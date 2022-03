Od početka rata u Ukrajini pitanje broj jedan glasi: Je li Putin poludio. Obavještajne službe diljem svijeta oformile su posebne timove psihologa i raznih stručnjaka koji iz Putinovih javnih nastupa, poteza, govora i gesta pokušavaju odgovoriti na pitanje donosi li ruski predsjednik odluke racionalno, pa se u njegovoj zločinačkoj politici prema Zapadu može tražiti neki rezon ili se pogubio i traži neko svoje povijesno nasljeđe.

Mnogi su stručnjaci od početka upozoravali kako bi ovaj rat u Ukrajini imao katastrofalne posljedice ne samo za Ukrajinu i ostatak Europe, nego i za čitavu Rusiju. Sankcije, nikad viđene u ovakvom obliku, to su vrlo brzo i pokazale - prosječnom će Rusu trebati dugi niz godina kako bi došao na životni standard od prije rata u Ukrajini. Ipak, Putin je krenuo u napad.

Od početka rata u Ukrajini isto smo pitanje postavili bivšem veleposlaniku u Moskvi Boži Kovačeviću, povjesničaru Hrvoju Klasiću, bivšem ministru vanjskih poslova Miri Kovaču, vojnom stručnjaku Robertu Bariću, ukrajinskom povjesničaru i stručnjaku za međunarodne odnose Maksimu Kamenjeckom i vanjskopolitičkom analitičaru Branimir Vidmaroviću. Pitanje je glasilo: Je li Putin poludio i djeluje potpuno izvan granica zdravog razuma ili je njegov rat u Ukrajini rezultat taktičih proračuna Putina i savjetnika u Kremlju.

Božo Kovačević: Ovo nije Putin s kojim sam ja razgovarao

Božo Kovačević na ovo nam je pitanje odgovorio 8. ožujka. "Postupci sadašnjeg Vladimira Putina razlikuju se od postupaka i načina razmišljanja Putina s kojim sam ja imao prilike razgovarati u nekoliko navrata". "S Putinom sam se sastao kada sam bio u pratnji predsjednika Stjepana Mesića, a nekoliko puta sam se sreo s ruskim predsjednikom i neovisno o službenim prilikama. Sudjelovao sam u večeri koju je 2007. na Pantovčaku Mesić priredio za Vladimira Putina i sjedio sam kao što sada sjedim s vama. U svim situacijama Putin se pokazao kao vrlo koncentriran sugovornik. Odavao je dojam čovjeka koji je iskreno zabrinut za sudbinu svoje zemlje", kaže Kovačević.

"Rusija se pretvorila u autokraciju kojoj je Putin na čelu. Nema institucionalnih ograničenja, onog što Amerikanci zovu checks and balances, kojim bi nerazumne ideje predsjednika mogla biti stavljene pod kritiku. Čini se da u Putinovoj neposrednoj blizini nema ljudi koji bi ga upozorili da njegova politika prema Ukrajini, osim što je zločinačka, je katastrofalna za interese Ruske Federacije. Od predsjednika kojim su se mnogi Rusi ponosili jer im je donio bolji život, Putin se pretvorio u predsjednika autokrata kojeg se njegovi građani sve više stide."

Maksim Kamenjecki: 'Nije lud, ali se nalazi u stanju jake i bolesne paranoje'

Ukrajinski povjesničar i stručnjak za međunarodne odnose koji se nalazi u Kijevu na naše pitanje je li Putin izgubio razum ili djeluje racionalno odgovorio je 9. ožujka. "On vjerojatno nije lud, ali se nalazi u stanju neke jake i bolesne paranoje. On je za sebe napravio paralelnu realnost, živi u svojim mislima da je svijet takav kakav se njemu čini", kaže Kamenjecki, dodajući da smo primjere takvih političara već imali u prošlosti.

