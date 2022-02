Drugi je dan ruske invazije u Ukrajini. Ruske su snage napredovale te stežu obruč oko Kijeva, predsjednik Volodimir Zelenskij je naredio opću mobilizaciju, a potvrđeno je novo rušenje ruskog borbenog zrakoplova. Novi ruski napadi ponovno su započeli oko četiri sata ujutro.

Ruske snage ušle su u Kijev, javlja AFP

Prema podacima ukrajinskog veleposlanstva jučer je ubijeno 137, a ranjeno 316 ukrajinskih vojnika

Europska unija uvela sankcije za 70 posto ruskog bankarskog tržišta i najbitnije tvrtke

Steže se obruč oko Kijeva, zabilježeno nekoliko eksplozija i požara u gradu

U Hersonu se vode obrambene bitke, lijeva obala Dnjepra je osigurana, a obrambeni položaji u Donjecku i Lugansku djelomično obnovljeni

Novi ruski napadi počeli su oko 4 sata ujutro

Pucnjava u blizini Vlade

11:01 - Pucnjava se mogla čuti u blizini vladine četvrti u Kijevu nakon što su ranije ujutro odjeknule eksplozije u glavnom gradu Ukrajine, izvijestio je Associated Press, prenosi DW.

'Izbacivanje Rusije iz SWIFT-a je posljednje sredstvo'

10:48 - Francuski ministar financija Bruno Le Maire rekao je u petak da postoji opcija isključivanja Rusije iz globalnog sustava plaćanja SWIFT, ali da to smatra krajnjim sredstvom. Sjedinjene Države i Europska unija odlučile su da neće izbaciti Rusiju iz SWIFT-a u sklopu novih sankcija protiv Rusije zbog invazije na Ukrajinu. Međutim, to bi se pitanje moglo kasnije razmotriti, kazao je u četvrtak američki predsjednik Joe Biden. "SWIFT je posljednje sredstvo, ali je jedna od opcija koja ostaje na stolu", rekao je Le Maire novinarima uoči sastanka u Parizu sa svojim kolegama iz zemalja eurozone.

Ukrajinska vojska pozvala građane u obranu bez obzira na godine

10:41 - Ukrajinske obrambene snage ponovno su tvitale te pozvale civile da se pridruže obrani bez obzira na njihovu dob, što je za pretpostaviti čak i ako su maloljetni. Izjava koja se pripisuje zapovjedniku trupa Juriju Galuškinu glasi: “Danas Ukrajini treba sve. Sve procedure za pristupanje su pojednostavljene. Ponesite samo putovnicu i identifikacijski broj. Nema dobnih ograničenja."

Ukrajinci vratili zračnu luku

10:33 - Ukrajina je vratila zračnu luku na periferiji Kijeva koju su bile zauzele ruske specijalne snage, tvrdi ukrajinski ministar obrane, a prenosi Daily Mail.

Na Twitteru kruži snimka kako ruski tenkovi ukaze u kvart Obolon, prenosi BBC, koji je i potvrdio autentičnost snimke.

Hrvatske novinarske ekipe napuštaju Kijev

10:28 - Reporterka N1 televizije Ana Mlinarić javila je da tri hrvatske novinarske ekipe napuštaju Kijev.

Oprečni izvještaji o radioaktivnosti u Černobilu

10:24 - Igor Konašenkov je u svom priopćenju rekao da je "radioaktivnost u blizini nuklearne elektrane normalna". Ruske snage zauzele su bivšu nuklearnu elektranu u četvrtak. S druge strane, ukrajinski dužnosnici su rekli da su "kontrolne razine doze gama zračenja premašene na značajnom broju promatračkih točaka". "Trenutno je nemoguće utvrditi razloge promjene radijacijske pozadine u zoni isključenja zbog okupacije i vojne borbe na ovom teritoriju", dodao je ukrajinski parlament, piše Euro News.

