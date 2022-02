Drugi je dan ruske invazije u Ukrajini. Ruske su snage napredovale te stežu obruč oko Kijeva, predsjednik Volodimir Zelenskij je naredio opću mobilizaciju, a potvrđeno je novo rušenje ruskog borbenog zrakoplova. Novi ruski napadi ponovno su započeli oko četiri sata ujutro.

Ruske snage ušle su u Kijev, javlja AFP

Prema podacima ukrajinskog veleposlanstva jučer je ubijeno 137, a ranjeno 316 ukrajinskih vojnika

Europska unija uvela sankcije za 70 posto ruskog bankarskog tržišta i najbitnije tvrtke

Steže se obruč oko Kijeva, zabilježeno nekoliko eksplozija i požara u gradu

U Hersonu se vode obrambene bitke, lijeva obala Dnjepra je osigurana, a obrambeni položaji u Donjecku i Lugansku djelomično obnovljeni

Novi ruski napadi počeli su oko 4 sata ujutro

Putin potvrdio da je spreman pregovarati,, ali uz uvjete

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Vanjskopolitički analitičar za Net.hr: 'To je čista ruska propaganda'

16.49 - U studiju Net.hr-a o ratu u Ukrajini i Putinovim planovima govorio je vanjskopolitički analitičar Robert Barić. Kada je kretao u rat u Ukrajini, Putin je najavio "denacifikaciju" te zemlje. Barić objašnjava kako je to danas čista ruska propaganda i dezinformacija.

Više pročitajte ovdje.

Austrijski ministar najavio da će EU zamrznuti račune Putina i Lavrova

16.39 - Europska unija će zamrznuti bankovne račune ruskog predsjednika Vladimira Putina i ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, izjavio je austrijski ministar vanjskih poslova Alexander Schallenberg.

Ukrajina zadržava kontrolu nad ključnim gradovima

16.32 - Rusija je postigla "ograničen napredak" u napadu na Ukrajinu u petak, prema najnovijem ažuriranju britanske obrambene obavještajne službe.

"Borbe se nastavljaju na ključnim lokacijama. Rusija je do sada postigla ograničen napredak, a Ukrajina zadržava kontrolu nad ključnim gradovima. Ministarstvo obrane Ukrajine izvještava da su ruske snage stigle u predgrađa Kijeva", objavilo je u petak Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva na Twitteru.

"Ruski udari i razmjena topničke vatre nastavljeni su tijekom cijele noći i ujutro", navodi se, dodajući da i dalje ne vide "nikakve dokaze o napadima u Lavovu".

Kijev će posmrtno odati počast neustrašivim vojnicima

16.26 - Ukrajina će posmrtno odati priznanje grupi ukrajinskih graničara koji su u četvrtak, prvog dana ruske invazije, junački poginuli braneći otočić u Crnom moru.

Ukrajina je izgubila kontakt sa svojim snagama na otočiću Zmijniju (Zmijskom otoku), južno od Odese, nedugo nakon početka ruskih napada s mora i iz zraka. Ukrajinski dužnosnici tvrde da je 13 vojnika ondje ubijeno, a list Ukrajinska pravda objavio je audio isječak za koji tvrdi da je bila komunikacija između ruskih i ukrajinskih snaga.

"Ovo je ruski bojni brod. Predlažemo vam da položite oružje, predate se i izbjegnete krvoproliće i nepotrebne žrtve. U suprotnom ćete biti bombardirani". "Ruski bojni brodu, j.bi se", glasio je odgovor.

Savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova Anton Heraščenko kazao je da su Rusi tada napali. Reuters nije mogao potvrditi autentičnost snimke. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij objavio je da će odlikovati vojnike.

"Na Zmijskom otoku, naši graničari umrli su junački. Ali nisu se predali. Svi će posmrtno biti proglašeni Junacima Ukrajine". Rusi su, pak, objavili da su im se 82 vojnika na Zmijskom otoku predala dobrovoljno i da ondje nije bilo nikakvih napada.

Putin rekao Xiju da je Rusija spremna na pregovore s Ukrajinom

16.23 - Ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je poslati izaslanstvo u Minsk na pregovore s predstavnicima Ukrajine, priopćio je Kremlj u petak nakon telefonskog razgovora ruskog čelnika s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.

Putin je rekao Xiju da je ruska vojna operacija u Ukrajini nužna za zaštitu ljudi od "genocida", rekao je Kremlj, što je optužba koju je Zapad nazvao neutemeljenom propagandom.

Kremlj je rekao da Xi poštuje ruske akcije i da je spreman na blisku suradnju i međusobnu potporu u Ujedinjenim narodima, gdje obje zemlje imaju pravo veta kao stalne članice Vijeća sigurnosti.

16.07 - Najveći istočnoeuropski medij, NEXTA, objavio je snimku gdje se vidi kako Zgrada Službe sigurnosti u Kijevu gori.

Putin održava govor

16.03 - Ruski predsjednik, Vladimir Putin, sada održava govor i poziva ukrajinske vojnike da se okrenu protiv svoje vlade, piše BBC.

"Preuzmite vlast u svoje ruke. Čini se da će nam biti lakše sklopiti dogovor s vama nego s ovom bandom narkomana i neonacista", poručio je Putin pa dodao:

"Desničari i neonacisti u Ukrajini postavljaju teško oružje, raketne sustave u središtima većih gradova, Kijevu i Harkovu."

Turska tvrdi da ne može zaustaviti ruske ratne brodove koji plove prema Ukrajini

15:48 - Turska ne može zaustaviti prolazak ratnih brodova kroz svoje tjesnace koji vode prema Crnom moru kao što je Ukrajina zatražila, rekao je turski ministar vanjskih poslova Mevlüt Çavuşoğlu u petak turskom listu Hurriyet, pozivajući se na klauzulu konvencije Montreux koja omogućuje plovilima da se vrate u svoju matičnu bazu.

Ukrajina je apelirala na Tursku da blokira prolaz ruskih ratnih brodova kroz tjesnac Dardanele i Bosfor. "U slučaju rata u kojem Turska nije strana, postoje mjere koje se mogu poduzeti u odnosu na zemlje koje su strane u ratu", rekao je Çavuşoğlu.

"Ako postoji zahtjev da se brodovi zaraćenih zemalja vrate u svoje baze, onda se to mora dopustiti", dodao je, misleći na Rusiju.

Konvencija iz Montreuxa, potpisana 1936., daje Turskoj kontrolu nad prolaskom plovila kroz ta dva ključna tjesnaca. U vrijeme mira civilna plovila mogu slobodno prolaziti, iako postoje određena ograničenja za prolaz brodova koji ne pripadaju crnomorskim zemljama koje, uz Tursku, Rusiju i Ukrajinu također uključuju Bugarsku, Gruziju i Rumunjsku. Ratni brodovi mogu ploviti kroz tjesnace za vrijeme mira, ali pod uvjetima koji ograničavaju ukupnu tonažu ovisno o tome jesu li ili nisu crnomorska država i ograničavaju trajanje boravka u Crnom moru za necrnomorske nacije. Također postoje ograničenja u pogledu kalibra oružja koje mogu nositi, a Tursku treba obavijestiti o zahtjevu.

