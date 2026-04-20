HiPP tvrdi da je žrtva ucjene: 'Ucjenjivač nam je poslao poruku, obavijestili smo policiju'

HiPP je žrtva ucjene - upravu su ovu vijest potvrdili su kompanije. U vezi s poznatim slučajem manipulacije koji uključuje staklenke dječje hrane HiPP u Austriji, Češkoj i Slovačkoj, iznose nove informacije.

"Ucjenjivač nam je poslao poruku u zajednički, nepersonalizirani sandučić elektroničke pošte koji se, u skladu s našim standardnim procesima, pregledava u duljim vremenskim razmacima. Odmah po saznanju o tome bez odgode smo obavijestili nadležna policijska tijela i uspostavili interni krizni tim.

Poduzeli smo hitne mjere kako bismo zaštitili naše potrošače. U bliskoj smo i kontinuiranoj koordinaciji i suradnji s nadležnim tijelima, što se odnosi i na našu komunikaciju", priopćili su iz HIPP-a.

Opće preporuke za kupce

Naglašavaju da ovaj incident ni na koji način nije povezan s kvalitetom proizvoda. "HiPP-ovi proizvodni, kvalitativni i kontrolni procesi i dalje se provode u potpunosti i bez ikakvih ograničenja. Riječ je o kriminalnoj vanjskoj manipulaciji izvan našeg područja utjecaja na trima navedenim tržištima. Nemamo saznanja o bilo kakvim dodatnim manipulacijama", dodaju ju.

Također, mole za razumijevanje kako ne bi ugrozili tijek istrage te trenutačno mogu komunicirati isključivo informacije koje su provjerene i službeno odobrene od strane nadležnih tijela.

HiPP navodi i opće preporuke za kupce. "Neovisno o ovom konkretnom slučaju, vrijedi sljedeće, kako za HiPP, tako i općenito za dječju hranu: uvijek provjerite je li ambalaža neoštećena, obratite posebnu pozornost na očuvan vakuumski zatvarač na staklenkama (karakterističan “klik” pri otvaranju), ne koristite proizvode koji pokazuju nepravilnosti (primjerice promijenjen ili neugodan miris sadržaja)", zaključuju.

POGELDAJTE VIDEO: Uzbuna zbog otrova za štakore u dječjoj hrani: Razgovarali smo s Hrvatima koji su kupili HIPP kašice