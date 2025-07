Snimljen trenutak jezive eksplozije: Rusi dronovima pogodili vrtić

Najmanje je troje djece među 27 ozlijeđenih osoba u ruskom napadu dronovima na drugi najveći ukrajinski grad Harkiv tijekom noći, u kojem su oštećeni stanovi i vrtić, priopćile su u ponedjeljak ukrajinske vlasti.

Harkiv, koji se nalazi na sjeveroistoku Ukrajine blizu granice s Rusijom, meta je redovitih ruskih napada dronovima i raketama od početka rata koji je Moskva pokrenula invazijom velikih razmjera prije više od tri godine.

🤯 Insane footage - direct hit by a drone in Kharkiv! Absolutely horrifying.



The number of injured is rising fast: already 20 wounded, including 3 children.

Meanwhile, a russian attack on Sumy region last night killed 2 people and injured 2 more. pic.twitter.com/AiORJ7sb8w