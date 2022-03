Sedamnaesti je dan ruske invazije u Ukrajini. Rat u Ukrajini pratite iz minute u minutu na Net.hr-u.

Eksplozije u gradovima Nikolajev, Dnjipro i Kropivnicki

Harkiv, Černihiv, Sumi i Mariupolj su okruženi i pod teškim bombardiranjem

Ruski konvoj se razdvojio kod Kijeva, vjerojatno će podržati pokušaj okruživanja grada

Nastavljaju se borbe na periferiji Kijeva

'Ne šaljite djecu u rat', poručio je Zelenskij ruskim majkama

Ukrajina optužuje Rusiju da blokira evakuaciju civila, evakuirano tek nešto više od 7000 ljudi

Amerika ubrzano šalje oružje u Ukrajinu

Ruska vojna kolona se razdvojila kod Kijeva

8.21 Objavljeni su najnoviji podaci britanskih obavještajaca o stanju na terenu. Istaknute su tri stvari:

Nastavljaju se borbe na sjevero-zapadu Kijeva, ruske trupe nalaze se oko 25 kilomenatara od centra. Dijelovi ruskog konvoja sjeverno od Kijeva su se razdvojili. Vjerojatno je kako će podržati ruski pokušaj okruživanja Kijeva, a to bi mogao biti i pokušaj da se ograniči ranjivost od ukrajinskih kontra napada, što je dosad nanosilo značajnu štetu ruskoj vojsci. Gradovi Harkiv, Černihiv, Sumi i Mariupolj ostaju okruženi i pod teškim ruskim bombardiranjem.

Pet mrtvih u Harkivu, među njima dvoje djece

8.00 Spasioci su u Harkivu pronašli tijela pet osoba, uključujući dvoje djece, koja su ubijena kada su ruske bombe pogodile stambenu zgradu u selu Slobozhanske izvan grada, objavile su ukrajinske službe. U glavnom gradu Kijevu izbio požar u skladištu smrznute hrane nakon granatiranja rano ujutru.

Eksplozije u Dnjipru, Nikolajevu, Kropvinickom

7.23 U subotu ujutro eksplozije odzvanjaju u gradovima Nikolajev, Dnjipro i Kropivnicki, javlja BBC. U Dnjipru se aktivirala protuzračna obrana, vlasti tvrde da je ruski napad uspješno odbijen. Sirene se čuju i u glavnoim gradu Kijevu, Lavovu, Odesi, regiji Sumi, javljaju ukrajinski mediji.

Američki mediji pišu da se borbe nastavljaju na periferiji Kijeva, a gradske vlasti navode da je najopasnije u sjevernim predgrađima Buča, Irpin i Hostomel. Kijevski gradonačelnik Vitalij Kličko kazao je za CNN da resursa uključujući hranu i medicinske potrepština imaju dovoljno za jedan do dva tjedna u slučaju da ostane u potpunosti odsječen, no s juga se zasad i dalje može ući u prijestolnicu.

Zelenskij se obratio ruskim majkama

7.20 "Želim ovo još jednom reći ruskim majkama, posebno majkama ročnika. Ne šaljite svoju djecu u rat u stranu zemlju", kazao je ukrajinski predsjednik Zelenskij u obračanju. "rovjerite gdje su vam sinovi i ako imate ikakve sumnje da su poslani u rat, djelujte".

Specijalni tim Pentagona za oružje

4.01 Pentagon oživljava specijalni tim kako bi odgovorio na pojačanu potražnju za novim oružjem i zahtjevima za transfer postojećeg oružja svojih saveznika, jer u tim zemljama, uključujući i Ukrajinu, vlada jagma za oružjem nakon ruske invazije, kazala su ekskluzivno za Reuters tri izvora koja su upoznata sa situacijom. Pentagonov ured za nabavu i održavanje, kupac oružja za Ministarstvo obrane SAD-a, bilježi povećanu potražnju europskih saveznika, koji pokušavaju isporučiti oružje Ukrajini kroz transfer putem trećih strana ili kupiti oružje za jačanje vlastite obrane, rekli su ti izvori.

Tim za brzi odgovor proteklih je dana ponovno pokrenut kako bi koordinirao prodaje i transfer naoružanja te srezao birokraciju oko toga. Pentagon je već koristio tim za brzu reakciju tijekom Trumpove administracije. "Kao dio tekućih napora Ministarstva obrane na stvaranju otpornosti lanca opskrbe, Ministarstvo procjenjuje kapacitet industrijske baze za proizvodnju kritičnih proizvoda za našu nacionalnu sigurnost i sigurnost naših saveznika i partnera. Ti napori su usmjereni na identificiranje ključnih ograničenja u lancu opskrbe i mjere za poboljšanje kapaciteta", rekao je jedan dužnosnik u ministarstvu obrane.

