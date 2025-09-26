Tko je Mađar koji je opleo po Hrvatskoj? Lavrov ga odlikovao ordenom prijateljstva, Bruxelles naziva tvornicom laži

Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó optužio je Hrvatsku da iskorištava kriznu situaciju i naplaćuje ratnu nadoplatu za naftu isporučenu Mađarskoj te je poručio da mađarska vlada „neće dopustiti da njihova pohlepa za profitom poništi rezultate smanjenja režijskih troškova“, piše mađarski portal Magyar Alternatív.

Hrvatsku je time optužio za „ratno profiterstvo“, na što je oštro reagirao hrvatski premijer Andrej Plenković:

„Prvo, Hrvatska je sa svojim kapacitetima regionalno energetsko čvorište. Naša je zadaća, nakon brutalne ruske agresije, pridonijeti energetskoj sigurnosti EU-a, naše i drugih država članica. Konkretno, bila je riječ o rečenici ministra koja se odnosi na JANAF. Kapaciteti su takvi da, nakon testiranja, možemo reći kako je JANAF u stanju transportirati 15 milijuna tona nafte u Mađarsku i Slovačku.“

Plenković je nastavio: „Sada se događa širi međunarodni pritisak da se prestanu kupovati naftni derivati od Rusije, a Mađarska i Slovačka tražile su određene iznimke. Na vidjelo izlazi da imaju potpuno siguran, alternativni pravac. Aluziju na to da je Hrvatska ratni profiter može izreći samo netko tko je izrazito bezobrazan i tko u zabludu želi dovesti međunarodnu javnost. Prvo, profiterom se može nazvati netko tko trenutačno dobiva jeftiniju rusku naftu i plin. To nije Hrvatska, koja od 2022. to uopće ne koristi. Ja onda mogu reći da je to Mađarska, koja je u poziciji da ima jeftinije energente. Profiter je Mađarska, a ne Hrvatska. S indignacijom odbacujem lažne teze da je Hrvatska ratni profiter. Upravo obrnuto, Hrvatska je dobar i pošten susjed. Mi smo ‘good guy’.“

Tko je Péter Szijjártó?

Prema Barometru utjecaja iz 2024., on je četvrta najutjecajnija osoba u Mađarskoj te je osobni glasnogovornik premijera Viktora Orbána od 2010.

Zanimljivo je da ga je u prosincu 2021. ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov odlikovao Ordenom prijateljstva, najvišim ruskim odlikovanjem koje stranac može primiti. Za njega se navodi da je održavao dobre odnose s ruskom vladom i nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Ruska agencija TASS prenijela je njegove izjave da je EU „tvornica laži“ zbog, kako su naveli, „opstrukcije mirovne inicijative premijera Viktora Orbána, podrške zaustavljanju tranzita nafte i optužbi u vezi s migracijskom politikom“. TASS je tada prenio i njegov status na Facebooku: „Bruxellesova tvornica laži napala je mirovnu misiju (Budimpešte) u početku nakon Orbanovih putovanja u Kijev, Moskvu, Peking i Floridu… Bruxelles je također razotkriven po pitanju zabrane tranzita nafte po nalogu Ukrajinaca, zbog čega se dvije zemlje članice EU, uključujući i našu, suočavaju s ozbiljnim prijetnjama za opskrbu energijom. Nakon dva neuspjeha, bruxellesova gomila smislila je još jednu laž, tvrdeći da Mađarska pušta ruske i bjeloruske špijune u EU. Već smo jasno objasnili predstavnicima baltičkih zemalja zašto je to očita laž, ali čini se da ih ne zanimaju činjenice, kao ni Manfreda Webera.“

Inače, Lavrov i mađarski kolega našli su se i jučer u New Yorku pred Općom skupštinom UN-a. Mađarski portal Gazdasag objavio je da su razgovarali o najvažnijim pitanjima bilateralne gospodarske i energetske suradnje. Govoreći o kupnji energenata, Lavrov je rekao da je Rusija pouzdan partner. "Ovo nije političko, ovo nije ideološko pitanje, već jednostavno geografsko, fizičko pitanje", rekao je.

