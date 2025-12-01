FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKI SKANDAL /

Gradonačelnik snimkom seksa ucjenjivao suparnika: 'Organizirao je snimanje s muškim prostitutkama'

Gradonačelnik snimkom seksa ucjenjivao suparnika: 'Organizirao je snimanje s muškim prostitutkama'
×
Foto: Abacapress, Abaca Press/alamy/profimedia

Navodno je zamjeniku to namješteno u sklopu plana da ga se marginalizira. Gradonačelnik je pred sudom do kraja suđenja tvrdio da je nevin te je najavio žalbu

1.12.2025.
17:07
Hina
Abacapress, Abaca Press/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Sud u Francuskoj osudio je gradonačelnika grada Saint Étiennea, nedaleko od Lyona, Gaëla Perdriaua, na pet godina zatvora zbog ucjenjivanja političkog suparnika snimkom seksa.

Dokazano je da je 53-godišnji konzervativni političar organizirao snimanje svojega prvog zamjenika skrivenom kamerom u društvu muške prostitutke u pariškom hotelu, prenio je u ponedjeljak Le Figaro.

Navodno je zamjeniku to namješteno u sklopu plana da ga se marginalizira. Gradonačelnik je pred sudom do kraja suđenja tvrdio da je nevin te je najavio žalbu.

Smjena u gradskom vijeću

Međutim, nakon presude mora odmah napustiti svoj ured u gradskoj vijećnici. U obrazloženju je predsjedavajuća sutkinja Brigitte Verney govorila o "iznimnoj ozbiljnosti počinjenih kaznenih djela".

U ucjenu, koja je trajala nekoliko godina uključene su još tri osobe koje su također osuđene na zatvorske kazne.

Konzervativni republikanci, čiji je Perdriau u to vrijeme bio potpredsjednik, već su iz stranačkih redova izbacili gradonačelnika zbog korištenja "prezira vrijednih metoda" protiv političkog suparnika.

POGLEDAJTE VIDEO: Pitali optuženu je li se ispričala Brigitte Macron zbog uznemiravanja: 'To je sad kap koja je prelila čašu'

SudFrancuskaGradonačelnikSaint Etienne
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VELIKI SKANDAL /
Gradonačelnik snimkom seksa ucjenjivao suparnika: 'Organizirao je snimanje s muškim prostitutkama'