Tišina na trgu na kojem su se Ukrajinci borili za slobodu

15:22 - Jutros je u Kijevu zavladala jeziva tišina dok su Ukrajinci u strahu čekali da se ruske trupe projure kroz grad u tenkovima i dok su Amerikanci skupljali svoje stvari kako bi posljednji put spasili svoje živote nakon što su noć proveli u skloništima u podzemnoj željeznici.

Snimka koju je u zoru dohvatio DailyMail prikazuje tišinu na trgu na kojem su Ukrajinci prosvjedovali za svoju slobodu 2014., nakon još jedne ratne noći.

U središtu grada još nema štete, ali su zračni projektili sinoć padali na periferne četvrti u zastrašujući znak da Putin zadire u grad.

Ukrajinci se dobrovoljno javljaju vojsci

15:20 - Ukrajinski građani stoje u redu kako bi se pridružili vojnim snagama, priopćilo je ukrajinsko ministarstvo obrane na Twitteru.

"Rusija je započela agresivni rat ne samo protiv ukrajinske države, već i protiv ukrajinskog naroda. U cijeloj zemlji ljudi se postrojavaju kako bi se pridružili teritorijalnoj obrani, kao i da bi dali krv za vojsku", napisali su.

Ukrajinski vojnik žrtvovao se kako bi spriječio tenkove

15:11 - Ukrajinski vojnik Vitaliy Skakun, koji se dobrovoljno javio da minira Geničeski most, nije uspio pobjeći tokom tog zadatka te se žrtvovao kako bi zaustavio ruske tenkove, navode Oružane snage Ukrajine.

“Ovog teškog dana za našu zemlju, kada ukrajinski narod odbija ruske okupatore na sve strane, jedno od najtežih mjesta na karti Ukrajine bila je Krimska prevlaka, gdje se poseban bataljon marinaca susreo s neprijateljem. Da bi se zaustavilo napredovanje kolone tenkova, odlučeno je da se Geničeski drumski most digne u zrak. Vitaliy Volodymyrovych Skakun, inženjer bataljona, dobrovoljno se prijavio da izvrši ovaj zadatak”, navodi se u objavi na Facebooku.

Veleposlanstvo SAD-a pozvalo svoje građane da napuste Ukrajinu

15:10 - Veleposlanstvo SAD-a u Kijevu ponovno je pozvalo američke građane u Ukrajini da "odmah napuste zemlju ako to mogu sigurno učiniti bilo kojim komercijalnim ili drugim privatnim mogućnostima kopnenog prijevoza", a oni koji ostanu "trebaju imati povećan oprez zbog potencijala za aktivne borbe, kriminal i građanske nemire.”

“Saznajte mjesto vašeg najbližeg skloništa ili zaštićenog prostora. U slučaju minobacačke ili raketne paljbe, slijedite upute lokalnih vlasti i odmah potražite zaklon”, stoji u upozorenju.

U Ukrajini više nema diplomatske prisutnosti. Mala skupina diplomata koja je ostala premještena je iz Lavova u Poljsku.

Ukrajinska vojska stiže u obranu Kijeva

15:08 - Ukrajinska vojna vozila ulaze u Kijev kako bi ga obranili od približavanja ruskih vojnika, priopćilo je ukrajinsko ministarstvo unutarnjih poslova.

Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko rekao je ranije da je grad "ušao u obrambenu fazu". Vlada poziva građane Kijeva da učine sve što mogu kako bi se oduprli ruskim trupama, uključujući pravljenje molotovljevih koktela i uzimanje oružja.

Buđenje uz eksplozije

15:01 - Fedor Grečaninov, strateški direktor Media Grupe javio se iz Kijeva za N1 gdje je govorio o situaciji u gradu, nadlijetanju aviona, helikoptera, strahu, o šoku, o tome kako ljudi nikada nisu pripremljeni za rat.

"Kada te ujutro probude eksplozije, to je iskustvo koje je nevjerojatno. Vojnoj invaziji je prethodila propagandi Kremlja, pogotovo Putinovim tezama o denacifikaciji Ukrajine, što je nevjerojatno, jer su za Ukrajinu ključne vrijednosti slobode i digniteta, što je daleko i od nacizma, ali i od onoga što predstavlja Putin", rekao je.

EU zamrzava imovinu Putina i Lavrova

14:27 - Moskva je spremna poslati svoje predstavnike u bjeloruski glavni grad Minsk kako bi razgovarali s Kijevom, prema tvrdnji glasnogovornika Kremlja Dmitrija Peskova, izvijestila je ruska državna novinska agencija RIA-Novosti. "Nakon prijedloga Zelenskog da se razgovara o neutralnom statusu Ukrajine, [ruski predsjednik Vladimir] Putin može poslati predstavnike [ruskog] Ministarstva obrane, Ministarstva vanjskih poslova i njegove administracije na pregovore s ukrajinskim izaslanstvom", navodi se. Minsk je odabran kao platforma za razgovor, dodaje se, javlja CNN.

Dužnosnik EU-a tvrdi da je blok odlučio zamrznuti europsku imovinu ruskog predsjednika Vladimira Putina i ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, javlja BBC. Prema navodnom nacrtu novih sankcija lidera EU-a, svi članovi Dume, ruskog savjeta bezbjednosti i svi bjeloruski dužnosnici u vojsci i Ministarstvu obrane koji su "omogućili" invaziju na Ukrajinu imat će zabranu putovanja te će im se imovina zamrznuti, javlja The Guardian.

Koliko Rusiju košta rat u Ukrajini?

14:19 - Svaki dan vojnih operacija Rusije u Ukrajini mogao bi Rusiju koštati desetke milijuna dolara, donosi u petak nezavisna ruska novina "Novaja Gazeta". Novaja Gazeta je danas izišla na ruskom i ukrajinskom jeziku. "Tužni smo...i sram nas je...Ukrajinu ne vidimo kao neprijatelja, ni ukrajinski jezik kao neprijateljski jezik", riječi su kojima je Muratov objasnio taj potez. Prema procjenama koje novina prenosi, svaki dan ruskog angažmana u Siriji 2015. godine koštao je 2,4 milijuna dolara. Tada je bilo izravno angažirano 1600 ljudi, a broj vojnika koji sudjeluju u operacijama u Ukrajini procjenjuje se na 149 tisuća. Izračun troškova jednog dana rata uključuje plaćanja vojnim i civilnim stručnjacima, komunikacijske i informatičke usluge, održavanje vojne opreme, troškove prijevoza robe, izdatke za medicinske potrebe, hranu i drugo.

Al-Asad: 'Ruska invazija na Ukrajinu je korekcija povijesti'

14:17 - Sirijski predsjednik Bašar al-Asad pozdravio je u petak u telefonskom razgovoru s ruskim kolegom Vladimirom Putinom rusku invaziju na Ukrajinu, ocijenivši da je riječ o "korekciji povijesti". "Predsjednik Asad naglasio je da je ovo što se danas događa korekcija povijesti i obnova ravnoteže međunarodnog poretka nakon pada Sovjetskog Saveza", priopćio je Asadov ured.

