U Davosu ovih dana posao cvjeta i najstarijem zanatu: Dame noći trljaju ruke, 4000 posto više rezervacija

Okupljanje svjetskih čelnika, političkih moćnika i ostale svjetske elite na godišnjem Ekonomskom forumu u Davosu nije u nebo diglo samo cijene hotela već i jedne druge "uslužne djelatnosti", piše Heute.

Kako izvještava "20 Minuten", švicarskoj platformi za seks i upoznavanje Titt4tat ovih je dana procvjetao posao. Platforma je zabilježila zapanjujući porast rezervacija od 4000 posto tijekom tjedna Svjetskog ekonomskog foruma. U prosjeku su u Davosu bile dvije rezervacije dnevno, ali 19. siječnja bilo je nevjerojatnih 79 upita.

Za razliku od tradicionalnih eskort usluga, seksualne radnice na Titt4tat nisu profesionalke. To su uglavnom studentice, učiteljice ili međunarodne putnice koje na taj način zarađuju dodatni novac.

Najskuplja rezervacija bila je preko 100 tisuća eura

Nije objavljeno otkud su klijenti, ali Heute piše o velikom broju dolazaka iz SAD-a, Rusije i Ukrajine. Operateri Titt4tat-a također pružaju uvid u to što VIP osobe, izvršni direktori i političari u Davosu posebno traže.

Ove godine velika je potražnja za crnkinjama. Najskuplja rezervacija ikad napravljena preko stranice bila je za četiri dana s pet žena što je koštalo 96.000 švicarskih franaka (gotovo 104.000 eura). Na tu cijenu treba uračunati hotel, vozača i eventualne poklone.

Jedna korisnica na Titt4tatu prepričala je kako je dobila vrhunsku ponudu za posao odmah nakon vikenda s izvršnim direktorom. Druge izvještavaju o letovima avionom u Dubai, šoping izletima u Pariz ili intimnim večerima u luksuznim planinskim kućama.

