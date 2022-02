U tijeku je rat u Ukrajini, traje bitka za Kijev, a eksplozije odjekuju diljem cijele zemlje. U studiju Net.hr-a o ratu u Ukrajini i Putinovim planovima govorio je vanjskopolitički analitičar Robert Barić. Kada je kretao u rat u Ukrajini, Putin je najavio "denacifikaciju" te zemlj. Barić objašnjava kako je to danas čista ruska propaganda i dezinformacija.

"Putinov cilj je neutralizacija Ukrajine, odnosno finlandizacija te zemlje. Putinu ne treba Donbas, ne treba mu niti jedan dio Ukrajine. Krim je gotova priča, on je danas ruski. Cilj ove vojne operacije, koja je ipak ograničena na uništavanje i neutralizaciju ukrajinskog obrambenog sustava i vojnih snaga, je da se Ukrajina dovede u takav položaj da mora prihvatiti ruski diktat."

U velikoj strategiji Rusije, vojska, vojni činitelj uvijek ima ključnu ulogu i ti se interesi vuku već osam stoljeća, pojašnjava Barić. "To se svodi na maksimu teritorijalno proširenje radi sigurnosti." Putin i Rusi i danas smatraju da vojni činitelj nije zastario.

Putinov perimetar

Barić smatra kako će se rat u Ukrajini relativno brzo riješiti. "Rusija će uspostaviti neutralan status Ukrajine i time će dobiti taj perimetar prema Zapadu. Ako se već ne mogu teritorijalno proširiti, onda će dobiti tampon-zonu", kaže Barić. Bjelorusija ide u punu integraciju s Rusijom, Gruzija je neutralizirana, Rusija aktivno utječe na Kazahstan i Azerbajdžan i ostala je Ukrajina, dodaje Barić.

"Putin je uspostavio svoj perimetar i ostala je Ukrajina. Što točno želi s Ukrajinom, vidjet ćemo. To je nekakav status poput Finske gdje Finska nije mogla imati nezavisnu sigurnosnu politiku, ali se tamo Rusija barem nije miješala u unutarnju politiku, što u Ukrajini nije slučaj."

Pažljivo odabran trenutak

Ukrajina će sada biti pod jakim nadzorom Kremlja i Zelenskij više nema opcije osim pregovora. "O Putinu se može pričati svašta 'Vlad the Mad' i slično, no meni on djeluje kao prokleto hladnokrvni igrač. To je ruska strateška kultura, planiranje nekoliko koraka unaprijed, ali kada se jednom krene - nema stajanja. Unutarnju dinamiku Putinova kruga je teško procijeniti. No, u prošlosti je pokazao da ne dopušta savjetnicima da njime manipuliraju. Ovo se pokazao kao jako pažljivo odabran potez u trenutku kada je Zapad u problemima i kada se Amerika želi koncentrirati na Kinu", kaže naš sugovornik.

Putin je prvo pokušao napraviti deal s ukrajinskim predsjednikom od 2019. pa do kasnog ljeta 2021. godine kada je konačno odustao. "Putin je postigao isto što i 2014. Pričalo se i vjerovalo da to nije moguće, da nije civilizirano. Da, nije, ali to je ono kada ste vješt igrač i koristite probleme Amerike i EU-a. Uskoro će se Putin početi prikazivati kao veliki mirotvorac i slati poruke kako on ne želi teritorij, nego samo da Ukrajina bude federalizirana i kako želi spasiti Ukrajinski narod od utjecaja itd..."

Hoće li ovo postati Putinov model?

Na pitanje hoće li ovo uspostaviti Putinov model funkcioniranja, pa ako uspije u Ukrajini, što se sada čini izvjesnim, nastavi tako funkcionirati i prema ostalim susjedima, Barić odgovara: "Ovdje je sada podvučena crta. Svi spominju baltičke države, ali one su u NATO-u i Europskoj uniji i u tom bi slučaju Amerika morala reagirati ili pustiti da joj utjecaj u Europi i svijetu ode down the drain."

"Putin ne želi sigurnosnu arhitekturu Europe zasnovanu na Americi i NATO-u, nego želi da se o svim pitanjima izravno dogovaraju Moskva i Washington, a Europljani neka sjede u drugom redu, jedu kokice i šute. Putin želi pregovarati samo s Washingtonom, to se vidi u odnosu prema Borellu, kako iskorištava Macrona. Putin je arogantni gad, ali zna svoj posao."

Barić smatra kako je predsjednik Srbije Vučić sada u jako neugodnoj situaciji - potpisao je dogovore s Rusijom i Ukrajinom koje sada ne može raskinuti. "Vučić je izgubio šansu da bude glavni američki partner u regiji između 2003. i 2006. kada su odnosi Zagreba i Washingtona bili jako loši", kaže Barić. No, kada je 2008. prodao Naftnu industriju Srbije onda su Amerikanci zaključili da Srbija ipak nije pouzdan partner.

Srbija je sada između Zapada i drugih sila, a na pitanje hoće li situacija i za nas biti neugodna ako Srbija na kraju ipak odabere da neće ići uz Zapad Barić odgovara: "Nije toliko neugodna, bez obzira na sve, Vučić je okružen članicama NATO-a. Ipak, hrvatska vanjska politika bi se trebala zabrinuti onim što se događa u BiH. Mi imamo takve neprirodne saveze, poput podrške Dodiku."

Što se događalo kada je Janukovič pobijedio na izborima u Ukrajini, što je našem gostu o Kosovu rekao vanjskopolitički savjetnik predsjednika Srbije nakon malo više viskija i kako će točno izgledati Ukrajina po mjeri Vladimira Putina pogledajte u videu.