"Sirija je na strani Rusije jer je uvjerena u utemeljenost njezine pozicije", ocijenio je Asad. "Suprotstaviti se širenju NATO-a rusko je pravo", dodao je, ocijenivši da je NATO "svjetska prijetnja" i "instrument za provedbu neodgovornih politika zapadnih zemalja u cilju destabilizacije svijeta".

Damask je vjeran saveznik Rusije koja vojno intervenira u Siriji od 2015. pružajući potporu Asadovim snagama u borbi protiv džihadista. Rusku intervenciju smatra se prekretnicom koja je omogućila Asadovu režimu da opstane na vlasti. U Siriji je, po Moskvi, razmješteno više od 63.000 ruskih vojnika. "Zapadne nacije odgovorne su za kaos i prolijevanje krvi", rekao je Asad u razgovoru s Putinom. U ratu u Siriji od njegova početka u ožujku 2011. poginulo je gotovo 500.000 ljudi.

Ukrajinci tvrde da je ubijeno više od 1000 Rusa

14:04 - "Danas su gubici okupacijskih snaga Ruske Federacije veći od tisuću", objavilo je ukrajinsko Ministarstvo obrane na Twitteru. "Rusija nije pretrpjela toliki broj žrtava tijekom ovog razdoblja neprijateljstava u cijelom razdoblju svog postojanja, ni u jednom od oružanih sukoba koje je započela", tvrdi se.

Rusi preuzeli kontrolu nad ključnim aerodromom

13:55 - Rusko ministarstvo obrane tvrdi da su ruske snage preuzele kontrolu nad ključnim aerodromom Hostomel u blizini Kijeva, javlja ruska novinska agencija Interfax. Kaže se da je za zauzimanje korišteno 200 ruskih helikoptera i desantna snaga. Također se kaže da je Kijev "blokiran sa Zapada", javlja BBC.

General Igor Konašenkov tvrdi da je 200 vojnika ukrajinskih specijalnih jedinica "ubijeno tijekom zauzimanja aerodroma", ali da Rusija nije zabilježila gubitak. "Glavne snage zračno-desantnih postrojbi sada su se pridružile ruskim zračnim postrojbama na aerodromu Hostomel, osiguravajući blokadu Kijeva sa zapada", dodao je.

Lavrov: 'Nitko neće napasti narod Ukrajine'

13:17 - Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da "nitko neće napasti narod Ukrajine", unatoč nastavku napada ruskih snaga u petak. U razgovoru za CNN izjavio je da "neće biti napada na civilnu infrastrukturu". “Naglasit ću: pročitajte što je Putin rekao. Nema udara na civilnu infrastrukturu, nema udara na osoblje ukrajinske vojske, na njihove spavaonice ili druga mjesta koja nisu povezana s vojnim objektima. Statistika koju imamo to potvrđuje", rekao je Lavrov.

“Nitko neće nekako degradirati ukrajinske oružane snage. Govorimo o sprječavanju neonacista i onih koji promiču genocid da vladaju ovom zemljom”, nastavio je. “Trenutni režim u Kijevu je pod dva mehanizma vanjske kontrole. Prvo, Zapad i SAD. I drugo, neonacisti”, rekao je, ponavljajući neutemeljene tvrdnje koje je više puta odbacio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij.

Putin: Spreman sam za pregovore s Ukrajinom

13.03 - Vladimir Putin je u razgovoru s kineskim predsjednikom rekao da je Rusija spremna na pregovore s Ukrajinom na visokoj razini, javlja Ria Novosti.

Zelenskij traži od Putina da sjednu za pregovarački stol: 'Zaustavimo pogibiju ljudi'

12.57 - Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenskij predložio je predsedniku Rusije Vladimiru Putinu da sjednu za pregovarački stol.

"Želim se još jednom obratiti predsjedniku Ruske federacije. Borbe se odvijajaju diljem Ukrajine. Sjednimo za pregovarački stol kako bi zaustavili pogibiju ljudi", kazao je Zelenskij u video obraćanju koji je objavljen na Telegramu, a prenosi ukrinform.

Kineski predsjednik pozvao Putina na pregovore s Ukrajinom

12.54 - Kineski predsjednik Xi Jinping razgovarao je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, pozvao ga je na pregovore s Ukrajinom, javlja AFP.

Erdogan poziva na odlučniju akciju NATO-a

12:42 - Drugog dana ruske ofenzive, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan odgovarao je na pitanja novinara. "Naš pozicija o stavu NATO-a do sada je bila jasna i nedvosmislena. Ne bi se trebao pretvoriti u svakodnevni prijekor. NATO je trebao poduzeti odlučniji korak. S uvaženim glavnim tajnikom imamo jasne razgovore o ovom pitanju. NATO mora poduzeti odlučnu akciju", smatra Erdogan.

"I naše veleposlanstvo i generalni konzulat spremni su poduzeti svaki korak za evakuaciju naših građana u Ukrajini... Planirana je evakuacija iz sigurnih područja kopnenim putem", dodao je, javlja NTV.

Eksplozija u zračnoj bazi

12:53 - Objavljen je video koji je snimio jedan civil u zračnoj bazi Vasylkiv u Ukrajini na kojemu se vidi velika eksplozija, dok Rusija izvodi napade na ključne vojne lokacije.

Ukrajinska policija stvorila je bot za civile za označavanje ruskih vojnih kodova

"Cyberpolicija je napravila poseban bot za prijavu otkrivenih znakova koje okupatori ostavljaju na cestama. Možete fotografirati točke i one će otići do jedinstvene baze podataka na Google kartama", priopćila je policija.

Ukrajinske vlasti ranije su pozvale ljude da unište ove oznake premazivanjem ili polijevanjem uljem i pijeskom.

UN: Barem 25 ubijenih civila

11:50 - Ured UN-a za ljudska prava tvrdi da ima izvješća o najmanje 127 civilnih žrtava u Ukrajini. 25 ljudi je ubijeno, a 102 čovjeka je ozlijeđeno, nakon "granatiranja i zračnih napada". Glasnogovornica kaže da je to vjerojatno podcijenjen broj, prenosi BBC.

Milanović: 'Agresiju na Ukrajinu ne možemo ne osuditi'

Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović u petak je sudjelovao na obilježavanju 28. obljetnice ustrojavanja Počasno-zaštitne bojne. "Danas, dvije godine kasnije, suočavamo se s jednom većom krizom. To je rat, koji je gora kriza od epidemije. Rat nije na našim granicama, ali je blizu. Agresiju na Ukrajinu ne možemo ne osuditi", kazao je Milanović.

Više pročitajte OVDJE.

Kina ne želi osuditi Rusiju

11:37 - Kina je u petak ustrajala u svojem odbijanju da rusku vojnu operaciju u Ukrajini nazove "invazijom" ili da kritizira Moskvu unatoč jačanju ruskih napada na tu zemlju i sve većem broju žrtava. Kina je ponovila da vjeruje u poštovanje teritorijalne cjelovitosti svih zemalja, ali i napomenula da pitanje Ukrajine ima posebnu složenu povijesnu pozadinu. "Razumijemo ruske legitimne razloge za zabrinutost kad je riječ o sigurnosnim pitanjima", rekao je glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Wang Wenbin novinarima na dnevnom brifingu u Pekingu.