Ta operacija provodi se u suradnji s Agencijom za obrambeno-sigurnosnu suradnju SAD-a, koja za američko ministarstvo obrane nadzire prodaju i prijenos oružja u druge zemlje. Reuters je dobio na uvid e-mail iz kojeg je razvidno da je ta agencija nedavno zatražila od obrambene industrije uređaje koji se mogu koristiti za onesposobljavanje ili obaranje dronova koji su bili na zalihama ili bi mogli biti spremni za isporuku u roku od 120 dana. "U svjetlu aktualne krize u Europi, američka vlada nastavlja s naporima u pronalaženju učinkovitih rješenja koja bi pomogla Ukrajini u trenutnoj situaciji. Jedno od područja našeg fokusa je C-sUAS", stoji u poruci.

Tehnologija C-sUAS koristi se za rušenje dronova. Uređaja za rušenje dronova ima u različitim veličinama, cijenama i oblicima, poput prijenosnog radara nalik puški Dronkiller, kojeg proizvodi IXI Electronic Warfare ili Dronebuster, kojeg radi Radio Hill Technologies, a čije cijene se mjere u desecima tisuća dolara. Postoje i veće verzije te tehnologije, uključujući i onu koja može štititi područje veliko poput stadioina, a koju proizvodi SRC Inc, a cijena mu se kreće u rasponu od 3 do 6 milijuna dolara, kažu predstavnici te industrije. Pentagon, pak, ističe da su Ukrajini najkorisniji manji sustavi poput Javelina za borbu protiv tenkova, i Stingera za protuzračnu obranu, koje joj saveznici dostavljaju kamionima na dnevnoj bazi. "Vjerujemo da je najbolji način da se podrži ukrajinska obrana opskrbiti je oružjem i sustavima koje naviše trebaju da bi pobjedili rusku agresiju, posebice protutenkovsko i protuzračno oružje", rekao je za Reuters glasnogovornik Pentagona John Kirby.

Zelenski: Iz ukrajinskih gradova u petak evakuirano tek nešto više od 7000 ljudi

1.54 Iz ukrajinskih gradova u petak je ukupno evakuirano svega 7.144 ljudi, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski u najnovijem televizijskom obraćanju, što je znatno manje nego u prethodna dva dana. Zelenski je optužio Rusiju da onemogućava ljudima da napuste opkoljeni grad Mariupol te je rekao da će Ukrajina pokušati u subotu tamo isporučiti hranu i lijekove. Gotovo 40.000 ljudi napustilo je brojne gradove kroz humanitarne koridore u četvrtak, povrh njih 35.000 koji su uspjeli proći u srijedu, objavile su ukrajinske vlasti.

Zelenski je kazao da su u petak uspjeli pobjeći stanovnici iz Černihiva, Energodara, Hostomela i Kozarovičija. Vlasti su ranije objavile da je situacija u Mariupolu kritična dok ruske snage stežu obruč oko tog crnomorskog lučkog grada, u kojem je zbog bombardiranja i 12-dnevne blokade broj žrtava premašio 1.600. Stanovnici Mariupola, strateški važnog grada s više od 400.000 stanovnika u mirnodopsko vrijeme, već su više od tjedan dana bez struje i vode. "Ruska vojska ne dopušta dostavu pomoći u taj grad i kontinuirano muči naše ljude... sutra ćemo pokušati ponovno, pokušati ponovno poslati hranu, vodu i lijekove", izjavio je Zelenski.

Amerika ubrzano ispručuje oružje u Ukrajinu

1.43 SAD i NATO ubrzano isporučuju oružje u Ukrajinu, uključujući i vrlo senzitivnu opremu poput prijenosne protuzračne obrane, tzv. MANPADS, koja se koristi za rušenje zrakoplova, procijenivši da iako postoji rizik da bi nešto od toga moglo pasti u 'krive ruke', on je sada vrijedan preuzimanja. Isporuke oružja Zapada, od kojih se jedna očekuje u nadolazećim satima, ključna je da se Ukrajinci mogu odupirati nadirućim ruskim snagama mnogo učinkovitije i snažnije nego što su američki obavještajci očekivali. No, slanje tolike količine naoružanja u područje najvećeg sukoba u Europi još od Drugog svjetskog rata nosi i rizik da bi nešto od toga moglo pasti i u krive ruke. Tu mogućnost Zapad je razmatrao.

"Iskreno, vjerujemo da je to sada rizik koji vrijedi preuzeti, jer Ukrajninci se vješto bore s tim naoružanjem koje imaju na raspolaganju te ga koriste vrlo kreativno", izjavio je jedan američki vojni dužnosnik, koji je htio ostati anoniman. Prijenosni raketni sustavi poput Stinger protuzrakoplovnih raketa, koji su jedna vrsta MANPADS-a, mogu pomoći u dobivanju rata, no u prošlosti su također znali biti izgubljeni, prodani ili pronađeniu arsenalima ekstremističkih skupina. Primjerice, na stotine Stingera koje je SAD isporučio smatrali su se ključnima u pomaganju mudžahedinima da istjeraju sovjetsku vojsku iz Afganistana u konfkliktu koji je trajao 1980-ih i 1990-ih.