Sve se to dogodilo nakon što je Szijjártó – također u New Yorku – izjavio da su posljednjih tjedana provedena ispitivanja i da je postalo jasno da naftovod iz Hrvatske zasad ne može zamijeniti uvoz ruske sirove nafte, jer nije prikladan za sigurnu opskrbu Mađarske i Slovačke. "Adrijski naftovod prikladan je za ono što sada radi, a to je da bude dopunski naftovod dok naftovod Barátság opskrbljuje Mađarsku i Slovačku", izjavio je.

EU smanjima kupovinu ruske nafte, Mađarska se opire

Većina europskih zemalja dramatično je smanjila kupnju energije od Rusije od invazije na Ukrajinu, ali Mađarska i Slovačka i dalje izravno kupuju rusku naftu i plin. Donald Trump kaže da je to problem jer bi se rat između Rusije i Ukrajine mogao završiti ako bi Europa potpuno prestala kupovati rusku naftu i plin.

Mađarski ministar otvoreno izražava skepsu prema sankcijama Rusiji te zagovara daljnju kupnju nafte preko ruske Družbe, koju EU upravo želi zaobići preko JANAF-a.

Inače, Hungary Today prenio je cjelovitu izjavu mađarskog ministra o Hrvatskoj u New Yorku koji je rekao: "Hrvati iskorištavaju situaciju u kojoj je rat i iskorištavaju činjenicu da Mađarskoj u određenim slučajevima treba nafta koja dolazi Jadranskim naftovodom, a nama naplaćuju ratnu naknadu".

Nastavio je: "I nismo spremni izložiti rezultate našeg smanjenja cijena komunalnih usluga hrvatskoj pohlepi za profitom. Nismo spremni dopustiti da se računi za energiju mađarskog naroda povećaju zbog dodatnog profita koji se isplaćuje Hrvatima. Stoga, Hrvati ne bi trebali iskaljivati ​​svoju pohlepu za profitom na nama. I ponavljam, nećemo dopustiti da hrvatska pohlepa za profitom oduzme rezultate mađarskog smanjenja cijena komunalnih usluga".

Istaknuo da Hrvatska u većini slučajeva posljednjih godina nije bila pravedna prema Mađarskoj u području opskrbe energijom.

"Samo razmislite o tome, Mol je prije nekoliko godina dobio arbitražni spor, zbog čega hrvatska država trenutno duguje Molu 270 milijuna dolara. To je dug na temelju sudske presude, koji hrvatska država do danas nije podmirila", naveo je.

Reagirao JANAF

JANAF je 24. rujna reagirao na mađarske optužbe i izdao priopćenje: "JANAF d.d. odbacuje navode MOL Grupe o navodnim tehničkim propustima s naše strane tijekom testiranja kapaciteta naftovoda na dionici od Terminala Sisak do mađarske granice održavanog u rujnu 2025. godine. JANAF osobito odbacuje navode prema kojima ne bi mogao zadovoljiti potrebe dviju rafinerija MOL Grupe u središnjoj Europi potrebnim količinama sirove nafte na godišnjoj razini...

JANAF razumije potrebu svojih partnera da uvijek imaju pristup nekoliko opskrbnih pravaca, bilo zbog sigurnosti ili drugih razloga; međutim, čvrsto stojimo pri stavu da manipulacije i opstrukcije ne pripadaju partnerstvu."

Inače, nenaklonjen stav mađarskog premijera prema Hrvatskoj poznat je od ranije kada je između ostalog za Hrvatsku rekao da je „nepouzdan partner“.

Mađar otvorio frontu i sa Zelenskim

Inače, zaiskrilo je između mađarskog ministra Péter Szijjártóa i ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskoj koji je ustvrdio u objavi na Facebooku u petak da su mađarski izviđački dronovi možda povrijedili ukrajinski zračni prostor.

Prema priopćenju mađarskog Ministarstva vanjskih poslova i trgovine, ministar je reagirao na objavu ukrajinskog predsjednika na društvenim mrežama. U svojoj objavi Péter Szijjártó izjavio je da "predsjednik Volodimira Zelenskog počinje ludovati antimađarizmom, sada vidi užase".

