela.

Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb.