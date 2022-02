Rat u Ukrajini promatraju i analiziraju brojni stručnjaci iz različitih područja. Jedan od njih je i Goran Bandov, koji je specijaliziran za međunarodne odnose. Komentirao je stanje u Ukrajini, ali i u Europi. Kaže da je javno prokazivanje obavještajnih informacija kratko odgodilo ruski napad.

"Čini se da su bile vjerodostojne informacije zapadnih sigurnosnih službi koje su ukazivale na napad i vjerojatno to što su to javno prokazale, na neki način je odgođen sam moment napada, čekao se bolji trenutak. Nisu slučajno vježbe počele u Moldaviji, u Bjelorusiji, nisu slučajno ruske vojne vježbe u moru blizu ukrajinskih teritorijalnih voda. Koliko god analize pokazivale da se događa i priprema rat, duboko smo željeli vjerovati da se to neće dogoditi. Vjerojatno je planiran koji dan ranije. Rusiji odgovara isključivo 'blitzkrieg', maksimum sedam dana, sve iznad toga dolazimo do opasnije situacije za Rusiju. Kad bi primjerice trajao rat mjesecima, to je strašno opterećenje za ruski budžet, to je pitanje i propagande jer mrtva tijela neće biti samo na ukrajinskoj strani", rekao je Bandov za N1.

Slaba potpora Putinu

Istaknuo je i loše javno mnijenje u Rusiji. Poznato je da su diljem zemlje prosvjednici izrazili svoje nezadovoljstvo agresijom na Ukrajinu. Bandov ističe da je sada potpora Putinovim odlukama manja nego prije osam godina, kad je anektirao Krim.

"Jedna anketa u Rusiji je pokazala da kad je bio slučaj aneksije Krima, gotovo 100 posto je bila podrška aneksiji. To se slavilo kao vraćeno i 'naše'. Kad su postavili pitanje nakon što je Putin priznao dvije separatističke regije kao ravnopravne države, što one sigurno nisu, podrška među građanima je oko 50 posto. To u jednom društvu koje nije slobodoumno, koje nije sklono slobodama, koje zna da obavještajne službe sve prate, s ogromnom autocenzurom, unatoč tome je jako malo. Čini mi se da ruski građani ne podupiru ovu avanturu, mislim da Putin to nije smio učiniti. Postoji diplomatski stol", rekao je Bandov.

Spremni za pregovore?

Pojavile su se informacije iz Moskve i Kijeva da su obje strane spremne za pregovore. "Nisam siguran da će Putin dopustiti da se bilo tko u Ukrajini osjeća neporaženim", zaključio je Bandov.

Pratite zbivanja u Ukrajini OVDJE.