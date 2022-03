Što zapravo želi ruski predsjednik Vladimir Putin, u što vjeruje i zašto je pokrenuo krvavi rat u Ukrajini? Zašto Putin ponekad ističe sovjetske, ponekad carističke, a ponekad simbole pravoslavlja? Na ova je pitanja u studiju Net.hr-a odgovarao povjesničar Hrvoje Klasić. Trinaesti je dan ruske invazije u Ukrajini, a Klasić kaže kako je Putin jedan od onih političara koji nema ideologiju i koji želi moć. "A kada želite moć, onda su vam u prošlosti uzor oni koji su bili moćni. To može biti ruski car, Staljin ili bilo tko drugi", kaže Klasić.

"Putinov režim ne možemo gledati kroz zapadne politološke oči. Njega se danas doživljava kao ruskog nacionalista, no neki ruski nacionalisti koji pravoslavlje uzimaju kao važan čimbenik, kažu kako je Putin puno više sovjetski vladar, nego što je caristički. Optužuju ga da nije pravi vjernik i da su vrijednosti pravoslavlja važne samo na verbalnoj razini, ne i u praksi. Kažu da je bliži Staljinu nego bilo kojem ruskom caru", objašnjava Klasić.

Kaže kako svima koji žele shvatiti kako funkcionira Putin preporuča da prouče radove ruskog filozofa Aleksandra Dugina. "On je jedan ultra desni filozof koji objašnjava zašto je ono što je nama normalno, njima nenormalno. Po Duginu su globalizam, prava pojedinca, medija, LBGT prava zapadni izum koji nije u skladu s ruskim vrijednostima. U takvom je društvo dosta lako širiti propagandu", kaže Klasić. Smatra kako bi zapadni Europljani trebali imati na umu da ono što je primjenjivo i logično u Kopenhagenu ili Parizu nije u nekim ruskim ili arapskim gradovima.

'Je li baš Moskva ta koja treba govoriti o nacifikaciji?'

Kada Putin govori govori o denacifikaciji Ukrajine koristi tipičnu sovjetsku retoriku, rezonira naš sugovornik. "Nacisti su arhineprijatelji, ultimativni neprijatelji. Tu su bili složni svi stanovnici ondašnjeg Sovjetskog Savezna, neovisno slagali se s vladajućom politikom ili su disidenti - nacizam je zlo. Oko tog zla onda se okupljaju pristaše", objašnjava Klasić i povlači paralelu s Jugoslavijom. "Kada ste nekog željeli etikatirati i u Jugoslaviji, najbolje moguće je bilo reći da je ekstremni desničar, fašist ili nacist".

U konkretnom slučaju, danas je takva retorika smiješna, kaže Klasić. "Što znači nacifikacija društva? To je ugrožavanje temeljnih ljudskih prava, slobode govora, okupljanja, ugrožavanje demokracije i pravne države. Je li baš Moskva ta koja bi trebala govoriti da se to događa negdje drugdje?"

Naš sugovornik kaže kako je u ovom trenutku deplasirano ukazivati na nacizam u Ukrajini - takvih tendencija ima svugdje, u Americi, Rusiji, pa i kod nas. "Zamislite da netko danas kaže da je Slobodan Milošević bio u pravu jer su hrvatske vojne postrojbe imale profašističke pozdrave i obilježja, rušili smo spomenike antifašistima, u javnom prostoru se čuo revizionizam... Pa je li to opravdanje za Slobodana Miloševića? U ovom trenutku su to samo spinovi koje koristi ruska propaganda. Rusija je agresor, izvršili su agresiju na međunarodno priznatu zemlju koju su i oni priznali i tamo gađaju civilne ciljeve i ubijaju civile".

Izvor: Profimedia/Net.hr ilustracija Izvor: Profimedia/Net.hr ilustracija 'Putina šminkaju kao starletu na koncertima, ne znam prikrivaju li time neko zdravstveno stane', kaže Hrvoje Klasić

Nema tog nasilnika i agresora koji će stati

Putin uvijek gleda u prošlost, a u posljednje vrijeme posebno, kaže naš sugovornik. "On si je u glavu utuvio da nema jake Rusije bez ruskog svijeta, kojeg on vidi od Baltičkog do Crnog mora. To je prostor Bjelorusije, Ukrajine, Moldavije, Gruzije, Kazahstana... To su sve prostori na koje Putin na različite načine razmišlja. Ne nužno aneksijom. Treba se vratiti nazad u drugu polovicu četrdestih godina kada je bilo razmišljanja o tome treba li Čehoslovačku, Bugarsku, Slovačku pripojiti Sovjetskom Savezu i tada Staljin kaže - ne, ja želim jednu tampon zonu između nas i njih koja će nas štititi na način ta u tom među prostoru budu 'naši'", kaže Klasić i dodaje kako se to danas događa u Ukrajini.

"Ovaj scenarij nije ništa novo i nas koji pratimo situaciju nimalo nije iznenadio. Jedina je razlika to što kad govorimo o Gruziji ili Moldaviji govorimo o par milijuna stanovnika, a kada govorimo o Ukrajini govorimo o 40 milijuna stanovnika".

Na pitanje hoće li Putin stati, ako uspije u Ukrajini napraviti što želi. "Nema u prošlosti tog nasilnika, agresora koji je rekao - ovo mi je dovoljno, osvojit ću samo to i tu stajem. Kad pogledamo Hitlera 30-ih godina, to je bila upravo ta strategija - nagrizanje malo po malo i taj 'životni prostor' se samo širio i pitanje je gdje bi Hitler stao. Da je išlo kako je planirao vjerojatno bi osvojio i Rusiju, a tko zna gdje bi išao dalje".

Je li Putin poludio?

Na pitanje na koje su već odgovarali brojni gosti u studiju Net.hr-a, a kojim se i prioritetno bave zapadne tajne službe, a to je je li Putin poludio i donosi li odluke iracionalno, Klasić odgovara: "Poslužit ću se jednom analogijom: Kad me pitaju kako je moguće da u Hrvatskoj postoje ljudi koji negiraju Jasenovac, kažem da je to pitanje za medicinsku struku, a ne za povjesničare. Tako da bi i ovdje bilo zanimljivo čuti mišljenje onih koji mogu nešto reći na temelju vizualnih simptoma. Ono što ja vidim jest da Putina šminkaju više nego J.Lo na koncertima. Ruski predsjednik na sebi ima make upa više nego neka starleta, a da li se time nešto prikriva, neko zdravstveno stanje ne znam".

Klasić kaže kako je Putin već jako dugo u jednom iracionalnom stanju, kao i svaki drugi diktator kojem se ne prigovara i koji nikad ne čuje kritičko mišljenje. "Putinu su neki planovi u ovom trenutku pokvareni, nagrižen mu je osjeća moći i on je sada najopasniji. Ruski je vrh u ovom trenutku, ako ga gledamo kao kolektiv izvan Putina jako razjedinjen.

Mislim da ovaj rat već neko vrijeme ne ovisi o strategiji koju donosi neki štab, nego i o Putinovoj psihi. Strah me toga da je Putin u ovim godinama, kada pred njim više nije duga politička karijera, u stanju napraviti sve da bi zaštitito svoj ego i poziciju i naštetiti ne samo Ukrajinicima, nego i Rusima. Mislim da ga nije posebno briga za ruski narod i ne bih isključio mogućnost upotrebe nuklearnog oružja, ako ovo krene na način da Putin shvati da je poražen i ponižen.

Što je sve Hrvoje Klasić rekao o Putinovoj ideologiji, pokušajima da revidira ishod Hladnog rata, što će biti ako krene na Baltik u zemlje koje su članice NATO-a i zašto misli da je Srbija Rusija Balkana pogledajte u videu.

Rat u Ukrajini iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.