Uhićeni policajci predatori zbog spolnog uznemiravanja: 'Javio nam se radnik Doma...'
Uhićeni će danas biti podvrgnuti kriminalističkoj obradi
Dvojica BIH policajaca uhićeni su tijekom noći nakon što se policiji sinoć obratio službenik iz ustanove za socijalno zbrinjavanje s područja Sarajevskog kantona. Jednog se tereti za spolno uznemiravanje, a drugog za spolnu zloupotrebu djeteta starijeg od 15 godina.
Klix.ba navodi da je riječ o odvojenim slučajevima, a da su dvojica policajaca iz sarajevskog MUP-a odmah uhićeni nakon što se saznalo za navodna zlodjela.
"Sinoć se policiji obratilo službeno lice jedne od ustanova za socijalno zbrinjavanje s područja Kantona Sarajevo", navodi se u priopćenju.
Nova akcija
Uhićeni će danas biti podvrgnuti kriminalističkoj obradi.
Vijest o uhićenjima stiže samo nekoliko dana nakon što je uhićeno sedam osoba, među njima četvero policajaca, u BIH zbog sumnje na trgovinu ljudima u okviru šire istrage o mogućem postojanju organizirane mreže povezane s eksploatacijom i trgovinom ljudima.
Mediji su izvijestili da je istraga vođena i zbog sumnje na navođenje maloljetnica na prostituciju, a navodno su u pitanju štićenice Doma za djecu bez roditeljske skrbi u Tuzli.
Pod istragom su u tom slučaju uhićeni inspektor Policijske uprave Kalesija, načelnik kriminalističke policije u Živinicama te policajci zaposleni u policijskoj upravi Živinice.
POGLEDAJTE VIDEO: Otkrivamo kako su dvojica policajaca i odvjetnik zarađivali na prometnim nesrećama