Wang je također kritizirao izjavu američkog predsjednika Joea Bidena da će bilo koja zemlja koja podrži rusku invaziju biti "ukaljana pridruživanjem", kazavši da je ugled ukaljan onim zemljama koje se miješaju u unutarnja pitanja drugih zemalja. SAD, Britanija, Japan, Kanada, Australija i EU nametnuli su nove sankcije Moskvi uz kazne s početka tjedna, uključujući odluku Njemačke da zaustavi 11 milijardi dolara vrijedan plinovod iz Rusije. Na pitanje je li Kina spremna povećati kupnju ruske nafte kao odgovor na američke i europske sankcije, Wang je rekao: "Sankcije nikada nisu bile učinkovite u rješavanju problema. Nadamo se da će relevantne strane moći riješiti problem putem dijaloga i konzultacija".

Lavrov: 'Zapad je uvukao Ukrajinu u tragediju'

11:28 - Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas da su potezi Kijeva i Zapada uvukli Ukrajinu u tragediju te da je Zapad stao na stranu Kijeva po pitanju sabotaže sporazuma iz Minska te zatvorio oči na zločine protiv naroda. "Sve te godine naši zapadni partneri sustavno su štitili ukrajinski režim zatvarajući oči na vojne zločine protiv običnih građana, zatvarali oči na ubijanje žena i djece, starijih ljudi, na uništavanje infrastrukture. Podržavali su porast neonacizma i rusofobije što je na kraju uvuklo Ukrajinu u tragediju“, rekao je tijekom sastanka sa predstavnicima LNR i DNR u Moskvi.

Rusija je odluku o specijalnoj operaciji, kaže, donijela kako bi Ukrajinci, nakon što budu oslobođeni od ugnjetavanja nacifikacije, mogli slobodno odlučivati o vlastitoj budućnosti. Istaknuo je i da Moskva nije mogla ostati neutralna nakon molbe LNR i DNR da im se pruži vojna pomoć i zaštita od agresora. Lavrov je rekao i da Zapad negira činjenicu "očiglednog genocida" u Ukrajini.

Lavrov je izjavio da Rusija ne vidi mogućnost priznanja sadašnje ukrajinske vlade kao demokratske. Na pitanje kako Rusija može opravdati invaziju na Ukrajinu, Lavrov je podsjetio na zapadne intervencije u bivšoj Jugoslaviji, Iraku i Libiji, za koje je rekao da su prouzročile tisuće žrtava u ime promicanja demokracije. Dodao je da će Moskva biti spremna za razgovore s Kijevom, ali tek kada ukrajinska vojska položi oružje.

Kremlj je danas objavio da će sankcije nametnute Rusiji zbog napada na Ukrajinu izazvati probleme Moskvi, ali i da će ti problemi biti riješeni. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov odbio je komentirati moguće kaznene mjere protiv predsjednika Vladimira Putina te dodao da je Rusija namjerno smanjila ovisnost o uvozu kako bi se zaštitila od prijetnje sankcijama. Rusija je započela svoju invaziju kopnom, zrakom i morem u četvrtak nakon objave rata predsjednika Vladimira Putina, u najvećem napadu na europsku državu od Drugog svjetskog rata.

Merkel osudila ruski napad na Ukrajinu

11:15 - Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel oštro je u petak osudila ruski napad na Ukrajinu i dala punu podršku aktualnom kancelaru Olafu Scholzu u njegovim nastojanjima da zaustavi akciju Vladimira Putina. „Ovaj agresivni rat Rusije predstavlja duboku prekretnicu u povijesti Europe nakon Drugog svjetskog rata. Za ovu eklatantnu povredu međunarodnog prava nema nikakvog opravdanja i ja ju najoštrije osuđujem“, rekla je Angela Merkel (Kršćansko-demokratska unija CDU).

Ona je rekla kako u ovom trenutku suosjeća s ukrajinskim narodom i njegovim vodstvom. „Moje misli i solidarnost u ovom groznim trenucima su s ukrajinskim narodom i vladom predsjednika Volodimira Zelenskija“, rekla je bivša kancelarka.

Ukrajina je spremna na pregovore?

11:08 - "Ukrajina je spremna na pregovare sa Rusijom o neutralnosti Kijeva, ali mora dobiti garancije sigurnosti, rekao je najviši savjetnik predsjednika Volodimira Zelenskog", objavio je novinar na Twitteru. To bi značilo da Ukrajina ne bi postala dio NATO-a.

"Ukrajina je uvijek ostavljala prostor za pregovore. Uključujući i sada — čak i nakon što je Rusija pokrenula invaziju u punom obujmu. Ovaj rat mora biti zaustavljen. Ova neprijateljstva moraju biti zaustavljena", rekao je Mihajlo Podoljak u izjavi objavljenoj na Telegram kanalu ukrajinske novinske agencije Unian.

Pucnjava u blizini Vlade

11:01 - Pucnjava se mogla čuti u blizini vladine četvrti u Kijevu nakon što su ranije ujutro odjeknule eksplozije u glavnom gradu Ukrajine, izvijestio je Associated Press, prenosi DW.

'Izbacivanje Rusije iz SWIFT-a je posljednje sredstvo'

10:48 - Francuski ministar financija Bruno Le Maire rekao je u petak da postoji opcija isključivanja Rusije iz globalnog sustava plaćanja SWIFT, ali da to smatra krajnjim sredstvom. Sjedinjene Države i Europska unija odlučile su da neće izbaciti Rusiju iz SWIFT-a u sklopu novih sankcija protiv Rusije zbog invazije na Ukrajinu. Međutim, to bi se pitanje moglo kasnije razmotriti, kazao je u četvrtak američki predsjednik Joe Biden. "SWIFT je posljednje sredstvo, ali je jedna od opcija koja ostaje na stolu", rekao je Le Maire novinarima uoči sastanka u Parizu sa svojim kolegama iz zemalja eurozone.

Ukrajinska vojska pozvala građane u obranu bez obzira na godine

10:41 - Ukrajinske obrambene snage ponovno su tvitale te pozvale civile da se pridruže obrani bez obzira na njihovu dob, što je za pretpostaviti čak i ako su maloljetni. Izjava koja se pripisuje zapovjedniku trupa Juriju Galuškinu glasi: “Danas Ukrajini treba sve. Sve procedure za pristupanje su pojednostavljene. Ponesite samo putovnicu i identifikacijski broj. Nema dobnih ograničenja."

Ukrajinci vratili zračnu luku

10:33 - Ukrajina je vratila zračnu luku na periferiji Kijeva koju su bile zauzele ruske specijalne snage, tvrdi ukrajinski ministar obrane, a prenosi Daily Mail.

Na Twitteru kruži snimka kako ruski tenkovi ukaze u kvart Obolon, prenosi BBC, koji je i potvrdio autentičnost snimke.

