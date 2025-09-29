Orban otpustio kočnice do kraja: 'Dron? Pa što? Ukrajina nije suverena država'

Mađarski premijer Viktor Orban je u ponedjeljak rekao da Ukrajina nije suverena država, odgovarajući na optužbe da su mađarski izviđački dronovi narušili ukrajinski zračni prostor u vrijeme dok rastu napetosti između Kijeva i Budimpešte.

"Ukrajina nije u ratu protiv Mađarske, ona je u ratu protiv Rusije. Trebala bi voditi računa o dronovima na svojoj istočnoj granici", rekao je Orban na intervjuu u desničarskom podcastu popularnom među njegovim pristašama.

"Vjerujem svojim ministrima, ali zamislimo da je (dron) zaista letio nekoliko metara tamo, pa što? Ukrajina nije nezavisna država. Ukrajina nije suverena država. Mi financiramo Ukrajinu, zapad daje sredstva, oružje", kazao je mađarski premijer.

'Zelenski gubi razum'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u petak rekao da su izviđački dronovi narušili ukrajinski zračni prostor, citirajući preliminarno vojno izvješće prema kojemu su letjelice došle iz Mađarske kako bi ispitale industrijski potencijal pograničnih područja.

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto je odbacio tu optužbu, rekavši da Zelenski "gubi razum".

Mađarska je u ponedjeljak najavila da će onemogućiti rad dvanaest ukrajinskih portala nakon sličnog poteza Kijeva, što predstavlja dodatan znak sve većih napetosti između dviju zemalja.

Ukrajina je ranije ovog mjeseca na zahtjev sigurnosnih službi blokirala razne internetske stranice za koje se smatra da sadržavaju proruske stavove. Stranice su uključivale osam portala na mađarskom jeziku, od kojih je jedan bila provladina stranica origo.hu.

