Ruski grad pretvorio se u golemi bordel: Kinezi hrle tamo, a poznato i kakve žene traže

Ruski medij Mash objavio je tvrdnje o navodnom porastu seks-turizma među kineskim turistima na ruskom Dalekom istoku i u Sibiru, osobito u gradovima Irkutsk i Blagovješčensk. Prema tekstu objavljenom 21. kolovoza, pojedini kineski posjetitelji navodno tijekom boravka u Rusiji traže eskort usluge.

Mash claims that sex tourism from China is becoming increasingly common in Siberia and the Russian Far East, particularly in Irkutsk and Blagoveshchensk, with some Chinese visitors reportedly travelling in search of paid encounters with Russian women.



The outlet attributes the… pic.twitter.com/AqUhielbLU — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) August 21, 2026

Mash se pritom poziva na izvor iz te industrije, koji tvrdi da kineski klijenti najčešće traže sitnije žene mladolikog izgleda i visokog glasa. Isti izvor navodi da se nekim kineskim klijentima usluge naplaćuju skuplje jer ih pružatelji opisuju kao zahtjevnije ili strože prema seksualnim radnicama.

Blagovješčensk, grad na rusko-kineskoj granici, prema navodima Masha posebno je privlačan kineskim turistima. U promociji grada na kineskim društvenim mrežama ističu se mogućnost komunikacije na kineskom jeziku, ali i sadržaji poput sauna i lova.

Kinezi - glavni gosti

Velik dio kineskih turista u Rusiju dolazi individualno, bez organiziranih turističkih aranžmana, te samostalno rezervira smještaj. Medij navodi i da kineski posjetitelji čine značajan dio turističkog prometa u Rusiji, pri čemu se spominje udio od 56,3 posto.

Mash rast interesa povezuje s bezviznim režimom, nastojanjima ruskih regija da privuku veći broj kineskih gostiju te intenzivnom promocijom pojedinih destinacija na kineskim društvenim mrežama. Ipak, tvrdnje o širenju seks-turizma među kineskim turistima treba uzeti s oprezom. Međutim, portal nije svoju priču potkrijepio službenom policijskom evidencijom ili bilo kakvim čvrstima dokazima, osim anonimnog izvora. Jedina činjenica je da ruske vlasti rade na privlaćenju kineskih turista u pogranične i sibirske regije.

U međuvremenu, iz Vladivostoka stižu i vijesti povezane s ilegalnim kockanjem. Okružni sud Lenjinski osudio je 17 osoba zbog sudjelovanja u organiziranju ilegalnih kockarskih aktivnosti, izrekavši im zatvorske i novčane kazne.