Rusija tvrdi da je onesposobila 118 vojnih objekata u Ukrajini

10:22 - General bojnik Igor Konašenkov, službeni glasnogovornik ruskog Ministarstva obrane, rekao je danas da vojna infrastruktura koju su ruske trupe onesposobile diljem Ukrajine uključuje 11 aerodroma, 36 radarskih stanica, pet ratnih zrakoplova, jedan helikopter, pet dronova, 18 tenkova, sedam višenamjenskih lansirnih raketnih sustava, pet brodova i raketnih sustava protuzračne obrane, javlja Euro News.

'Sve je veća nervoza'

Novinarka N1 Ana Mlinarić javila se iz Kijeva. “U našem hotelskom skloništu sve je veća nervoza i prati se svaka vijest o napretku ruskih trupa prema Kijevu. Tu je još jedna novinarska ekipa koja nema plan povlačiti se i u najgorem slučaju zaštitu će potražiti u turskom veleposlanstvu”, javlja Mlinarić iz Kijeva.

Rusi pogodili desetke civilnih objekata

10:14 - Ruske vojne snage pogodile su desetke civilnih objekata, rekao je dužnosnik ukrajinskog Ministarstva unutarnjih poslova. "Rusi kažu da ne udaraju na civilne objekte, ali su u posljednja 24 sata pogođena 33 civilna mjesta", rekao je Vadym Denysenko agenciji Reuters, prenosi BBC.

'Još nisu iscrpljene sve mogućnosti za sankcije'

10:09 - Ukrajinski predsjednik Zelenskij rekao je da je razgovarao sa šeficom Europske komisije Ursulom von der Leyen i naglasio da se "pritisak na Rusiju mora povećati". "Još nisu iscrpljene sve mogućnosti za sankcije", naglasio je.

'Putin nije racionalan'

10:03 - U svojoj završnoj riječi u intervjuu za BBC britanski ministar obrane Ben Wallace branio je razinu potpore koju Ujedinjeno Kraljevstvo daje Ukrajini. "Neću pokrenuti europski rat. Ali ono što ću učiniti jest pomoći Ukrajini da se bori u svakoj ulici sa svakim dijelom opreme do koje možemo doći", rekao je i dodao da Rusija neće stati nakon Ukrajine. "Putin nije racionalan. On ne vjeruje da su baltičke države stvarno zemlje. Svi mu se moramo suprotstaviti."

Rusija zabranjuje letove iz Velike Britanije u i preko Rusije

9:58 - U odmazdi zbog britanske zabranu Aeroflota, ruskog državnog prijevoznika, Rusija je zabranila letove iz Velike Britanije u i preko Rusije.

29.000 ulazaka iz Ukrajine u Poljsku

9:55 - Agencija granične straže priopćila je kako je u četvrtak zabilježila više od 38.000 prelazaka na granici Poljske s Ukrajinom, uključujući 29.000 ulazaka i 9200 izlazaka. Nejasno je jesu li te brojke skok od norme i koliko je izbjeglica. Varšava je postavila prihvatne centre za Ukrajince koji bježe od ruske invazije, javlja Euro News.

Mađarska policija jutros je nešto prije 9:00 sati po srednjoeuropskom vremenu priopćila da je "putnički promet normalan na graničnim prijelazima s Ukrajinom". "Policija radi na cestovnim graničnim prijelazima punim kapacitetom, trenutno se u Beregsuranyu čeka sat vremena na ulazak u putnički promet", dodaje se.

Rusi nose ukrajinske uniforme

9:38 - Zamjenica ukrajinske ministrice obrane Hanna Malyar rekla je u izjavi koju je prenijela službena stranica parlamenta na Twitteru da je "ruska vojska zaplijenila 2 automobila Oružanih snaga, presvukla se u uniformu ukrajinske vojske i brzo se kreće prema centru Kijeva iz Obolona", stambeno područje sjeverno od glavnog grada. “Prati ih kolona ruskih vojnih kamiona”, dodala je.

Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine pozvao je ljude u objavi na Facebooku da prijave rusku krađu ukrajinske vojne opreme, navodeći događaje na Obolonu. "Pravite molotovljeve koktele, neutralizirajte okupatora", dodaje se te se pritom upopzorava ljude da "bude oprezni" i "ne izlaze iz kuće", javlja Euro News.

Rusija ušla u Obolon

9:22 - Ruske snage ušle su u Obolon u sjevernom Kijevu te je u tijeku napad, priopćilo je ministarstvo obrane, javljaju ukrajinski mediji.

Ministarstvo obrane Ukrajine traži od stanovnika da ne napuštaju svoje kuće i pripremaju molotovljeve koktele. Okrug je udaljen oko 10 km od centra Kijeva. Na snimkama se vide ruska borbena vozila kako voze gradom.

"Dva kratka rafala iz malokalibarskog oružja čula su se ovdje u Kijevu u proteklih 10 minuta. Nemoguće je znati što to znači, ali postoje glasine da ruski saboteri već djeluju unutar grada", javlja BBC-jev novinar Paul Adams.

Plan Rusije za osvajanje Ukrajine

9:10 - Izvori iz ukrajinskih obavještajnih službi objavili su navodne daljnje planove ruskih osvajača, kojima je cilj preuzeti kontrolu nad glavnim gradom Ukrajine. Prema operativnom planu Ruske Federacije, do 2000 specijalaca planira zauzeti jednu od dvije zračne luke u Kijevu s lakim oklopnim vozilima i redovitim naoružanjem zračnih snaga - oklopni transporteri, automobili.

Anonymousi hakirali RT, najavljuju cyber rat Putinu

8:58 - Hakerska skupina Anonymous objavila je "kibernetički rat" vladi Vladimira Putina nakon što je pokrenuo invaziju na Ukrajinu. Neuhvatljivi računalni stručnjaci objavili su oštru objavu na svom Twitteru u četvrtak navečer.

"Anonymous je službeno u cyber ratu protiv ruske vlade", napisali su nešto prije 22 sata.

Otprilike 30 minuta kasnije objavili su da su srušili internetsku stranicu televizijskog kanala RT kojeg podržava Kremlj i emitira i na Zapadu, zbog čega je žestoko kritiziran.

Antifašistička liga: 'Ruska agresija na Ukrajinu gura svijet prema prijetećem sukobu'

8:56 - Ruska agresija gura svijet prema prijetećem sukobu usporedivom s najgorim sukobima iz perioda hladnog rata, poručili su u petak iz Antifašističke lige RH povodom agresije Ruske federacije na Ukrajinu. Zoran Pusić, predsjednik Lige, priopćio je da napad Rusije na Ukrajinu predstavlja eklatantni čin vojne agresije koja će kao kratkoročnu posljedicu imati veliki broj ljudskih žrtava i već je po tome zločin.

"Dugotrajne posljedice je u ovom času teško sagledati - jasno je da ruska agresija gura svijet prema prijetećem sukobu usporedivom s najgorim sukobima iz perioda hladnog rata", poručio je Pusić.

Upozorio je da je ova agresija - u svijetu koji nasušno treba mir, zajedničke napore u suzbijanju i oporavku od pandemije, blisku suradnju na globalnom nivou kako bi se zaustavile ili smanjile klimatske promjene koje ugrožavaju cijelo čovječanstvo - unazadila šanse za jedan bolji i pravedniji svijet za mnoga desetljeća.

"Krajnjim cinizmom" ocijenio je službene izjave iz Moskve da je nad Rusima u Ukrajini vršen genocid te da je cilj ruskog napada "denacifikacija“ Ukrajine. "Upravo je nacistička vlast svoje napade na susjedne države pravdala zaštitom njemačke manjine od navodnog terora države - žrtve nacističkog napada", naglasio je Pusić.