Hrvatske novinarske ekipe napuštaju Kijev

10:28 - Reporterka N1 televizije Ana Mlinarić javila je da tri hrvatske novinarske ekipe napuštaju Kijev.

Oprečni izvještaji o radioaktivnosti u Černobilu

10:24 - Igor Konašenkov je u svom priopćenju rekao da je "radioaktivnost u blizini nuklearne elektrane normalna". Ruske snage zauzele su bivšu nuklearnu elektranu u četvrtak. S druge strane, ukrajinski dužnosnici su rekli da su "kontrolne razine doze gama zračenja premašene na značajnom broju promatračkih točaka". "Trenutno je nemoguće utvrditi razloge promjene radijacijske pozadine u zoni isključenja zbog okupacije i vojne borbe na ovom teritoriju", dodao je ukrajinski parlament, piše Euro News.

Rusija tvrdi da je onesposobila 118 vojnih objekata u Ukrajini

10:22 - General bojnik Igor Konašenkov, službeni glasnogovornik ruskog Ministarstva obrane, rekao je danas da vojna infrastruktura koju su ruske trupe onesposobile diljem Ukrajine uključuje 11 aerodroma, 36 radarskih stanica, pet ratnih zrakoplova, jedan helikopter, pet dronova, 18 tenkova, sedam višenamjenskih lansirnih raketnih sustava, pet brodova i raketnih sustava protuzračne obrane, javlja Euro News.

'Sve je veća nervoza'

Novinarka N1 Ana Mlinarić javila se iz Kijeva. “U našem hotelskom skloništu sve je veća nervoza i prati se svaka vijest o napretku ruskih trupa prema Kijevu. Tu je još jedna novinarska ekipa koja nema plan povlačiti se i u najgorem slučaju zaštitu će potražiti u turskom veleposlanstvu”, javlja Mlinarić iz Kijeva.

Rusi pogodili desetke civilnih objekata

10:14 - Ruske vojne snage pogodile su desetke civilnih objekata, rekao je dužnosnik ukrajinskog Ministarstva unutarnjih poslova. "Rusi kažu da ne udaraju na civilne objekte, ali su u posljednja 24 sata pogođena 33 civilna mjesta", rekao je Vadym Denysenko agenciji Reuters, prenosi BBC.

'Još nisu iscrpljene sve mogućnosti za sankcije'

10:09 - Ukrajinski predsjednik Zelenskij rekao je da je razgovarao sa šeficom Europske komisije Ursulom von der Leyen i naglasio da se "pritisak na Rusiju mora povećati". "Još nisu iscrpljene sve mogućnosti za sankcije", naglasio je.

'Putin nije racionalan'

10:03 - U svojoj završnoj riječi u intervjuu za BBC britanski ministar obrane Ben Wallace branio je razinu potpore koju Ujedinjeno Kraljevstvo daje Ukrajini. "Neću pokrenuti europski rat. Ali ono što ću učiniti jest pomoći Ukrajini da se bori u svakoj ulici sa svakim dijelom opreme do koje možemo doći", rekao je i dodao da Rusija neće stati nakon Ukrajine. "Putin nije racionalan. On ne vjeruje da su baltičke države stvarno zemlje. Svi mu se moramo suprotstaviti."

Rusija zabranjuje letove iz Velike Britanije u i preko Rusije

9:58 - U odmazdi zbog britanske zabranu Aeroflota, ruskog državnog prijevoznika, Rusija je zabranila letove iz Velike Britanije u i preko Rusije.

29.000 ulazaka iz Ukrajine u Poljsku

9:55 - Agencija granične straže priopćila je kako je u četvrtak zabilježila više od 38.000 prelazaka na granici Poljske s Ukrajinom, uključujući 29.000 ulazaka i 9200 izlazaka. Nejasno je jesu li te brojke skok od norme i koliko je izbjeglica. Varšava je postavila prihvatne centre za Ukrajince koji bježe od ruske invazije, javlja Euro News.

Mađarska policija jutros je nešto prije 9:00 sati po srednjoeuropskom vremenu priopćila da je "putnički promet normalan na graničnim prijelazima s Ukrajinom". "Policija radi na cestovnim graničnim prijelazima punim kapacitetom, trenutno se u Beregsuranyu čeka sat vremena na ulazak u putnički promet", dodaje se.

Rusi nose ukrajinske uniforme

9:38 - Zamjenica ukrajinske ministrice obrane Hanna Malyar rekla je u izjavi koju je prenijela službena stranica parlamenta na Twitteru da je "ruska vojska zaplijenila 2 automobila Oružanih snaga, presvukla se u uniformu ukrajinske vojske i brzo se kreće prema centru Kijeva iz Obolona", stambeno područje sjeverno od glavnog grada. “Prati ih kolona ruskih vojnih kamiona”, dodala je.

Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine pozvao je ljude u objavi na Facebooku da prijave rusku krađu ukrajinske vojne opreme, navodeći događaje na Obolonu. "Pravite molotovljeve koktele, neutralizirajte okupatora", dodaje se te se pritom upopzorava ljude da "bude oprezni" i "ne izlaze iz kuće", javlja Euro News.

Rusija ušla u Obolon

9:22 - Ruske snage ušle su u Obolon u sjevernom Kijevu te je u tijeku napad, priopćilo je ministarstvo obrane, javljaju ukrajinski mediji.

Ministarstvo obrane Ukrajine traži od stanovnika da ne napuštaju svoje kuće i pripremaju molotovljeve koktele. Okrug je udaljen oko 10 km od centra Kijeva. Na snimkama se vide ruska borbena vozila kako voze gradom.

"Dva kratka rafala iz malokalibarskog oružja čula su se ovdje u Kijevu u proteklih 10 minuta. Nemoguće je znati što to znači, ali postoje glasine da ruski saboteri već djeluju unutar grada", javlja BBC-jev novinar Paul Adams.

Plan Rusije za osvajanje Ukrajine

9:10 - Izvori iz ukrajinskih obavještajnih službi objavili su navodne daljnje planove ruskih osvajača, kojima je cilj preuzeti kontrolu nad glavnim gradom Ukrajine. Prema operativnom planu Ruske Federacije, do 2000 specijalaca planira zauzeti jednu od dvije zračne luke u Kijevu s lakim oklopnim vozilima i redovitim naoružanjem zračnih snaga - oklopni transporteri, automobili.

Više pročitajte OVDJE.

Anonymousi hakirali RT, najavljuju cyber rat Putinu

8:58 - Hakerska skupina Anonymous objavila je "kibernetički rat" vladi Vladimira Putina nakon što je pokrenuo invaziju na Ukrajinu. Neuhvatljivi računalni stručnjaci objavili su oštru objavu na svom Twitteru u četvrtak navečer.

"Anonymous je službeno u cyber ratu protiv ruske vlade", napisali su nešto prije 22 sata.

Otprilike 30 minuta kasnije objavili su da su srušili internetsku stranicu televizijskog kanala RT kojeg podržava Kremlj i emitira i na Zapadu, zbog čega je žestoko kritiziran.

