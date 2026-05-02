Putinovi 'Noćni vukovi' kreću u akciju: Otkriveno što žele napraviti u Njemačkoj

Bikeri ruskog motociklističkog kluba "Noćni vukovi" (Nočnije Volki), poznati po bliskosti s Vladimirom Putinom, prema vlastitim navodima bilježe sve veći priljev članova u Njemačkoj i drugim zemljama, piše u petak Deutsche Welle (DW).

Broj "vukova" raste unatoč "antiruskoj propagandi" i u zemljama koje nisu naklonjene Moskvi, kaže predsjednik kluba Aleksandar Zaldastanov, zvani "Kirurg". I u Velikoj Britaniji te u Sjedinjenim Američkim Državama građani na taj način traže bliskost s Rusijom, tvrdi on u razgovoru za njemačku novinsku agenciju DPA.

Taj trend potvrđuje i predstavnik Noćnih vukova u Njemačkoj, Denis Naletov. Premda ne navodi brojke, ističe da će se i ove godine, unatoč mogućem nadzoru njemačkih vlasti i sankcijama, međunarodnom bikerskom turnejom "Putovi pobjede" obilježiti godišnjica završetka Drugog svjetskog rata. To je rekao u videokonferenciji koju je organizirala ruska državna novinska agencija Tass.

Pobjeda nad nacističkom Njemačkom 1945. godine jedan je od središnjih elemenata ruskog državnog identiteta. U današnjoj Rusiji ona ima i snažnu političku funkciju, jer se koristi za legitimizaciju aktualne vanjske politike, uključujući rat protiv Ukrajine, koji Kremlj često prikazuje kao nastavak "antifašističke borbe". Neki ultranacionalistički članovi kluba pod sankcijama su zbog svoje podrške ruskom agresorskom ratu protiv Ukrajine.

Od rokera do Putinovih odlikovanja

Noćne vukove osnovao je krajem 1980-ih za vrijeme perestrojke u tadašnjem Sovjetskom Savezu Aleksandar Sergejevič Zaldostanov kao subkulturni bajkerski klub po uzoru na slične klubove na Zapadu, od kojih su svakako najpoznatiji Hells Angels. Vukovi su djelovali kao antisovjetska skupina i 1991. su podržavali ruskog predsjednika Borisa Jeljcina.

U 1990-ima i 2000-tima Noćni vukovi još su uvijek bili prozapadno orijentirani i imali su kontakte sa sličnim klubovima na Zapadu. Postoji priča da je zaokret prema pravoslavnom kršćanstvu i nacionalizmu proizašao iz susreta Zaldostanova s jednim pravoslavnim svećenikom koji mu je rekao da on mora spasiti Rusiju.

Tako su tijekom 2000-tih Noćni vukovi prerasli iz subkulture u politički instrument Kremlja. Njihov vođa Aleksandar Zaldastanov javno podržava Vladimira Putina, redovito sudjeluje na državnim manifestacijama i bio je nagrađen ruskim državnim odlikovanjima. Klub kombinira bikersku ikonografiju, pravoslavlje, militarizam i ultranacionalizam.

Bikeri žele donijeti zemlju iz Njemačke u Rusiju

Denis Naletov, vođa njemačkog ogranka Noćnih vukova, kaže da se u "Pobjedničkoj turneji" ili "Pobjedničkom pohodu" radi o iskazivanju počasti vojnicima Crvene armije koji su poginuli oslobađajući Europu. No cijela je akcija sporna i u prošlosti je u više navrata intervenirala policija. "Naravno da se naši ljudi boje sudjelovati u takvim akcijama", kaže on. "Ali mi ne kršimo zakone."

Nakon ruske aneksije Krima 2014. i posebno nakon pune invazije na Ukrajinu 2022., Noćni vukovi sudjelovali su u propagandi, logističkoj potpori i simboličkoj mobilizaciji. Njemačka vlada ih je označila kao sigurnosni rizik i opasnost po javnu sigurnost i red, zbog čega je nekim članovima kluba u više navrata bila uskraćena viza za putovanje u Njemačku.

U Moskvi su Noćni vukovi u subotu (25.4.) započeli svoju bikersku sezonu, a time i "Pobjedničku vožnju". Turneja bi trebala završiti 9. svibnja – na dan koji se u Rusiji slavi kao Dan pobjede Sovjetskog Saveza nad Hitlerovom Njemačkom – u Pjatigorsku na sjevernom Kavkazu.

Bikeri iz Njemačke žele ondje donijeti zemlju s mjesta sjećanja koja podsjećaju na poginule sovjetske vojnike. "Nadamo se da neće biti problema na granici", kaže Naletov. O planiranoj ruti putovanja prema Rusiji ne daje nikakve podatke.

U Njemačkoj postoji velik broj sovjetskih ratnih grobalja, ali su njemačke vlasti vrlo oprezne prema događajima koji bi mogli prerasti u političke demonstracije u korist autoritarnog režima, osobito u kontekstu aktualne ruske agresije na Ukrajinu.

Zaldastanov u filmu 'Mag iz Kremlja'

Noćni vukovi pojavljuju se i u filmu "Mag iz Kremlja", koji se počeo prikazivati u kinima, a u kojem Jude Law tumači ulogu Vladimira Putina. Zaldastanov je ondje prikazan pod svojim pravim imenom kao osoba koja, po nalogu Kremlja i uz novčanu naknadu, sa svojim bikerskim klubom treba držati ruske patriote i nacionaliste pod kontrolom.

Film, koji se u Rusiji službeno ne prikazuje, on nije vidio, rekao je Zaldastanov Njemačkoj novinskoj agenciji DPA. "Ne očekujem ništa dobro od takvog filma", kaže on. Zapadna kinematografija, prema njegovim riječima, uvijek iznova koristi antiruske klišeje.