Iz Antifašistička lige - uz ocjenu da je moderni antifašizam promocija tolerancije u društvu i suradnje među državama, dakle osuda širenja netrpeljivosti i, posebno, izbora vojnog sukoba kao rješenja nesuglasica među državama - osuđuju ovu agresiju kao tragediju i za Ukrajinu i Rusiju, "a može se pretvoriti u tragediju za cijeli svijet".

Ukrajinci se masovno prijavljuju u vojsku

8:52 - Ukrajinske vlasti tvrde da građani masovno čekaju u redovima kako bi se dobrovoljno prijavili u rezervne postrojbe.

Ukrajinski zastupnik: 'Upravo gledam svoj kalašnjikov'

8:50 - Zastupnik Vrhovne Rade, odnosno ukrajinskog parlamenta, Svjatoslav Juraš dao je neobičan radijski intervju, prenosi BBC. Na pitanje što će učiniti ako se ukrajinska vojska ne uspije oduprijeti ruskoj agresiji, odgovorio je da upravo gleda u svoj kalašnjikov.

"Ovo je sveopća invazija kojoj je cilj uništiti i preuzeti ukrajinsku državu", rekao je Juraš i dodao da će svi Ukrajinci koji se žele boriti dobiti svoju šansu.

"Naoružavamo ljude koji se žele boriti protiv Rusa na bilo koji način. Mi smo država od 40 milijuna ljudi i nećemo samo mirno promatrati kako Rusija s nama radi ono što radi i unutar svojih granica. Borit ćemo se svim sredstvima i pomoći koju nam svijet može poslati", poručio je Juraš.

SAD: 'Zelenskij je glavna meta ruske invazije'

8:40 - Američki State Department objavio je u petak da vjeruje kako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij "glavna meta ruske agresije".

"Predsjednik Zelenskij predstavlja, čak utjelovljuje, demokratske težnje i ambicije Ukrajine i ukrajinskog naroda. Očekivano je da će biti glavnom metom ruske agresije", kazao je za CNN glasnogovornik Ned Price.

Rusi zauzeli Zmijski otok i ubili sve graničare

8:37 - Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine objavilo je na svom Twitteru da su ruske snage uništile infrastrukturu Zmijskog otoka nakon što su ga zauzele.

“Svih 13 čuvara granice je ubijeno, odbili su se predati. Posmrtno će biti proglašeni herojima Ukrajine”, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij.

Očekuje se žestoki tenkovski udar na Kijev

8:20 - Savjetnik ukrajinskog ministra unutarnih poslova Anton Heraščenko izjavio je kako Ukrajina tijekom dana očekuje žestok tenkovski udar na Kijev. Rekao je kako bi ovo mogao postati najteži dan u ratu. Prema njegovim riječima, obrana Kijeva je spremna, a saveznici su im osigurali veliku količinu protutenkovskog oružja.

On smatra da bi ruske snage danas mogle doći nadomak Kijeva. Rekao je ukrajinske snage brane položaje na četiri bojišnice od nadmoćnog neprijatelja. Heraščenko kaže i kako su Ukrajinci uspjeli odbiti ruski napad u blizini Černihiva. Isto je rečeno i od strane ukrajinskog ministarstva obrane koje je ranije objavilo da su ukrajinske snage srušile most na rijedi Teteriv u Ivankivu, 50-ak kilometara sjeverno od Kijeva. Rusko napredovanje je time zaustavljeno, objavilo je ministarstvo.

Macron: 'Putin je bio dvoličan'

8:14 - Francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je jutros kako je njegov ruski kolega Vladimir Putin bio dvoličan kada je s njime telefonom razgovarao o detaljima sporazuma iz Minska, a zapravo se istodobno pripremao na invaziju.

“Da, bilo je dvoličnosti, da, postojao je namjeran, svjestan izbor za pokretanje rata kada smo još mogli pregovarati o miru.” rekao je Macron novinarima nakon summita EU-a.