Antifašistička liga: 'Ruska agresija na Ukrajinu gura svijet prema prijetećem sukobu'

8:56 - Ruska agresija gura svijet prema prijetećem sukobu usporedivom s najgorim sukobima iz perioda hladnog rata, poručili su u petak iz Antifašističke lige RH povodom agresije Ruske federacije na Ukrajinu. Zoran Pusić, predsjednik Lige, priopćio je da napad Rusije na Ukrajinu predstavlja eklatantni čin vojne agresije koja će kao kratkoročnu posljedicu imati veliki broj ljudskih žrtava i već je po tome zločin.

"Dugotrajne posljedice je u ovom času teško sagledati - jasno je da ruska agresija gura svijet prema prijetećem sukobu usporedivom s najgorim sukobima iz perioda hladnog rata", poručio je Pusić.

Upozorio je da je ova agresija - u svijetu koji nasušno treba mir, zajedničke napore u suzbijanju i oporavku od pandemije, blisku suradnju na globalnom nivou kako bi se zaustavile ili smanjile klimatske promjene koje ugrožavaju cijelo čovječanstvo - unazadila šanse za jedan bolji i pravedniji svijet za mnoga desetljeća.

"Krajnjim cinizmom" ocijenio je službene izjave iz Moskve da je nad Rusima u Ukrajini vršen genocid te da je cilj ruskog napada "denacifikacija“ Ukrajine. "Upravo je nacistička vlast svoje napade na susjedne države pravdala zaštitom njemačke manjine od navodnog terora države - žrtve nacističkog napada", naglasio je Pusić.

Iz Antifašistička lige - uz ocjenu da je moderni antifašizam promocija tolerancije u društvu i suradnje među državama, dakle osuda širenja netrpeljivosti i, posebno, izbora vojnog sukoba kao rješenja nesuglasica među državama - osuđuju ovu agresiju kao tragediju i za Ukrajinu i Rusiju, "a može se pretvoriti u tragediju za cijeli svijet".

Ukrajinci se masovno prijavljuju u vojsku

8:52 - Ukrajinske vlasti tvrde da građani masovno čekaju u redovima kako bi se dobrovoljno prijavili u rezervne postrojbe.

Ukrajinski zastupnik: 'Upravo gledam svoj kalašnjikov'

8:50 - Zastupnik Vrhovne Rade, odnosno ukrajinskog parlamenta, Svjatoslav Juraš dao je neobičan radijski intervju, prenosi BBC. Na pitanje što će učiniti ako se ukrajinska vojska ne uspije oduprijeti ruskoj agresiji, odgovorio je da upravo gleda u svoj kalašnjikov.

"Ovo je sveopća invazija kojoj je cilj uništiti i preuzeti ukrajinsku državu", rekao je Juraš i dodao da će svi Ukrajinci koji se žele boriti dobiti svoju šansu.

"Naoružavamo ljude koji se žele boriti protiv Rusa na bilo koji način. Mi smo država od 40 milijuna ljudi i nećemo samo mirno promatrati kako Rusija s nama radi ono što radi i unutar svojih granica. Borit ćemo se svim sredstvima i pomoći koju nam svijet može poslati", poručio je Juraš.

SAD: 'Zelenskij je glavna meta ruske invazije'

8:40 - Američki State Department objavio je u petak da vjeruje kako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij "glavna meta ruske agresije".

"Predsjednik Zelenskij predstavlja, čak utjelovljuje, demokratske težnje i ambicije Ukrajine i ukrajinskog naroda. Očekivano je da će biti glavnom metom ruske agresije", kazao je za CNN glasnogovornik Ned Price.

Više doznajte OVDJE.

Rusi zauzeli Zmijski otok i ubili sve graničare

8:37 - Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine objavilo je na svom Twitteru da su ruske snage uništile infrastrukturu Zmijskog otoka nakon što su ga zauzele.

“Svih 13 čuvara granice je ubijeno, odbili su se predati. Posmrtno će biti proglašeni herojima Ukrajine”, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij.

Očekuje se žestoki tenkovski udar na Kijev

8:20 - Savjetnik ukrajinskog ministra unutarnih poslova Anton Heraščenko izjavio je kako Ukrajina tijekom dana očekuje žestok tenkovski udar na Kijev. Rekao je kako bi ovo mogao postati najteži dan u ratu. Prema njegovim riječima, obrana Kijeva je spremna, a saveznici su im osigurali veliku količinu protutenkovskog oružja.

On smatra da bi ruske snage danas mogle doći nadomak Kijeva. Rekao je ukrajinske snage brane položaje na četiri bojišnice od nadmoćnog neprijatelja. Heraščenko kaže i kako su Ukrajinci uspjeli odbiti ruski napad u blizini Černihiva. Isto je rečeno i od strane ukrajinskog ministarstva obrane koje je ranije objavilo da su ukrajinske snage srušile most na rijedi Teteriv u Ivankivu, 50-ak kilometara sjeverno od Kijeva. Rusko napredovanje je time zaustavljeno, objavilo je ministarstvo.

Macron: 'Putin je bio dvoličan'

8:14 - Francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je jutros kako je njegov ruski kolega Vladimir Putin bio dvoličan kada je s njime telefonom razgovarao o detaljima sporazuma iz Minska, a zapravo se istodobno pripremao na invaziju.

“Da, bilo je dvoličnosti, da, postojao je namjeran, svjestan izbor za pokretanje rata kada smo još mogli pregovarati o miru.” rekao je Macron novinarima nakon summita EU-a.

Rekao je i kako će Francuska dodati vlastite sankcije onima koje je objavila EU. Macron i Putin su razgovarali u četvrtak navečer, za vrijeme summita EU. “Bila je to ozbiljna i iskrena razmjena gledišta o situaciji u Ukrajini”, objavio je Kremlj, a Putin je Macronu detaljno objasnio razloge za invaziju. Obojica su se usuglasila da će ostati u kontaktu.

Macron je prvi zapadni političar koji je razgovarao s Putinom nakon invazije na Ukrajinu, traživši hitan prestanak ofenzive i najavivši nove sankcije, ako do toga ne dođe.

Zelenskij: 'Jutros branimo svoju zemlju sami, najmoćniji gledaju iz daljine'

7:44 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij objavio je novu videoporuku pozivajući na otpor ruskoj invaziji i kritizirajući ukrajinske saveznike po drugi put u samo nekoliko sati.

"Jutros branimo svoju zemlju sami. Baš kao i jučer, najmoćnija zemlja na svijetu gledala je iz daljine", rekao je u videu na Facebooku, koji se čini da se odnosi na Sjedinjene Države.

"Rusija je jučer pogođena sankcijama, ali one nisu dovoljne da se te strane trupe skinu s našeg tla. To se može postići samo kroz solidarnost i odlučnost", dodao je.

Zelenskij je istaknuo da ukrajinski narod nastavlja pružati otpor, "demonstrirajući pravo herojstvo. Neprijatelj je zaustavljen u većini pravaca. Borbe su u toku… Nećemo se umoriti."

