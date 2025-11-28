FREEMAIL
VELIKA POTRAGA /

Velika potraga za dvojicom opasnih zatvorenika: Pobjegli iz zatvora uz pomoć 'pomagača' iz zraka

Velika potraga za dvojicom opasnih zatvorenika: Pobjegli iz zatvora uz pomoć 'pomagača' iz zraka
×
Foto: Shutterstock/ilustracija

Bijeg je navodno uslijedio nakon višemjesečnih upozorenja o pogoršanju sigurnosti u zatvoru u Dijonu

28.11.2025.
10:33
Dunja Stanković
Shutterstock/ilustracija
Dvojica opasnih zatvorenika pobjegla su iz zatvora na istoku Francuske koristeći pile koje su im iz zraka dopremili dronovi. Policija je potvrdila da se radi o 19-godišnjaku pod istragom zbog pokušaja ubojstva i zločinačke zavjere te 32-godišnjaku optuženom za prijetnje i teško nasilje nad pritvorenikom koji su dopremljenim alatom uspjeli prepiliti zatvorske rešetke u ćelijama.

Stražari su primijetili da ih nema neposredno prije zore, a vlasti su upozorile da je dvojac opasan nakon što su pokrenuli opsežnu potrgau za njima. 

Nakon što su prerezali rešetke u ćelijama, iskoristili su deke da preskoče bodljikavu žicu oko zatvora i daju petama vjetra, objasnila je zatvorska vijećnica. 

Prenapučeni zatvori

Bijeg je navodno uslijedio nakon višemjesečnih upozorenja o pogoršanju sigurnosti u zatvoru u Dijonu, prenosi Mirror. 

U objavi na društvenim mrežama, sindikalna konfederacija Force Ouvrière upozorila je da uprava zatvora odbija "vidjeti stvarno stanje" unatoč "ponovljenim upozorenjima". 

 Ovaj je bijeg samo posljednji u nizu takvih događaja u francuskim zatvorima. Prošloga je tjedna jedan zatvorenik uspio pojeći iz zatvora Rennes-Vézin u Ille-et-Vilaineu. nakon čega je upravitelj zatvora dobio otkaz. 

Francuski zatvori su prenapučeni, a službeni podaci iz srpnja pokazuju da je 85.000 zatvorenika smješteno u prostore dovoljne za tek 62.509 ljudi. Sveukupno, prosječna stopa popunjenosti dosegla je 135,9 posto, a nekoliko desetaka - oko 29 ustanova - premašilo je prag od 200 posto.

POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li mladići dobiti nanogvice? Odvjetnik: 'Nije osuđivan, uzoran je učenik...'

FrancuskaZatvorBijegDron
najčitanije
