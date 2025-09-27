NASTAVAK DRAME /

Mađar opet udario po Hrvatskoj, Plenkovića optužio da laže: 'Na nama žele zarađivati novac'

Mađar opet udario po Hrvatskoj, Plenkovića optužio da laže: 'Na nama žele zarađivati novac'
×
Foto: Profimedia

Izjave mađarskog ministra u petak su osudili i Plenković i Milanović

27.9.2025.
11:03
Erik Sečić
Profimedia
Nakon što je premijer Andrej Plenković odbacio teze mađarskog ministra vanjskih poslova Petera Szijjárta o tome da Hrvatska profitira na ratu u Ukrajini, Szijjártó se u subotu ujutro oglasio na svojem Facebooku i optužio Plenkovića da laže. 

"Koliko god to hrvatska vlada poricala, oni svakako žele profitirati na ratu u Ukrajini. Značajno su povisili tranzitnu naknadu za transport nafte preko Hrvatske od izbijanja rata, a sada žele onemogućiti našoj zemlji kupnju ruske nafte kako bi prema nama stekli monopolni položaj i tako zaradili još više novca – na nama", napisao je Szijjárto. 

"Jadranski naftovod ne može sam opskrbljivati Mađarsku i Slovačku. Pema provedenim ispitivanjima, taj naftovod jednostavno nije sposoban trajno i pouzdano transportirati onoliko nafte koliko je nama potrebno", dodao je ministar.

Reagirali Plenković i Milanović 

Podsjetimo, Szijjártó je četvrtak je u New Yorku tijekom zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda Hrvatsku optužio da iskorištava kriznu situaciju i naplaćuje ratnu premiju na naftu koja se isporučuje u Mađarsku. Na njegovu izjavu reagirali su Plenković i predsjednik Zoran Milanović

Plenković je istaknuo da su Szijjártóve teze lažne te da je Hrvatska dobar i pošten susjed. "Aluziju o tome da je Hrvatska ratni profiter može reći samo netko tko je izrazito bezobrazan i u zabludu želi dovesti međunarodne slušatelje", rekao je Plenković.

Milanović je pak poručio da su Hrvatska i Mađarska saveznici, partneri i susjedi, ali da bi Mađarska trebala opreznije govoriti. "Njih to malo žulja i trebali bi opreznije govoriti. Hrvatska ima obalu, ima kapacitete, a ti kapaciteti za prijenos nafte i plina rastu, oni sada daleko nadmašuju hrvatske potrebe, što znači da mogu biti od koristi državama koje nemaju izlaz na more, Mađarskoj, Slovačkoj, pa ako hoće, tu smo", rekao je predsjednik. 