"Svi van! Drugo je jutro sveopćeg rata", upozorio je. "U 4 sata ujutro ruske snage nastavile su s raketnim udarima na teritorij Ukrajine. Kažu da gađaju samo vojne objekte, ali to su laži. Zapravo, ne razlikuju u kojim područjima djeluju”, rekao je Zelenskij.

Dodao je kako su Rusi označili njega i njegovu obitelj kao glavne mete i naglasio kako će morati prije ili poslije pregovarati, jer će inače još i njihove krvi biti prolivene. "Mi smo na svome, istina je uz nas. Ne mogu uništiti naš karakter. Njihovi 'Kalibri' su nemoćni pored naše slobode", poručio je.

"Na nebu iznad Kijeva (jutros) došlo je do bombardiranja. Izbio je požar na stambenoj zgradi. Ovakvi napadi na naš glavni grad nisu se dogodili od 1941.", zaključio je ukrajinski predsjednik.

Iznad Kijeva srušen ukrajinski zrakoplov

7:35 - Zamjenik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova, Jevgenij Jenjin rekao je kako je iznad Kijeva zapravo oboren ukrajinski borbeni zrakoplov Su-27, javlja CNN. Zrakoplov je pao na kuću u predgrađu Kijeva.

Ukrajinci zadržali Ruse u napretku prema Kijevu

7:21 - Ukrajinski ministar obrane potvrdio je da su zračne snage srušile most preko rijeke Teteriv u Ivankivu, sjeverno od Kijeva, kako bi spriječila ruske tenkovske postrojbe da krenu prema metropoli, javlja CNN.

Američki su dužnosnici ranije procijenile da su Rusi stigli na svega tridesetak kilometara od Kijeva.

Zelenskij potvrdio nastavak ruskih napada

6:40 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da je Rusija nastavila s raketnim napadima u petak, u četiri sata ujutro, ali i da su ruske trupe zaustavljene u napredovanju u većini pravaca, objavio je Reuters.

U televizijskom govoru Zelenskij. je izjavio da su ruski udari bili usmjereni i na vojne i na civilne ciljeve. U četiri sata ujutro sirene su se oglasile i u ukrajinskom gradu Lavovu.

BBC je prenio vijest ukrajinskih internetskih novina "Ukrayinska Pravda " koje su izvijestile da su ukrajinske vojne snage uništile most u blizini Ivankiva na periferiji Kijeva, kako bi spriječile ruske tenkove da napreduju dalje u grad. Američko veleposlanstvo u Kijevu istovremeno je pozvalo sve američke građane u Ukrajini da hitno napuste tu državu i to bilo kojom vrstom prijevoza.

Još eksplozija u Kijevu

5:40 - CNN je objavio da su se oko 5.40 sati čule još najmanje tri eksplozije u Kijevu. Pretpostavlja se da su odjeknule na jugozapadnom dijelu grada. Nešto više od sat vremena prije toga savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova Anton Geraščenko objavio je putem twittera da je započeo napad na Kijev.

Geraščenko je napisao da se se Kijev napada krstarećim ili balističkim projektilima. "Upravo sam čuo dvije snažne eksplozije”, objavio je Geraščenko.

Objavljeno je i kako su ukrajinske snage srušile neprijateljski zrakoplov iznad Kijeva u ranim jutarnjim satima u petak, koji se potom zabio u stambenu zgradu i zapalio je. Mediji su kasnije objavili i kako u Kijevu gori na više mjesta.

Napadnuta granična postaja u Zaporožju, u Kijevu srušen ruski avion

5:15 - Granična postaja u ukrajinskoj regiji Zaporožje pogođena je reketom, a pritom je bilo i ljudskih žrtava, objavio je Reuters. Uz ubijene graničare ima i nekoliko ranjenih. Ta regija, navodi se, nema kopnenu granicu s Rusijom, ali se nalazi na obali Azovskog mora. Napad se dogodio u 4.25 sati po lokalnom vremenu.

Istovremeno je objavljeno i kako su ukrajinske snage srušile neprijateljski zrakoplov iznad Kijeva u ranim jutarnjim satima u petak, koji se potom zabio u stambenu zgradu i zapalio je. Stambena zgrada navodno ima devet katova. To je za Reuters izjavio savjetnik ministra unutarnjih poslova Anton Herashchenko. Dužnosnik ukrajinskog ministarstva unutarnjih poslova rekao je da se zrakoplov srušio u kijevskoj četvrti Darnytskyi.

Dvije jake eksplozije u Kijevu

4:15 - Savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova Anton Geraščenko objavio je putem twittera da je započeo napad na Kijev, prenosi Večernji list, a istu informaciju daju i novinari koji su trenutno u tom gradu.

Geraščenko tvrdi da se napad na Kijev događa u ovim trenucima. “Napadi na Kijev krstarećim ili balističkim projektilima upravo su se nastavili. Upravo sam čuo dvije snažne eksplozije”, objavio je Geraščenko.

Više je osoba također potvrdilo da su se u glavnom gradu Ukrajine u ranojutarnjim satima čule najmanje dvije snažne eksplozije, uz pretpostavku da se radi o krstarećim ili balističkim ili balističkim projektilima.

Ukrajinsko veleposlanstvo u Zagrebu objavilo tijek ratnih zbivanja

3:30 - Ukrajinsko veleposlanstvo u Zagrebu objavilo je, u petak rano ujutro, tijek ratnih zbivanja u Ukrajini, uz dodatak da se situacija mijenja iz sata u sat.

U priopćenju, koje je poslano hrvatskim medijima, stoji potvrda da je 24. veljače ubijeno 137 ukrajinskih vojnika, od kojih 10 časnika. Nadalje, 316 ukrajinskih vojnika je ranjeno. Ističe se i da se borbe i dalje vode u sjevernom smjeru, u okrugu Peremoha i Hlukhiv.

Uz ostalo navodi se i da se na jugu Hersona vode obrambene borbe, ali i da su mehanizirane postrojbe Oružanih snaga Ukrajine ponovno zauzele cestovni most i osigurale lijevu obalu Dnjepra. Iz veleposlanstva prenose procjenu glavnog zapovjednika Oružanih snaga Ukrajine Valeriia Zaluzhnyija da su Rusi izgubili više od 30 tenkova, oko 130 oklopnih borbenih vozila, te po šest zrakoplova i helikoptera.

Isto tako, u mailu veleposlanstva se otkriva da je dio vojske i naoružanja prebačen su u obranu grada Kijeva. Nadalje, vojni zrakoplovi napadaju kolone okupacijskih ruskih postrojbi na područjima Nova Zburivka, Kupiansk, Nova Kahovka, te neprijateljske desante u blizini aerodroma Gostomel.

"Grupe kombiniranih snaga na području Donjecka i Luganska obnovile su položaj na prvoj crti bojišnice u pojedinim područjima kao rezultat borbenih djelovanja", stoji uz ostalo u priopćenju spomenutog veleposlanstva.

Sankcije EU za 70 posto ruskog bankarskog tržišta

3:00 - Čelnici EU-a dogovorili su se o sankcijama Moskvi koje ciljaju na 70 posto ruskog bankarskog tržišta i ključne državne tvrtke, izjavila je predsjednica Komisije EU Ursula von der Leyen, u tweetu, rano u petak.

