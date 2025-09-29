Bivša šefica najpoznatije europske tajne službe otkrila: 'Možda smo već u ratu...'

Britanija možda već jest u ratu s Rusijom zbog dubine i intenziteta kibernetičkih napada, sabotaža i drugih neprijateljskih aktivnosti koje, kako se tvrdi, orkestrira Moskva protiv Ujedinjenog Kraljevstva, izjavila je bivša šefica britanske domaće obavještajne službe MI5, piše Guardian

Eliza Manningham-Buller, koja je vodila MI5 prije dvadeset godina, rekla je da se slaže s izjavama stručnjakinje za Rusiju Fione Hill, koja je ranije ove godine u intervjuu za Guardian tvrdila da je Moskva već u ratu sa Zapadom.

Lady Manningham-Buller smatra kako se situacija promijenila “od invazije na Ukrajinu i svega što čitam da Rusi rade ovdje – sabotaža, prikupljanje obavještajnih podataka, napadi na ljude i slično”.

Govoreći u podcastu u kojem ju je intervjuirao predsjedavajući Doma lordova, John McFall, referirala se na Hill, koja je savjetovala Donalda Trumpa tijekom njegova prvog predsjedničkog mandata te suautorica je britanskog strateškog obrambenog pregleda.

“Mislim da bi mogla biti u pravu kada kaže da smo već u ratu s Rusijom. To je drugačija vrsta rata, ali neprijateljstvo, kibernetički napadi, fizički napadi i obavještajni rad – sve je to vrlo opsežno”, rekla je.

Šest bugarskih državljana koji su živjeli u Velikoj Britaniji ove je godine osuđeno zbog sudjelovanja u špijunskoj mreži koja je provodila neprijateljski nadzor diljem Europe, a petorica muškaraca proglašena su krivima zbog sudjelovanja u podmetanju požara u skladištu s opremom namijenjenom Ukrajini – napad koji je, navodno, naredila Moskva.

Pat McFadden, tadašnji ministar ureda Vlade, izjavio je prošle godine da je Rusija pojačala kibernetičke napade na Ujedinjeno Kraljevstvo. Hakeri su napadali niz britanskih tvrtki. Iako otkrivanje izvora takvih napada može potrajati, mnogi se sumnjiče da dolaze upravo iz Rusije.

Nekoliko istočnoeuropskih saveznika UK-a iz NATO-a nedavno je pogođeno incidentima s dronovima, osobito Poljska, u čiji je zračni prostor ovog mjeseca ušlo 19 nenaoružanih ruskih dronova.

Na početku svog mandata na čelu MI5, od 2002. do 2007., Manningham-Buller nadala se da se Rusija pod Vladimirom Putinom neće vratiti sovjetskim metodama i da bi mogla postati potencijalni partner Zapadu.

Upoznala je Putina 2005. godine, kada je došao u London nakon G8 summita u Škotskoj. Tada je, prema riječima lorda McFalla, ruski predsjednik pokušavao ostaviti “ugodniji dojam” na zapadne vođe.

“Ne bih ga baš tako opisala”, odgovorila je Manningham-Buller. “Nisam mogla predvidjeti da će već unutar godinu dana narediti ubojstvo [Aleksandra] Litvinenka na londonskim ulicama, ali smatrala sam ga prilično neugodnim čovjekom.”

Litvinenko, bivši ruski špijun FSB-a koji je živio u Londonu, razbolio se i umro 2006. nakon što je otrovan radioaktivnim polonijem. Javna istraga deset godina kasnije zaključila je da su ga ubila dvojica ruskih agenata te da su vjerojatno djelovali po Putinovom nalogu.

Manningham-Buller kritizirala je odluke vlada SAD-a i UK-a da drastično smanje vanjsku pomoć, tvrdeći da time ostavljaju diplomatski prostor koji Kina može iskoristiti kako bi utjecala na siromašnije zemlje.

Ispričala je kako ju je tijekom rada u zakladi Wellcome Trust, nakon odlaska iz MI5, impresionirala kvaliteta liječenja HIV-a u Africi, financiranog američkim novcem.

“Dolazila bih u prilično primitivne bolnice gdje su ljudi ležali na paletama na podu, ali krilo za liječenje AIDS-a, koje je financirao George W. Bush, bilo je potpuno drugačije. Ako Amerikanci prekinu s time, a mi smanjimo pomoć, ostavljamo prostor za vašeg ‘prijateljskog’ kineskog diplomata”, rekla je.

“Ako se povučemo iz svijeta, oni će uskočiti jer imaju snažnu ekonomsku bazu. Mislim da je naša meka moć – bilo da je riječ o BBC World Serviceu, vanjskoj pomoći ili razminiranju – ključna za naš globalni utjecaj, osim što je i humanitarno važna.”