Rekao je i kako će Francuska dodati vlastite sankcije onima koje je objavila EU. Macron i Putin su razgovarali u četvrtak navečer, za vrijeme summita EU. “Bila je to ozbiljna i iskrena razmjena gledišta o situaciji u Ukrajini”, objavio je Kremlj, a Putin je Macronu detaljno objasnio razloge za invaziju. Obojica su se usuglasila da će ostati u kontaktu.

Macron je prvi zapadni političar koji je razgovarao s Putinom nakon invazije na Ukrajinu, traživši hitan prestanak ofenzive i najavivši nove sankcije, ako do toga ne dođe.

Zelenskij: 'Jutros branimo svoju zemlju sami, najmoćniji gledaju iz daljine'

7:44 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij objavio je novu videoporuku pozivajući na otpor ruskoj invaziji i kritizirajući ukrajinske saveznike po drugi put u samo nekoliko sati.

"Jutros branimo svoju zemlju sami. Baš kao i jučer, najmoćnija zemlja na svijetu gledala je iz daljine", rekao je u videu na Facebooku, koji se čini da se odnosi na Sjedinjene Države.

"Rusija je jučer pogođena sankcijama, ali one nisu dovoljne da se te strane trupe skinu s našeg tla. To se može postići samo kroz solidarnost i odlučnost", dodao je.

Zelenskij je istaknuo da ukrajinski narod nastavlja pružati otpor, "demonstrirajući pravo herojstvo. Neprijatelj je zaustavljen u većini pravaca. Borbe su u toku… Nećemo se umoriti."

"Svi van! Drugo je jutro sveopćeg rata", upozorio je. "U 4 sata ujutro ruske snage nastavile su s raketnim udarima na teritorij Ukrajine. Kažu da gađaju samo vojne objekte, ali to su laži. Zapravo, ne razlikuju u kojim područjima djeluju”, rekao je Zelenskij.

Dodao je kako su Rusi označili njega i njegovu obitelj kao glavne mete i naglasio kako će morati prije ili poslije pregovarati, jer će inače još i njihove krvi biti prolivene. "Mi smo na svome, istina je uz nas. Ne mogu uništiti naš karakter. Njihovi 'Kalibri' su nemoćni pored naše slobode", poručio je.

"Na nebu iznad Kijeva (jutros) došlo je do bombardiranja. Izbio je požar na stambenoj zgradi. Ovakvi napadi na naš glavni grad nisu se dogodili od 1941.", zaključio je ukrajinski predsjednik.

Iznad Kijeva srušen ukrajinski zrakoplov

7:35 - Zamjenik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova, Jevgenij Jenjin rekao je kako je iznad Kijeva zapravo oboren ukrajinski borbeni zrakoplov Su-27, javlja CNN. Zrakoplov je pao na kuću u predgrađu Kijeva.

Ukrajinci zadržali Ruse u napretku prema Kijevu

7:21 - Ukrajinski ministar obrane potvrdio je da su zračne snage srušile most preko rijeke Teteriv u Ivankivu, sjeverno od Kijeva, kako bi spriječila ruske tenkovske postrojbe da krenu prema metropoli, javlja CNN.

Američki su dužnosnici ranije procijenile da su Rusi stigli na svega tridesetak kilometara od Kijeva.

Zelenskij potvrdio nastavak ruskih napada

6:40 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da je Rusija nastavila s raketnim napadima u petak, u četiri sata ujutro, ali i da su ruske trupe zaustavljene u napredovanju u većini pravaca, objavio je Reuters.

U televizijskom govoru Zelenskij. je izjavio da su ruski udari bili usmjereni i na vojne i na civilne ciljeve. U četiri sata ujutro sirene su se oglasile i u ukrajinskom gradu Lavovu.

BBC je prenio vijest ukrajinskih internetskih novina "Ukrayinska Pravda " koje su izvijestile da su ukrajinske vojne snage uništile most u blizini Ivankiva na periferiji Kijeva, kako bi spriječile ruske tenkove da napreduju dalje u grad. Američko veleposlanstvo u Kijevu istovremeno je pozvalo sve američke građane u Ukrajini da hitno napuste tu državu i to bilo kojom vrstom prijevoza.

