Uhićeni policajci predatori zbog spolnog uznemiravanja: 'Javio nam se radnik Doma...'

Dvojica BIH policajaca uhićeni su tijekom noći nakon što se policiji sinoć obratio službenik iz ustanove za socijalno zbrinjavanje s područja Sarajevskog kantona. Jednog se tereti za spolno uznemiravanje, a drugog za spolnu zloupotrebu djeteta starijeg od 15 godina.

Klix.ba navodi da je riječ o odvojenim slučajevima, a da su dvojica policajaca iz sarajevskog MUP-a odmah uhićeni nakon što se saznalo za navodna zlodjela.

"Sinoć se policiji obratilo službeno lice jedne od ustanova za socijalno zbrinjavanje s područja Kantona Sarajevo", navodi se u priopćenju.

Nova akcija

Uhićeni će danas biti podvrgnuti kriminalističkoj obradi.

Vijest o uhićenjima stiže samo nekoliko dana nakon što je uhićeno sedam osoba, među njima četvero policajaca, u BIH zbog sumnje na trgovinu ljudima u okviru šire istrage o mogućem postojanju organizirane mreže povezane s eksploatacijom i trgovinom ljudima.

Mediji su izvijestili da je istraga vođena i zbog sumnje na navođenje maloljetnica na prostituciju, a navodno su u pitanju štićenice Doma za djecu bez roditeljske skrbi u Tuzli.

Pod istragom su u tom slučaju uhićeni inspektor Policijske uprave Kalesija, načelnik kriminalističke policije u Živinicama te policajci zaposleni u policijskoj upravi Živinice.

