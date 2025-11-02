NOVA AKCIJA U BIH /

Uhićeni policajci predatori zbog spolnog uznemiravanja: 'Javio nam se radnik Doma...'

Foto: Armin Durgut, pixsell/Ilustracija

Uhićeni će danas biti podvrgnuti kriminalističkoj obradi

2.11.2025.
10:44
Dunja Stanković
Dvojica BIH policajaca uhićeni su tijekom noći nakon što se policiji sinoć obratio službenik iz ustanove za socijalno zbrinjavanje s područja Sarajevskog kantona. Jednog se tereti za spolno uznemiravanje, a drugog za spolnu zloupotrebu djeteta starijeg od 15 godina. 

Klix.ba navodi da je riječ o odvojenim slučajevima, a da su dvojica policajaca iz sarajevskog MUP-a odmah uhićeni nakon što se saznalo za navodna zlodjela. 

"Sinoć se policiji obratilo službeno lice jedne od ustanova za socijalno zbrinjavanje s područja Kantona Sarajevo", navodi se u priopćenju. 

Nova akcija

Uhićeni će danas biti podvrgnuti kriminalističkoj obradi. 

Vijest o uhićenjima stiže samo nekoliko dana nakon što je uhićeno sedam osoba, među njima četvero policajaca, u BIH zbog sumnje na trgovinu ljudima u okviru šire istrage o mogućem postojanju organizirane mreže povezane s eksploatacijom i trgovinom ljudima. 

Mediji su izvijestili da je istraga vođena i zbog sumnje na navođenje maloljetnica na prostituciju, a navodno su u pitanju štićenice Doma za djecu bez roditeljske skrbi u Tuzli.

Pod istragom su u tom slučaju uhićeni inspektor Policijske uprave Kalesija, načelnik kriminalističke policije u Živinicama te policajci zaposleni u policijskoj upravi Živinice. 