Još eksplozija u Kijevu

5:40 - CNN je objavio da su se oko 5.40 sati čule još najmanje tri eksplozije u Kijevu. Pretpostavlja se da su odjeknule na jugozapadnom dijelu grada. Nešto više od sat vremena prije toga savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova Anton Geraščenko objavio je putem twittera da je započeo napad na Kijev.

Geraščenko je napisao da se se Kijev napada krstarećim ili balističkim projektilima. "Upravo sam čuo dvije snažne eksplozije”, objavio je Geraščenko.

Objavljeno je i kako su ukrajinske snage srušile neprijateljski zrakoplov iznad Kijeva u ranim jutarnjim satima u petak, koji se potom zabio u stambenu zgradu i zapalio je. Mediji su kasnije objavili i kako u Kijevu gori na više mjesta.

Napadnuta granična postaja u Zaporožju, u Kijevu srušen ruski avion

5:15 - Granična postaja u ukrajinskoj regiji Zaporožje pogođena je reketom, a pritom je bilo i ljudskih žrtava, objavio je Reuters. Uz ubijene graničare ima i nekoliko ranjenih. Ta regija, navodi se, nema kopnenu granicu s Rusijom, ali se nalazi na obali Azovskog mora. Napad se dogodio u 4.25 sati po lokalnom vremenu.

Istovremeno je objavljeno i kako su ukrajinske snage srušile neprijateljski zrakoplov iznad Kijeva u ranim jutarnjim satima u petak, koji se potom zabio u stambenu zgradu i zapalio je. Stambena zgrada navodno ima devet katova. To je za Reuters izjavio savjetnik ministra unutarnjih poslova Anton Herashchenko. Dužnosnik ukrajinskog ministarstva unutarnjih poslova rekao je da se zrakoplov srušio u kijevskoj četvrti Darnytskyi.

Dvije jake eksplozije u Kijevu

4:15 - Savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova Anton Geraščenko objavio je putem twittera da je započeo napad na Kijev, prenosi Večernji list, a istu informaciju daju i novinari koji su trenutno u tom gradu.

Geraščenko tvrdi da se napad na Kijev događa u ovim trenucima. “Napadi na Kijev krstarećim ili balističkim projektilima upravo su se nastavili. Upravo sam čuo dvije snažne eksplozije”, objavio je Geraščenko.

Više je osoba također potvrdilo da su se u glavnom gradu Ukrajine u ranojutarnjim satima čule najmanje dvije snažne eksplozije, uz pretpostavku da se radi o krstarećim ili balističkim ili balističkim projektilima.

Ukrajinsko veleposlanstvo u Zagrebu objavilo tijek ratnih zbivanja

3:30 - Ukrajinsko veleposlanstvo u Zagrebu objavilo je, u petak rano ujutro, tijek ratnih zbivanja u Ukrajini, uz dodatak da se situacija mijenja iz sata u sat.

U priopćenju, koje je poslano hrvatskim medijima, stoji potvrda da je 24. veljače ubijeno 137 ukrajinskih vojnika, od kojih 10 časnika. Nadalje, 316 ukrajinskih vojnika je ranjeno. Ističe se i da se borbe i dalje vode u sjevernom smjeru, u okrugu Peremoha i Hlukhiv.

Uz ostalo navodi se i da se na jugu Hersona vode obrambene borbe, ali i da su mehanizirane postrojbe Oružanih snaga Ukrajine ponovno zauzele cestovni most i osigurale lijevu obalu Dnjepra. Iz veleposlanstva prenose procjenu glavnog zapovjednika Oružanih snaga Ukrajine Valeriia Zaluzhnyija da su Rusi izgubili više od 30 tenkova, oko 130 oklopnih borbenih vozila, te po šest zrakoplova i helikoptera.

