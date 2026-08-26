Ruski grad pretvorio se u golemi bordel: Kinezi hrle tamo, a poznato i kakve žene traže
Blagovješčensk, grad na rusko-kineskoj granici, prema navodima Masha posebno je privlačan kineskim turistima
Ruski medij Mash objavio je tvrdnje o navodnom porastu seks-turizma među kineskim turistima na ruskom Dalekom istoku i u Sibiru, osobito u gradovima Irkutsk i Blagovješčensk. Prema tekstu objavljenom 21. kolovoza, pojedini kineski posjetitelji navodno tijekom boravka u Rusiji traže eskort usluge.
Mash se pritom poziva na izvor iz te industrije, koji tvrdi da kineski klijenti najčešće traže sitnije žene mladolikog izgleda i visokog glasa. Isti izvor navodi da se nekim kineskim klijentima usluge naplaćuju skuplje jer ih pružatelji opisuju kao zahtjevnije ili strože prema seksualnim radnicama.
Blagovješčensk, grad na rusko-kineskoj granici, prema navodima Masha posebno je privlačan kineskim turistima. U promociji grada na kineskim društvenim mrežama ističu se mogućnost komunikacije na kineskom jeziku, ali i sadržaji poput sauna i lova.
Kinezi - glavni gosti
Velik dio kineskih turista u Rusiju dolazi individualno, bez organiziranih turističkih aranžmana, te samostalno rezervira smještaj. Medij navodi i da kineski posjetitelji čine značajan dio turističkog prometa u Rusiji, pri čemu se spominje udio od 56,3 posto.
Mash rast interesa povezuje s bezviznim režimom, nastojanjima ruskih regija da privuku veći broj kineskih gostiju te intenzivnom promocijom pojedinih destinacija na kineskim društvenim mrežama. Ipak, tvrdnje o širenju seks-turizma među kineskim turistima treba uzeti s oprezom. Međutim, portal nije svoju priču potkrijepio službenom policijskom evidencijom ili bilo kakvim čvrstima dokazima, osim anonimnog izvora. Jedina činjenica je da ruske vlasti rade na privlaćenju kineskih turista u pogranične i sibirske regije.
U međuvremenu, iz Vladivostoka stižu i vijesti povezane s ilegalnim kockanjem. Okružni sud Lenjinski osudio je 17 osoba zbog sudjelovanja u organiziranju ilegalnih kockarskih aktivnosti, izrekavši im zatvorske i novčane kazne.