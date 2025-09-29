NAKON SVEČANE SJEDNICE /

Plenković stao pred novinare u Splitu: Pratite njegove izjave

Plenković stao pred novinare u Splitu: Pratite njegove izjave
×
Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Plenkovićeve izjave uživo pratite na portalu Net.hr

29.9.2025.
12:02
Erik Sečić
Ivo Cagalj/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak u 11.00 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu sudjeluje na svečanoj sjednici Županijske skupštine u prigodi obilježavanja Dana Splitsko-dalmatinske županije.

Očekuje se da će Plenković, uz kojeg će biti ministar turizma i sporta Tonči Glavina te ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman, obratiti javnosti. 

Prije početka sjednice, premijer je nazočio potpisivanju Ugovora o sufinanciranju troškova izgradnje i opremanja sportskog centra u Vučevici te uručenju ugovora za projekte INEREP (Interborder Emergency Response Enhancement Project) i Centar za pohranu i analizu podataka KBC-a Split.

Andrej PlenkovićSplit
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NAKON SVEČANE SJEDNICE /
Plenković stao pred novinare u Splitu: Pratite njegove izjave