Nuklearna apokalipsa nikad bliža? Putinov saveznik: 'Pogledajte što pokazuje sat sudnjeg dana'

Bjeloruski ministar vanjskih poslova Maxim Ryzhenkov u svojem govoru na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda upozorio je da se svijet ponovno vratio do točke u kojoj je jasno vidljiva nuklearna prijetnja, piše The Sun u subotu.

"Sat sudnjeg dana pokazuje manje od jedne i pol minute do ponoći, što simbolizira trenutak nuklearne apokalipse. To je najbliže što je sat ikad bio ponoći", istaknuo je glavni bjeloruski diplomat i kazao da je svijet "bliže nego ikad" nuklearnoj apokalipsi

Smatra da je kriv Zapad zbog ponovnog naoružavanja protiv Rusije te tvrdi da to predstavlja prijetnju Bjelorusiji, državi koja je ekonomski ovisna o Moskvi.

Monstruozno oružje

Međutim, Ryzhenkov se pohvalio da Bjelorusija sada posjeduje oružje "monstruozno razorne moći".

"Zapad je tiho ponovno počeo naoružavanje, a danas postavljaju mine u Poljskoj, Litvi i Latviji na našim granicama. Prisilili su Bjelorusiju da rasporedi taktičko nuklearno oružje kako bi zajamčila svoju sigurnost. U istu svrhu bit će raspoređene ruske balističke rakete Orešnik", naveo je Ryzhenkov.

Tajna baza

Podsjetimo, riječ je o ruskom planu da u Minsku rasporedi balističke rakete Orešnik koje mogu nositi nuklearne bojne glave. Vjeruje se da bi ih mogli smjestiti u tajnoj bazi kod sela Pavlovke, a ranije su objavljene i snimke na kojima se vide njeni prvi obrisi.

Rusi su još 2023. godine u Bjelorusiji rasporedili taktičko nuklearno oružje. Iako je manje od strateškog koje se koristi za uništavanje cijelih gradova, i dalje je iznimno razorno. Na svojem teritoriju imaju i ruske nuklearne rakete kratkog dometa Iskander-M, sustav kojeg je ruski predsjednik Vladimir Putin nedavno smjestio blizu poljske granice u Kaljiningradskoj regiji.

Treba napomenuti i da je Rusija najbliži saveznik Bjelorusije, a dvije zemlje jačaju vojnu suradnju otkako je počela sveobuhvatna invazija na Ukrajinu. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko u veljači 2022. dopustio je Rusima da koriste teritorij njegove zemlje za slanje vojske u Ukrajini.