Britanci misle da Rusi nisu ispunili sve ciljeve

2:50 - Britanske obavještajne službe objavile su da Rusi vjerojatno nisu ostvarili zacrtane vojne ciljeve tijekom prvog dana rata protiv Ukrajine. Službe, doduše, pretpostavljaju da je ruska vojska zauzele nuklearnu elektranu u Černobilu. Černobil se, naime, nalazi na najkraćem pravcu od Bjelorusije do Kijeva i zato je uz logičnu liniju napada ruskih snaga.

Zauzimanjem Černobila, kažu zapadni analitičari, Rusija se jednostavno koristi najkraćim pravcem za dolazak do ukrajinskog glavnog grada. "Černobil nema nikakvu vojnu važnost", ali je na najkraćoj ruti od Bjelorusije do Kijeva, potvrdio je ranije bivši načelnik američkog združenog stožera Jack Keane.

U izvješću spomenutih obavještajnih službi stoji i da Rusija najvjerojatnije nije postigla zadane ciljeve za prvi dan ratovanja, a razlog za to pronašli su u dobrom otporu ukrajinske vojske duž cijele linije fronte.

Kinezi organizirali čartere za bijeg iz Ukrajine

2:00 - Kinesko veleposlanstvo u Ukrajini u petak je pozvalo kineske državljane da se mogu registrirati za čarter letove kako bi napustili tu zemlju. Poziv je upućen nakon napada Rusije na Ukrajinu, najvećeg napada na neku europsku zemlju od Drugog svjetskog rata.

U obavijesti objavljenoj na službenim "WeChat" stranicama veleposlanstva stoji da će registracije biti otvorene do 27. veljače. U Ukrajini boravi oko 6.000 Kineza, naveo je glasnogovornik veleposlanstva. Ranije ovoga tjedna veleposlanstvo Kine poručilo je svojim državljanima da ne idu u nestabilna područja, ali nisu spominjali napuštanje zemlje.

Bitka za Černobil

1:20 - Ruske i ukrajinske snage borile su se u četvrtak za kontrolu nad Černobilom, još uvijek radioaktivnim mjestom najveće nuklearne katastrofe u povijesti. "Naši branitelji daju živote kako se ne bi ponovila tragedija iz 1986", kazao je u četvrtak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij.

Ali zašto bi netko želio nefunkcionalnu nuklearnu elektranu okruženu kilometrima radioaktivne zemlje. Odgovor je geografski: Černobil se nalazi na najkraćem pravcu od Bjelorusije do Kijeva i zato je uz logičnu liniju napada ruskih snaga.

Zauzimanjem Černobila, kažu zapadni analitičari, Rusija se jednostavno koristi najkraćim pravcem za dolazak do ukrajinskog glavnog grada. "To je najkraći put od točke A do točke B", rekao je analitičar James Acton.

"Černobil nema nikakvu vojnu važnost", ali je na najkraćoj ruti od Bjelorusije do Kijeva, potvrdio je bivši načelnik američkog združenog stožera Jack Keane. Ako žele zauzeti Kijev, Černobil je dio plana, dodao je. Viši ukrajinski dužnosnik rekao je u četvrtak navečer da je Černobil, 110 kilometara sjeverno od Kijeva, pod ruskom kontrolom, ali američki izvori to nisu mogli potvrditi.

Zračna premoć ruske vojske

1:10 - Ruska vojska ima potpuno zračnu premoć u Ukrajini i steže obruč oko Kijeva s namjerom da obezglavi ukrajinsku vladu i postavi marionetsku, kazao je u petak američki vojni izvor. Ruski vojnici iz smjera Bjelorusije brzo napreduju prema jugu i stežu obruč oko Kijeva, rekao je dužnosnik Pentagona.

"Vjerujemo da žele svrgnuti vladu i instalirati svoju, što bi objasnilo takvo napredovanje prema Kijevu", dodao je. "Ukrajinska protuzračna obrana je neutralizirana i Ukrajinci nemaju zračnih snaga za obranu",

Ruska zračna premoć je potpuna, rekao je izvor. "Rusi će u idućih nekoliko sati pokušati nagomilati snage oko glavnog grada i njegova će obrana ovisiti o kopnenim snagama i narodnom otporu".

Ruska vojska mogla bi biti oko Kijeva za koji dan, ako već ne i u petak ujutro, sudeći po brzini napredovanja, kazao je. "Nema mnogo vremena. Mnogo toga će ovisiti o ukrajinskom otporu".

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je u četvrtak navečer da su skupine "ruskih sabotera" već u Kijevu i pozvao je građane da budu oprezni i poštuju policijski sat. "Ja ću ostati u glavnom gradu. I moja obitelj je u Ukrajini. Po informacijama koje imamo, neprijatelj me označio kao metu broj jedan. Moja obitelj je meta broj dva".

Rusija je dosad prodirala u ukrajinski teritorij iz tri pravca: južno s Krima do grada Hersona, preko Dnjepra, sjeverno iz Bjelorusije prema Kijevu i istočno iz ruskog grada Belgoroda prema Harkovu. Napadi su bili usmjereni na vojne ciljeve, uključujući zračne baze i zapovjedne centre, ali Pentagon smatra da je cilj zauzeti ključne gradove. Posebno su upadljivi bili ruski napadi na vojni aerodrom Hostomel, pred vratima Kijeva, gdje borbe izgleda još traju i obje strane tvrde da imaju kontrolu.

Taj bi aerodrom mogao biti polazna točna za okruženje Kijeva. Viši dužnosnik Pentagona kaže da ovakva ofenziva nije viđena 70 godina. "Država na državu, te magnitude i takvih razmjera, toga nije bilo od Drugog svjetskog rata", rekao je.

Rusi zasad nisu ušli u zapadni dio Ukrajine i još nema naznaka amfibijskog napada s juga, s Crnog mora. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da je prvog dana invazije poginulo 137 Ukrajinaca, a američki dužnosnik nije želio procjenjivati gubitke ukrajinske vojske.

"Vidjeli smo znake da se opiru i uzvraćaju", rekao je. Također, komunikacije u Ukrajini funkcionira, što znači da su kibernetički napadi ostavljeni za drugu fazu operacije. Pentagon nije mogao potvrditi da je oboreno nekoliko ruskih zrakoplova niti da su Rusi zauzeli Černobil.

Zelenskij naredio opću mobilizaciju

0:00 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij potpisao je u četvrtak navečer odluku o općoj mobilizaciji, javila je agencija Interfax Ukraine. Mobilizacija će biti provedena u roku od 90 dana od objave odluke.

Već je ranije objavljeno da muškarcima od 18 do 60 godina neće biti dopušteno da napuste zemlju. Zelenskij je u četvrtak navečer objavio i da je 137 Ukrajinaca poginulo prvog dana ruske invazije. Kazao je i da se njegova zemlja nastavlja boriti, ali i da na Europu pada nova željezna zavjesa. Nadam se da će Ukrajina ostati s njezine zapadne strane, rekao je.