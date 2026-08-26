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ZAHTJEVNI KLIJENTI /

Ruski grad pretvorio se u golemi bordel: Kinezi hrle tamo, a poznato i kakve žene traže

Ruski grad pretvorio se u golemi bordel: Kinezi hrle tamo, a poznato i kakve žene traže
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Foto: X/Brian McDonald/Screenshot

Blagovješčensk, grad na rusko-kineskoj granici, prema navodima Masha posebno je privlačan kineskim turistima

26.8.2026.
9:34
Tajana Gvardiol
X/Brian McDonald/Screenshot
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Ruski medij Mash objavio je tvrdnje o navodnom porastu seks-turizma među kineskim turistima na ruskom Dalekom istoku i u Sibiru, osobito u gradovima Irkutsk i Blagovješčensk. Prema tekstu objavljenom 21. kolovoza, pojedini kineski posjetitelji navodno tijekom boravka u Rusiji traže eskort usluge.

Mash se pritom poziva na izvor iz te industrije, koji tvrdi da kineski klijenti najčešće traže sitnije žene mladolikog izgleda i visokog glasa. Isti izvor navodi da se nekim kineskim klijentima usluge naplaćuju skuplje jer ih pružatelji opisuju kao zahtjevnije ili strože prema seksualnim radnicama.

Blagovješčensk, grad na rusko-kineskoj granici, prema navodima Masha posebno je privlačan kineskim turistima. U promociji grada na kineskim društvenim mrežama ističu se mogućnost komunikacije na kineskom jeziku, ali i sadržaji poput sauna i lova.

Kinezi - glavni gosti

Velik dio kineskih turista u Rusiju dolazi individualno, bez organiziranih turističkih aranžmana, te samostalno rezervira smještaj. Medij navodi i da kineski posjetitelji čine značajan dio turističkog prometa u Rusiji, pri čemu se spominje udio od 56,3 posto.

Mash rast interesa povezuje s bezviznim režimom, nastojanjima ruskih regija da privuku veći broj kineskih gostiju te intenzivnom promocijom pojedinih destinacija na kineskim društvenim mrežama. Ipak, tvrdnje o širenju seks-turizma među kineskim turistima treba uzeti s oprezom. Međutim, portal nije svoju priču potkrijepio službenom policijskom evidencijom ili bilo kakvim čvrstima dokazima, osim anonimnog izvora. Jedina činjenica je da ruske vlasti rade na privlaćenju kineskih turista u pogranične i sibirske regije.

U međuvremenu, iz Vladivostoka stižu i vijesti povezane s ilegalnim kockanjem. Okružni sud Lenjinski osudio je 17 osoba zbog sudjelovanja u organiziranju ilegalnih kockarskih aktivnosti, izrekavši im zatvorske i novčane kazne. 

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