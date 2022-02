Britanski ministar obrane otkrio je da uz ruske vojnike idu i mobilni krematoriji. Ministarstvo obrane objavilo je snimku vozila koje prate ruske vojnike, a u njima su ti bizarni dodaci, piše Mirror.

Britanski ministar obrane, Ben Wallace, sugerirao je da bi ruske snage koje napadaju Ukrajinu mogle koristiti spalionice kako bi prikrile broj žrtava nanesenih tijekom bilo koje potencijalne bitke.

Nazivajući to "duboko, duboko" zabrinjavajućim za sve ruske vojnike, on se boji da bi to moglo pomoći prikrivanju smrti ako izbije rat.

'Da sam ja vojnik bio bih duboko zabrinut'

"Raspoređivali pokretnih krematorija koji prate trupe na bojnom polju je u u svakom smislu jezivo", rekao je za The Telegraph.

"Da sam ja vojnik i da znam da moji generali imaju toliko malo vjere u mene i da me prate po bojištu s pokretnim krematorijem, ili sam majka ili otac sina, potencijalno raspoređenog u borbenu zonu, a moja vlada misli da je način za prikrivanje gubitka pokretni krematorij, bio bih duboko, duboko zabrinut."

'Putin je skroz poludio'

Ministar obrane sugerirao je da je Vladimir Putin "skroz poludio", nakon najnovije eskalacije ukrajinske krize. Rekao je da je ruski predsjednik napravio pogrešku što nije imao saveznike u svojim postupcima, uspoređujući ga s carem Nikolom I. tijekom Krimskog rata.

Wallace je rekao da Ujedinjeno Kraljevstvo ima 1000 ljudi u pripravnosti za odgovor na krizu. "Škotska garda udarila je nogom cara Nikolaja I. 1853. na Krimu - uvijek možemo to ponoviti. Car Nikolaj I napravio je istu pogrešku kao Putin… nije imao prijatelje, saveze."

Više o ratu u Ukrajini možete pročitati OVDJE.