Mladi svodnik iz Venezuele uhvaćen u Splitu: Angažirao pet sunarodnjakinja

Državljanin Venezuele (26) uhićen je u Splitu jer je za prostituciju angažirao svojih pet sunarodnjakinja od kojih je uzimao dio novca, a kada je policija ušla u stan gdje ih je podvodio zatekla je žene i osumnjičenog svodnika koji je pokušao pobjeći.

Policija je u petak izvijestila da je dovršila kriminalističko istraživanje nad 26-godišnjim državljaninom Venezuele za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo prostitucije.

U policiji sumnjaju da je s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi pet sunarodnjakinja poticao na prostituciju tako da je na internet stranici kreirao profil putem kojeg su bile ponuđene seksualne usluge te je sukladno dogovoru uzimao dio na taj način zarađenog novca.

Pokušao pobjeći policiji

Dolaskom u stan gdje su sumnjali da se strankinje prostituiraju policija je zatekla žene i 26-godišnjaka koji je pokušao pobjeći, ali je u tome spriječen.

Nad njim su uporabljena sredstva prisile, odveden je u policiju, a nakon kriminalističkog istraživanja tijekom kojega je zaplijenjeno 9660 eura predan je pritvorskom nadzorniku.

