‘Srce mi se slama, i ja sam otac’: Uhićeni za trovanje dječje hrane iznio nevjerojatnu obranu

Muškarac (39) osumnjičen za trovanje dječje hrane otrovom za štakore i ucjenu njemačkog proizvođača HiPP progovorio je u zatvoru u Eisenstadtu te porekao optužbe koje mu se stavljaju na teret. Osumnjičenik, inače rođen u Slovačkoj, ne samo da poriče optužbe nego je istražiteljima u glavnom gradu austrijskog Gradišća dao zanimljivo objašnjenje za svoj alibi, prenosi Kronen Zeitung koji citira Fenix magazin.

Njegov odvjetnik Manfred Arbacher-Stöger posjetio ga je u pritvoru i prenio kako njegov klijent tvrdi da nema nikakve veze sa šokantnim slučajem. Tridesetdevetogodišnjak proturječi i jednoj od ključnih točaka istrage.

Naime, vlasti tvrde da su otrovane HiPP staklenke dječje hrane otrovom za štakore pronađene i na području Brna u Češkoj. Međutim, uhićeni muškarac tvrdi da nikada nije bio tamo i da to može potvrditi njegov pametni sat koji bilježi kretanje.

Odbacuje optužbe

"To je sve neistina, odbacujem sve optužbe", navodno je izjavio osumnjičeni, prema mediju Österreich. Austrijski list dalje piše kako je navodno dodao da mu se srce slama jer je on također otac troje djece.

Ured kriminalističke policije austrijske savezne pokrajine Gradišće, pod vodstvom Državnog tužiteljstva u Eisenstadtu, posljednja dva tjedna istražuje slučaj trovanja dječjom hranom, otkako je u supermarketu u Eisenstadtu zaplijenjena tamo kupljena staklenka mrkve s krumpirom od 190 grama, u koju je stavljen otrov za štakore. Analiza je pokazala da je imala 15 mikrograma otrova za štakore.

Istražitelji traže još jednu navodno otrovanu staklenku koja je, moguće, još uvijek u optjecaju.

Osumnjičeni je bivši zaposlenik njemačkog HiPP-a, koji je dobio otkaz. Tijekom pretresa njegove kuće u St. Gilgenu u Salzburgu vlasti su pronašle otrov koji je detektiran i u kontaminiranim staklenkama dječje hrane.

Sve detalje slučaja trebala bi otkriti istraga, ali i ispitivanje u zatvoru koje je u tijeku. Dok je policija štura sa službenim informacijama oko slučaja, odluka o istražnom zatvoru trebala bi pasti u utorak.

Potraga za osumnjičenikom trajala je više od mjesec dana da bi istražitelji u subotu konačno ušli u trag osumnjičenom i uhitili ga u njegovom skrovištu u pokrajini Salzburg. Prema pisanju tamošnjeg dnevnog lista, inače živi u Austriji, ali navodno nije uastrijski državljanin. List Kurier piše da je 39-godišnjak rođen u Slovačkoj.

Osveta zbog otkaza?

Kao motiv ovakvog zločina austrijski su mediji navodili osvetu. Osumnjičeni je bio zaposlen u HiPP-u u srednjem menadžmentu, a početkom godine je ostao bez posla - otpušten je iz "ekonomskih razloga".

Prema izvješću “Heutea”, osim što je izgubio posao, navodno je ostao i bez žene i djece. I to navodno kroz “prljavu” brakorazvodnu parnicu. List navodi da je osumnjičenik potom, navodno u naletu bijesa poslao e-poruku s ucjenom u sjedište njemačkog proizvođača dječje hrane HiPP. Međutim, ta poruka nije odmah pročitana.

Mediji prenose da je tražio dva milijuna eura u kriptovalutama uz prijetnju ako ih ne dobije da će otrovati staklenke s dječjom hranom otrovom za štakore u nekoliko supermarketa.

Iako je koristio lažnu e-mail adresu, ostavio je elektroničke tragove koji su istražitelje doveli do njega. Uz to, nadzorne kamere jednog supermarketa gdje je navodno postavio otrovane staklenke također su pomogle istražiteljima složiti mozaik zločina.

U Austriji, Češkoj i Slovačkoj zaplijenjeno je ukupno pet “manipuliranih” staklenki s dječjom hranom koje na svu sreću nisu konzumirane. Za šestom se još traga po Austriji.

