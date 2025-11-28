Velika potraga za dvojicom opasnih zatvorenika: Pobjegli iz zatvora uz pomoć 'pomagača' iz zraka

Dvojica opasnih zatvorenika pobjegla su iz zatvora na istoku Francuske koristeći pile koje su im iz zraka dopremili dronovi. Policija je potvrdila da se radi o 19-godišnjaku pod istragom zbog pokušaja ubojstva i zločinačke zavjere te 32-godišnjaku optuženom za prijetnje i teško nasilje nad pritvorenikom koji su dopremljenim alatom uspjeli prepiliti zatvorske rešetke u ćelijama.

Stražari su primijetili da ih nema neposredno prije zore, a vlasti su upozorile da je dvojac opasan nakon što su pokrenuli opsežnu potrgau za njima.

Nakon što su prerezali rešetke u ćelijama, iskoristili su deke da preskoče bodljikavu žicu oko zatvora i daju petama vjetra, objasnila je zatvorska vijećnica.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prenapučeni zatvori

Bijeg je navodno uslijedio nakon višemjesečnih upozorenja o pogoršanju sigurnosti u zatvoru u Dijonu, prenosi Mirror.

U objavi na društvenim mrežama, sindikalna konfederacija Force Ouvrière upozorila je da uprava zatvora odbija "vidjeti stvarno stanje" unatoč "ponovljenim upozorenjima".

Ovaj je bijeg samo posljednji u nizu takvih događaja u francuskim zatvorima. Prošloga je tjedna jedan zatvorenik uspio pojeći iz zatvora Rennes-Vézin u Ille-et-Vilaineu. nakon čega je upravitelj zatvora dobio otkaz.

Francuski zatvori su prenapučeni, a službeni podaci iz srpnja pokazuju da je 85.000 zatvorenika smješteno u prostore dovoljne za tek 62.509 ljudi. Sveukupno, prosječna stopa popunjenosti dosegla je 135,9 posto, a nekoliko desetaka - oko 29 ustanova - premašilo je prag od 200 posto.

POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li mladići dobiti nanogvice? Odvjetnik: 'Nije osuđivan, uzoran je učenik...'