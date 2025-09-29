Ukrajinci dobili dopuštenje, Trumpov čovjek otkrio detalje: 'Udarite ih duboko'

Američki posebni izaslanik za Ukrajinu Keith Kellogg u nedjelju je kazao da Washington odobrava određene slučajeve u kojima Ukrajina može izvesti napade dugog dometa unutar Rusije, prenio je Kyiv Independent.

"Odgovor je da. Smijete udarati duboko, ne postaje takozvana utočišta", poručio je Kellogg kad su ga novinari Fox Newsa pitali koji je stav američkog predsjednika Donalda Trumpa o napadima dugog dometa.

Kellogg je dodao da će konačnu odluku o provođenju napada donositi Trump te da će ovisiti od slučaja do slučaja.

Zelenski zatražio Tomahawke

Podsjetimo, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski navodno je Trumpa tijekom sastanka na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda prošlog tjedna zatražio da Kijevu osigura krstareće projektile dugog dometa Tomahawk.

Potpredsjednik SAD-a JD Vance u nedjelju je pak potvrdio je da je rasprava u tijeku te da Sjedinjene Države razmatraju isporuku projektila.