Isto tako, u mailu veleposlanstva se otkriva da je dio vojske i naoružanja prebačen su u obranu grada Kijeva. Nadalje, vojni zrakoplovi napadaju kolone okupacijskih ruskih postrojbi na područjima Nova Zburivka, Kupiansk, Nova Kahovka, te neprijateljske desante u blizini aerodroma Gostomel.

"Grupe kombiniranih snaga na području Donjecka i Luganska obnovile su položaj na prvoj crti bojišnice u pojedinim područjima kao rezultat borbenih djelovanja", stoji uz ostalo u priopćenju spomenutog veleposlanstva.

Sankcije EU za 70 posto ruskog bankarskog tržišta

3:00 - Čelnici EU-a dogovorili su se o sankcijama Moskvi koje ciljaju na 70 posto ruskog bankarskog tržišta i ključne državne tvrtke, izjavila je predsjednica Komisije EU Ursula von der Leyen, u tweetu, rano u petak.

Britanci misle da Rusi nisu ispunili sve ciljeve

2:50 - Britanske obavještajne službe objavile su da Rusi vjerojatno nisu ostvarili zacrtane vojne ciljeve tijekom prvog dana rata protiv Ukrajine. Službe, doduše, pretpostavljaju da je ruska vojska zauzele nuklearnu elektranu u Černobilu. Černobil se, naime, nalazi na najkraćem pravcu od Bjelorusije do Kijeva i zato je uz logičnu liniju napada ruskih snaga.

Zauzimanjem Černobila, kažu zapadni analitičari, Rusija se jednostavno koristi najkraćim pravcem za dolazak do ukrajinskog glavnog grada. "Černobil nema nikakvu vojnu važnost", ali je na najkraćoj ruti od Bjelorusije do Kijeva, potvrdio je ranije bivši načelnik američkog združenog stožera Jack Keane.

U izvješću spomenutih obavještajnih službi stoji i da Rusija najvjerojatnije nije postigla zadane ciljeve za prvi dan ratovanja, a razlog za to pronašli su u dobrom otporu ukrajinske vojske duž cijele linije fronte.

Kinezi organizirali čartere za bijeg iz Ukrajine

2:00 - Kinesko veleposlanstvo u Ukrajini u petak je pozvalo kineske državljane da se mogu registrirati za čarter letove kako bi napustili tu zemlju. Poziv je upućen nakon napada Rusije na Ukrajinu, najvećeg napada na neku europsku zemlju od Drugog svjetskog rata.

U obavijesti objavljenoj na službenim "WeChat" stranicama veleposlanstva stoji da će registracije biti otvorene do 27. veljače. U Ukrajini boravi oko 6.000 Kineza, naveo je glasnogovornik veleposlanstva. Ranije ovoga tjedna veleposlanstvo Kine poručilo je svojim državljanima da ne idu u nestabilna područja, ali nisu spominjali napuštanje zemlje.

Bitka za Černobil

1:20 - Ruske i ukrajinske snage borile su se u četvrtak za kontrolu nad Černobilom, još uvijek radioaktivnim mjestom najveće nuklearne katastrofe u povijesti. "Naši branitelji daju živote kako se ne bi ponovila tragedija iz 1986", kazao je u četvrtak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij.

Ali zašto bi netko želio nefunkcionalnu nuklearnu elektranu okruženu kilometrima radioaktivne zemlje. Odgovor je geografski: Černobil se nalazi na najkraćem pravcu od Bjelorusije do Kijeva i zato je uz logičnu liniju napada ruskih snaga.

Zauzimanjem Černobila, kažu zapadni analitičari, Rusija se jednostavno koristi najkraćim pravcem za dolazak do ukrajinskog glavnog grada. "To je najkraći put od točke A do točke B", rekao je analitičar James Acton.

"Černobil nema nikakvu vojnu važnost", ali je na najkraćoj ruti od Bjelorusije do Kijeva, potvrdio je bivši načelnik američkog združenog stožera Jack Keane. Ako žele zauzeti Kijev, Černobil je dio plana, dodao je. Viši ukrajinski dužnosnik rekao je u četvrtak navečer da je Černobil, 110 kilometara sjeverno od Kijeva, pod ruskom kontrolom, ali američki izvori to nisu mogli potvrditi.

