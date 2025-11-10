Grad pun delegata i eskort dama: 'Ja nisam ulična prostitutka, zaradila sam dovoljno za stan'

U brazilskom gradu Belému održava se velika konferencija posvećena klimatskim promjenama COP i to je - čini se - dovoljan magnet za seksualne radnice koje ciljaju na klijentelu iz "visokog društva".

Naime, očekuje se da će više od 50.000 delegata prisustvovati dvotjednoj konferenciji na rubu amazonske džungle i mnogi će nakon dugog dana tražiti mjesta za opuštanje.

Jedna agencija za organiziranje pratnju sa sjedištem u ovoj sjeveroistočnoj regiji – SexyNorte – izjavila je da je primijetila porast oglasa žena u danima koji su prethodili početku konferencije, piše Daily Mail.

Daily Mail je razgovarao s jednom ženom na stranici po imenu Angel, koja je doletjela iz Fortaleze udaljene 1450 kilometara. Nosila je dizajnersku odjeću i crnu luksuznu torbicu i otkrila je da po satu naplaćuje 250 funti.

"Ovdje sam mjesec dana i očekujem da ću dobro zaraditi", rekla je.

Otkrila je što je ona: "Ja sam luksuzna eskort dama, a ne ulična prostitutka sa svodnikom."

Navela je da se zna ponašati u visokom društvu i da s ugodno osjeća u svim situacijama, od formalnih večera do koktel prijema, a ima i garderobu prikladnu za glamurozne trenutke.

Zahvaljujući svojim germanskim precima, Angel je visoka, ima dugu plavu kosu i izrazito plave oči – što ju je izdvajalo od lokalnih žena i mogla je govoriti gotovo savršenim engleskim.

Na svojoj NorteSexy stranici u biografiji dodaje: "Angel, luksuzna eskort dama koja ne prolazi nezapaženo, podrijetlom iz Rio Grande do Sula, s njemačkom dekadencijom."

Propao joj posao u Covidu

S 27 godina, Angel debitira u Belému.' Diplomirala je marketing – objasnila je kako se okrenula eskort uslugama nakon što je njezin butik odjeće propao tijekom Covida, opteretivši je ogromnim dugom.

"Prijateljica mi je predložila da pokušam s eskort uslugama, isprva nisam bila sigurna, ali onda sam o tome razgovarala s njom i svojom obitelji i od tada to radim – i prije nego što pitate, da, otplatila sam dug. Moj otac radi u medijima, a majka mi je psihologinja, obje imaju dobre poslove i ponudile su mi pomoć, ali ja sam neovisna žena i želim sama pronaći svoj put u životu", rekla je.

Kaže da je nisu osuđivali zbog onoga što radim, jedina osoba koja ne zna za moj profesionalni život je njezina sestra.

Nakon Covida isprva je pronašla posao modela, a odatle je završila kao eskort dama u Fortalezi, ali i u Sao Paolu i Rio de Janeiru.

Njezini klijenti su uglavnom Brazilci, ali s obzirom na to da je COP30 u gradu već dva tjedna, nada se proširiti svoje vidike na međunarodnoj razini – rekla je za Daily Mail.

Otkrila se da se jedan ili dva klijenta zaljubilo u nju i htjeli su da se za njih uda, nudili su novac i nakit. Planira raditi kao escort dana do 35., a onda želi imati obitelj.

Za posao nosi čitač kartica i izdaje račune za "trgovinu mješovitom robom", ali preferira gotovinu.

"Zaradila sam dovoljno novca da kupim stan, a imam i nekoliko investicija, novcem kupujem zlato koje stalno povećava vrijednost", rekla je. Neki klijenti imaju čude zahtjeve, a da će ona raditi sve dok plaćaju.

"Jedan klijent me traži da se odijevam kao sobarica i ponizim ga, drugi želi biti intiman dok nosi moju odjeću, a ono što često dobivam su muškarci koji me traže da hodam po njima u štiklama, kao što sam rekla da su ljudi čudni", otkrila je.

