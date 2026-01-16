Pijan vrijeđao Hrvate pa se autom zaletio na bicikliste: 'Vukao me par metara'

Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu podnijelo je žalbu protiv kazne na koju je osuđen Miroljub K. (45), koji se 2024. godine u blizini Vojnića autom zaletio u skupinu biciklista. Incident se dogodio ispred jednog kafića, a svemu je navodno kumovala netrpeljivost prema pripadnicima hrvatske nacionalnosti.

Miroljub je osuđen na tri godine zatvora zbog dovođenja u opasnost života i imovine, oštećenja tuđe stvari i korištenja nepripadajućih registracija na automobilu, priopćio je DORH. Osim toga, izrečena mu je obaveza liječenja od ovisnosti.

Iz DORH-a ističu da je izrečena kazna preblaga jer je sud precijenio olakotne, a podcijenio otegotne okolnosti kaznenog djela.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Vukao me par metara'

Incident se odvio 29. lipnja kada je Miroljub B. na parkiralištu kafića krenuo vrijeđati okupljene sudionike biciklističkog maratona 'Putevima 110. brigade'. Neki od njih su nosili majice s hrvatskim znakovljem pa ih je Miroljub krenuo vrijeđati na nacionalnoj osnovi i vikao da ih 'treba sve pobiti'. Policija mu je u krvi izmjerila 2,91 promila alkohola.

Nakon toga se automobilom, na kojeg je stavio nepripadajuće registracijske oznake, zaletio u terasu kafića, a onda prešao i preko parkiranih bicikala i tako ih oštetio. Tada je autom zahvatio biciklistkinju Kristinu Cerin koja je zbog ozljeda helikopterom prevezena u KBC Dubrava.

"Sjećam se da smo došli na pauzu, ispred kafića. Parkirali smo bicikle i naručila pića. Sjećam se da sam primijetila čovjeka da stoji uz svoj auto sa strane, i čudno i uznemirujuće nas gleda desetak minuta. Nisam htjela kontakt očima jer je sve izgledalo jako neugodno. Krenuo je s autom, stao, čudno nas gledao. Zadnje čega se sjećam je škripa guma i u punom gasu krenuo je s biciklom", prisjetila se tada Cerin detalja horora za RTL Danas.

"Bila sam svjesna cijelo vrijeme, ali po pričama sam bila vučena par metara. Toga se ne sjećam. To mi ne postoji u glavi. Sve me boli, ali sretna sam jer sam živa. Da nije bilo tih bicikala, mislim da ne bismo razgovarali, jer su ipak ublažili udarac. Imam epizode kada mi se plače, kada sam sretna jer sam živa. Bicikli su nam skroz uništeni", dodala je Cerin i poručila da neće odustati od biciklizma.

Negira zločin iz mržnje

Miroljub je na sudu priznao krivnju, ali negira da je djelo počinio iz mržnje prema Hrvatima, piše Jutarnji. Tvrdi da se u navedenom kafiću trebao susresti s prijateljem, popio je oko sedam do osam pića i napustio kafić kada je krenulo nekakvo komešanje.

"To ne volim slušati, a tada su već dolazili biciklisti. Rekao sam konobarici da počasti sve, a oni su mi rekli da žure i da ne mogu piti", rekao je Miroljub i kazao da je krenuo prema automobilu kada ga je nešto pogodilo u glavu.

"Nešto me pogodilo u čelo, ali nije došlo od biciklista. Sjeo sam u auto i probudio se kući u krevetu kad me policija probudila. Ničega se nisam sjećao, i tada sam vidio da je sav jastuk u krvi. A policajka u bolnici mi je spominjala neke polomljene bicikle. Sin jednog od oštećenih kod mene je znao prespavati više puta i to govori o tome da ja nikada nisam gajio nikakvu mržnju prema nacionalnoj osnovi", objasnio je.

Koliko će kaznu služiti, tek ostaje za vidjeti. Sud je kao olakotne okolnosti uzeo u obzir da je Miroljub otac troje djece, koji do tada nije bio osuđivan. Otegotno je počinjenje djela iz mržnje, ali i njegova upornost prilikom činjenja navedenog kaznenog djela.

POGLEDAJTE VIDEO: Otkrili smo detalje sulude potjere za Francuzom, evo kako je pobjegao policiji