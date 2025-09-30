Putin se pohvalio kako Rusija dobiva 'pravednu bitku' u Ukrajini: 'Naporno radimo'

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u ponedjeljak da ruske snage pobjeđuju u, kako je rekao, "pravednoj bitki" u Ukrajini.

"Naši borci i zapovjednici kreću u napad, a cijela zemlja, cijela Rusija, vodi ovu pravednu bitku i naporno radi", rekao je Putin u videu objavljenom na web stranici Kremlja.

"Zajedno branimo svoju ljubav prema domovini i jedinstvo naše povijesne sudbine, borimo se i pobjeđujemo."

Rusija je 24. veljače 2022. pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu, nazvavši je "specijalnom vojnom operacijom" demilitarizacije i denacifikacije svog susjeda. Kijev i njegovi saveznici kažu da je invazija ničim izazvan imperijalistički pokušaj otimanja zemlje.

Ne nazire se kraj rata

Kraj rata se ne nazire unatoč diplomatskim naporima američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča sukob, uključujući odvojene sastanke na vrhu s Putinom, ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i drugim europskim čelnicima.

Rusija kontrolira gotovo 114.500 četvornih kilometara, ili 19 posto Ukrajine, uključujući Krim, i veliki dio teritorija na istoku i jugoistoku zemlje, prema kartama bojnog polja.

Trump je, mijenjajući svoj raniji stav, prošli tjedan rekao da Ukrajina ima izglede vratiti teritorij, a Washington je objavio da razmatra zahtjev Kijeva za nabavu krstarećih raketa Tomahawk za napade duboko u Rusiji.

Zelenski: Ukrajina je vratila više od 170 četvornih kilometara teritorija

Ukrajina je u nedavnim protuofenzivama vratila više od 170 četvornih kilometara teritorija u blizini istočnog grada Dobropilja, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak navečer.

"S današnjim danom, naše su snage oslobodile više od 174 četvorna kilometra od početka operacije, a više od 194 četvorna kilometra očišćeno je od ruskih diverzantskih skupina", rekao je Zelenski u svom večernjem video obraćanju.

Rekao je da su ruske snage u operaciji izgubile gotovo 3200 vojnika.

Zelenski je priznao da se ukrajinske snage suočavaju s teškim uvjetima na nekoliko dijelova fronte, uključujući područje u blizini Kupjanska u pograničnoj regiji Harkiva i u okruzima između Donjecka i Dnjepropetrovska.

Početkom kolovoza, ruske su snage neočekivano probile liniju fronta istočno od Dobropilja i napredovale gotovo 20 kilometara, no nakon što su raspoređene ukrajinske rezerve, djelomično su potisnute.

Ukrajinski vojni analitičari, međutim, prikazali su manje optimističnu sliku od vlade u Kijevu.

Ukrajina se brani od ruske invazije više od tri i pol godine.

Merz: Europa 'više nije u miru' s Rusijom

Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je u ponedjeljak da Europa "nije u ratu... ali više nije ni u miru" s Rusijom.

"Dozvolite mi da to kažem u rečenici koja na prvi pogled može biti malo šokantna... nismo u ratu, ali više nismo ni u miru", rekao je Merz na medijskom događaju u Düsseldorfu.

Ruski rat je "rat protiv naše demokracije i rat protiv naše slobode", rekao je Merz, dodajući da je namjera Moskve potkopati jedinstvo u bloku.

Također se osvrnuo na svoju nedavnu podršku planu EU-a za korištenje zamrznute ruske imovine za financiranje ratnih napora Ukrajine, rekavši da bi taj potez mogao pružiti vojnu podršku Ukrajini tri do pet godina.

Merz je rekao da bi u tom roku moglo postati ekonomski neodrživo za Rusiju da nastavi svoj rat protiv Ukrajine.