Zračna premoć ruske vojske

1:10 - Ruska vojska ima potpuno zračnu premoć u Ukrajini i steže obruč oko Kijeva s namjerom da obezglavi ukrajinsku vladu i postavi marionetsku, kazao je u petak američki vojni izvor. Ruski vojnici iz smjera Bjelorusije brzo napreduju prema jugu i stežu obruč oko Kijeva, rekao je dužnosnik Pentagona.

"Vjerujemo da žele svrgnuti vladu i instalirati svoju, što bi objasnilo takvo napredovanje prema Kijevu", dodao je. "Ukrajinska protuzračna obrana je neutralizirana i Ukrajinci nemaju zračnih snaga za obranu",

Ruska zračna premoć je potpuna, rekao je izvor. "Rusi će u idućih nekoliko sati pokušati nagomilati snage oko glavnog grada i njegova će obrana ovisiti o kopnenim snagama i narodnom otporu".

Ruska vojska mogla bi biti oko Kijeva za koji dan, ako već ne i u petak ujutro, sudeći po brzini napredovanja, kazao je. "Nema mnogo vremena. Mnogo toga će ovisiti o ukrajinskom otporu".

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je u četvrtak navečer da su skupine "ruskih sabotera" već u Kijevu i pozvao je građane da budu oprezni i poštuju policijski sat. "Ja ću ostati u glavnom gradu. I moja obitelj je u Ukrajini. Po informacijama koje imamo, neprijatelj me označio kao metu broj jedan. Moja obitelj je meta broj dva".

Rusija je dosad prodirala u ukrajinski teritorij iz tri pravca: južno s Krima do grada Hersona, preko Dnjepra, sjeverno iz Bjelorusije prema Kijevu i istočno iz ruskog grada Belgoroda prema Harkovu. Napadi su bili usmjereni na vojne ciljeve, uključujući zračne baze i zapovjedne centre, ali Pentagon smatra da je cilj zauzeti ključne gradove. Posebno su upadljivi bili ruski napadi na vojni aerodrom Hostomel, pred vratima Kijeva, gdje borbe izgleda još traju i obje strane tvrde da imaju kontrolu.

Taj bi aerodrom mogao biti polazna točna za okruženje Kijeva. Viši dužnosnik Pentagona kaže da ovakva ofenziva nije viđena 70 godina. "Država na državu, te magnitude i takvih razmjera, toga nije bilo od Drugog svjetskog rata", rekao je.

Rusi zasad nisu ušli u zapadni dio Ukrajine i još nema naznaka amfibijskog napada s juga, s Crnog mora. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da je prvog dana invazije poginulo 137 Ukrajinaca, a američki dužnosnik nije želio procjenjivati gubitke ukrajinske vojske.

"Vidjeli smo znake da se opiru i uzvraćaju", rekao je. Također, komunikacije u Ukrajini funkcionira, što znači da su kibernetički napadi ostavljeni za drugu fazu operacije. Pentagon nije mogao potvrditi da je oboreno nekoliko ruskih zrakoplova niti da su Rusi zauzeli Černobil.

Zelenskij naredio opću mobilizaciju

0:00 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij potpisao je u četvrtak navečer odluku o općoj mobilizaciji, javila je agencija Interfax Ukraine. Mobilizacija će biti provedena u roku od 90 dana od objave odluke.

Već je ranije objavljeno da muškarcima od 18 do 60 godina neće biti dopušteno da napuste zemlju. Zelenskij je u četvrtak navečer objavio i da je 137 Ukrajinaca poginulo prvog dana ruske invazije. Kazao je i da se njegova zemlja nastavlja boriti, ali i da na Europu pada nova željezna zavjesa. Nadam se da će Ukrajina ostati s njezine zapadne strane, rekao je.