No, nakon toga SAD je godinama pokušavao vratiti natrag neiskorištene MANPADS-ove iz te zemlje, kao i iz drugih zona konflikata u svijetu. U istraživanju koje je financirao Pentagon 2019. godine, Rand korporacija je procjenila da je više od 60 civilnih letjelica bilo pogođeno MANPADD-ovima od 1970-ih, što je uzrokovalo smrt više od 1.000 civila. Od 2019. godine, 57 nedržavnih naoružanih skupina potvrdilo je da posjeduje MANPADS-ove ili se sumnja da ih imaju. Rusija je "na daleko i na široko najveći pojedinačni izvoznik MANPADS-a", tvrdi Rand korporacija, s više od 10.000 sustava prodanih između 2010. i 2018. raznim zemljama, među kojima Iraku, Venezueli, Kazahstanu, Kataru i Libiji.

SAD i NATO nisu objavili koliko je MANPADS-ova transferirano u Ukrajinu od početka ruske invazije, koja traje treći tjedan zaredom. Zasad Rusija nije gađala konvoje naoružanja Zapada, koji se kreću prema Ukrajini, a jedan viši američki vojni dužnosnik kaže da SAD nije vidio da je išta od zapadnjačkog naoružanja palo u ruske ruke. No, to se može promijeniti. Na sastanku ruskog vijeća za sigurnost u petak, ruski ministar obrane Sergej Šojgu govorio je o potencijalnim budućim zapljenama zapadnjačkog protutenkovskog naoružanja Javelin i Stinger. Kazao je da bi to onda trebalo dati snagama koje Rusija podupire u regiji Donbasa u istočnoj Ukrajini. Ruski predsjednik Vladimir Putin javno je podržao tu ideju.

Gomilaju se trupla na snijegu ispred mrtvačnice u Mikolajivu

1.00 Mrtav muškarac leži sklopljenih ruku, kao da se moli. Bacao je molotovljeve koktele na Ruse kad su ga uhvatili, kaže radnik u mrtvačnici. Vezali su mu ruke i pogubili ga. Jezivi su to prizori iz mrtvačnice u Mikolajivu, gradu na obali Crnog mora koji je danima meta ruskih napada. Snijeg neprestano pada na tijela umotana u sive plastične vreće u dvorištu forenzičkog instituta u kojem se nalazi mrtvačnica. Unutra se tijela se u trošnim prostorijama stavljaju na pod zbog nedostatka prostora.

Sveprisutan je miris smrti pomiješan s dezinfekcijskim sredstvom. Liječnici vrše obdukcije u upitnim higijenskim uvjetima. Naga tijela položena su uz hladnjaču gdje su nagomilane žrtve bombardiranja obližnjeg Očakova prije nekoliko dana. Vladimir, radnik u mrtvačnici, pali cigaretu za cigaretom. "Nikad nisam vidio ništa slično. Mislili smo da su prometne nesreće najgora stvar koja nam se ovdje mogla dogoditi", rekao je odmahujući glavom. Na tlu se nalazi oko 30 tijela. Dva vojnika u odorama, jedan bez utrobe, naslagani su jedan na drugoga. Čini se da ima i civila.

"Tako su mladi, mlađi od mog nećaka", govori Vladimir. U stražnjem dijelu sobe je ruski vojnik. "Držimo ih odvojene." Radnik je nježno skinuo lanac s vrata žrtve koji će pomoći u identifikaciji. Mikolajiv i okolna mjesta pretrpjeli su žestoke borbe, ali Ukrajinci pružaju otpor i nedavno su vratili pod svoju kontrolu lokalnu zračnu luku. Kao posljednje veliko uporište prije Odese, Mikolajiv je strateški važan. "Od početka rata primili smo 120 tijela, uključujući 30 civila", rekla je ravnateljica forenzičkog instituta Olga Dierugina koja nosi vunenu vestu preko medicinske kute i štitnike za uši kako joj ne bi bilo hladno. Najmlađa civilna žrtva bilo je trogodišnje dijete, a najstarija žrtva bila je u sedamdesetima, dodala je Dierugina, vidno iscrpljena.

Neka tijela je teško identificirati, osobito teško među 19 mrtvih koji su stigli iz Očakova prije dva dana. Uzimaju se DNK uzorci, stručnjaci bilježe tetovaže i nakit. Tijela vojnika vraćaju se u regije iz kojih dolaze. "Svi oni su jako mladi, rođeni 1990., 2000.", navodi Dierugina. Zašuti na pitanje kako se osjeća. A onda joj se lice odjednom izduži. "Strah. Svi imamo djecu". Pokušava se ne slomiti brišući si suze. "Ovdje u Mikolajivu još uvijek je podnošljivo, ali moji roditelji su u Černihivu (na sjeveru), ne mogu se evakuirati". Njezinih 15 kolega pobjeglo je na zapad, ali u forenzičkoj bolnici još uvijek radi oko 60 ljudi, uključujući njih 20 u mrtvačnici. "Ne mogu im dovoljno zahvaliti", govori Dierugina. Dodaje da je situacija u Mikolajivu još uvijek pod kontrolom, ali upozorava da "idemo ravno prema humanitarnoj katastrofi ako se ovo nastavi". Ispred mrtvačnice, nekoliko je obitelji šutke stajalo u snijegu.