"Sve što se ne uklapa u njegov sustav shvaćanja ovog svijeta, on jednostavno odbacuje. To je jedna bolest koja je bila karakteristična za Staljina na početku Drugog svjetskog rata, nakon što je Njemačka upala u Sovjetski Savez 1941. Staljin dva tjedna nije izlazio, njegovi suborci ga nisu vidjeli zato što je bio izvan sebe, nije mogao normalno razmišljati. Bio je toliko nervozan zbog toga što ga je Hitler prevario i napravio ono što on nije očekivao. Staljin je mislio da će on prevariti nekoga, a ne da će biti prevaren", zaključuje Maksim Kamenjecki,

Miro Kovač: 'Putin nije iracionalna, djeluje u premisama ruske politike'

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač 10. ožujka nam je odgovorio na ovo pitanje. "Henry Kissinger je u jednom tekstu koji je izašao 2014. godine napisao da je Putin jako pametan strateg, ali na premisama ruske politike", kazao je. "Ne radi se o iracionalnom čovjeku, niti su točne ove teorije da ga je covid promijenio zbog izolacije. Radi se tome da je on procijenio da je krajnje vrijeme da se Rusija na tom planu vojno aktivira ako već njene političke poruke nisu bile prihvaćene. Mi imamo odmjeravanje snage između SAD-a i Rusije u Ukrajini. To je najgora moguća stvar za Ukrajince."

Branimir Vidmarović: 'Čitav ovaj napad meni nije u domeni shvatljivog'

Vanjskopolitički analitičar Branimir Vidmarović na naše je pitanje o racionalnosti Putina odgovorio 9. ožujka. ""Čitav ovaj napad meni nije u domeni shvatljivog. Prošli put smo pričali o tome da rata neće biti i sada sam dužan objašnjenje zašto bi mene sada ovdje uopće trebalo slušati. Prije nego što je sve buknulo govorio sam da rata neće biti iz razloga što će posljedice biti katastrofalne. Predvidio sam, kao i mnogi u svijetu, posljedice - Sjeverni tok će biti izgubljen, sankcije će biti žestoke, doći će do iranizacije Rusije, vojna operacija će biti jako teška. Nismo mogli shvatiti koliko su jake ideje Hladnog rata i sovjetskog nasljeđa u Putinovoj glavi."

Hrvoje Klasić: 'Putin je već dugo u iracionalnom stanju, nagrižen mu je osjećaj moći'

Hrvoje Klasić nam je 8. ožujka kazao: "Poslužit ću se jednom analogijom: Kad me pitaju kako je moguće da u Hrvatskoj postoje ljudi koji negiraju Jasenovac, kažem da je to pitanje za medicinsku struku, a ne za povjesničare. Tako da bi i ovdje bilo zanimljivo čuti mišljenje onih koji mogu nešto reći na temelju vizualnih simptoma. Ono što ja vidim jest da Putina šminkaju više nego J.Lo na koncertima. Ruski predsjednik na sebi ima make-upa više nego neka starleta, a prikriva li se nešto time, neko zdravstveno stanje, ne znam."

Klasić kaže kako je Putin već jako dugo u jednom iracionalnom stanju, kao i svaki drugi diktator kojem se ne prigovara i koji nikad ne čuje kritičko mišljenje. "Putinu su neki planovi u ovom trenutku pokvareni, nagrižen mu je osjećaj moći i on je sada najopasniji. Ruski je vrh u ovom trenutku, ako ga gledamo kao kolektiv izvan Putina, jako razjedinjen."

Robert Barić: 'Djeluje mi kao prokleto hladnokrvan igrač, to je ruska strateška kultura'

Vojni stručnjak Robert Barić na ovo nam je pitanje odgovorio na samom početku rata u Ukrajini, 25. veljače. "O Putinu se može pričati svašta 'Vlad the Mad' i slično, no meni on djeluje kao prokleto hladnokrvni igrač. To je ruska strateška kultura, planiranje nekoliko koraka unaprijed, ali kada se jednom krene - nema stajanja. Unutarnju dinamiku Putinova kruga je teško procijeniti. No, u prošlosti je pokazao da ne dopušta savjetnicima da njime manipuliraju. Ovo se pokazao kao jako pažljivo odabran potez u trenutku kada je Zapad u problemima i kada se Amerika želi koncentrirati na Kinu", kaže naš sugovornik.