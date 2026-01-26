Par dovodio djevojke iz Poljske pa ih pretvarao u seksualne robinje: Radile su 20 sati dnevno

Poljski par trgovao je nevinim djevojkama i prisiljavao ih na seksualni rad. Prljavi novac trošili su na vlastiti "raskošni način života". Wieslaw Michniewicz (53) i njegova supruga Aleksandra Timoszek (32) obećavali su mladim ženama poslove u Velikoj Britaniji, ali kada su stigle, bile su prisiljene raditi kao prostitutke, piše The Sun.

Jedna je imala samo 17 godina. Dan nakon što je napunila 18 godina, prisilili su je da radi kao prostitutka u bordelu. Radile su 20 sati dnevno, sedam dana u tjednu, a svodnici su zadržavali sav novac. Kada su konačno uhićeni, policajci su u njihovom domu u Leedsu pronašli 16.000 funti i zaplijenili su tri luksuzna sportska automobila - Porsche Panameru, Porsche Carreru i Audi R8.

Na meti su im bile ranjive žene, uglavnom iz njihove domovine Poljske. Obećavali su im posao po dolasku u Ujedinjeno Kraljevstvo. Ali kada bi sletjele, ženama je rečeno da imaju dug koji moraju otplatiti i bile su prisiljene na seksualni rad. Djevojke nisu bile plaćene. Novac su trošili Michniewicz i Timoszek.

Imali su i pomagače

Pomagači su im bili Michniewiczov rođak, Mariusz Seretny (45) i supruga Marta Seretny (41). Svi su uhićeni 14. rujna 2016. zbog sumnje na kaznena djela povezana s modernim ropstvom. Policajci su u njihovom domu pronašli nekoliko žena. Vjeruje se da su zaradili oko 170.000 funti.

U istrazi je identificirano 14 žrtava - u dobi između 17 i 31 godine. Par je neke žene smatrao neprikladnima kada su stigle u Veliku Britaniju pa su vraćene u Poljsku. U porukama na društvenim mrežama otkriveni su dokazi o iskorištavanju.

Pronađene su rezervacije putovanja za letove, kao i telefoni s porukama, fotografijama i videozapisima, kao i podaci o putovnicama žrtava. U domu para pronađeni su i računi o novcu koji je prebačen iz zemlje. Snimke nadzornih kamera iz kuće pokazale su kako Michniewicz i Timoszek svakodnevno odvoze žrtve. Većina žrtava vratila se u Poljsku nakon uhićenja para.

Optuženi tek 2023.

Nakon što su optuženi 2023., i Michniewicz i Timoszek pobjegli su iz zemlje. Pronađeni su i izručeni natrag u Ujedinjeno Kraljevstvo te su zadržani u pritvoru do suđenja, koje je započelo na Krunskom sudu u Leedsu u studenom 2025. Michniewicz, Timoszek i Mariusz Seretny proglašeni su krivima za moderno ropstvo i prostituciju. U petak su osuđeni na ukupno 27 i pol godina zatvora.

Marti Seretny zatvorska kazna zamijenjena je radom za opće dobro. Michniewicz je osuđen na 15 godina zatvora, a Timoszek na sedam i pol godina zatvora. Mariusz Seretny osuđen je na pet godina zatvora.

"Žrtve su pretrpjele mučna iskustva i razumljivo su traumatizirane iskušenjima kroz koja su prošle. Nadamo se da će im na neki način pomoći saznanje da su odgovorni sada privedeni pravdi. Moderni zločini ropstva su zaista odvratni i mi ostajemo apsolutno predani tome da učinimo sve što možemo kako bismo se usmjerili na one koji su u njih uključeni. Ovo je zločin koji je često skriven pred očima i pozivamo javnost da nam odmah prijave sve sumnje koje imaju da se događa ova vrsta iskorištavanja", rekla je detektivka Helen Steele.

POGLEDAJTE VIDEO: Uznemirujući prizori, ovo se prodavalo kao seks lutka: Istraga razotkrila popularne platorme