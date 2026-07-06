Fascinantno! Ledenjak 'krvari' crvenom tekućinom: Znanstvenici otkrili zašto je to tako

U suhom svijetu leda i snijega jedan ledenjak "krvari". Dubokocrveni tok vode boji bijeli krajolik Antarktike i ostaje tekuć čak i na temperaturama daleko ispod ništice.

Riječ je o Krvavom slapu na ledenjaku Taylor, jednom od najneobičnijih prizora na Zemlji. Kada ga je australski geolog Griffith Taylor 1911. prvi put vidio, pretpostavio je da crvenu boju uzrokuju alge. Kasnije se pokazalo da nije riječ ni o krvi ni o algama.

Kako prenosi Antarctic Science, crvena voda zapravo je izrazito slana voda bogata željezom, zarobljena ispod ledenjaka najmanje 1,5 milijuna godina. Kada ta voda izbije na površinu i dođe u dodir s kisikom, željezo oksidira, slično kao hrđa, pa slap poprima prepoznatljivu krvavocrvenu boju.

Znanstvenike je desetljećima mučilo pitanje kako se ta salamura iz dubine uspijeva probiti do površine kroz tako hladan led. Istraživanja su pokazala da se kreće kroz skrivenu mrežu kanala pod tlakom unutar ledenjaka. Zbog velike količine soli ne smrzava se na uobičajenim temperaturama, a kada se dio vode ipak počne lediti, oslobađa toplinu koja pomaže održati kanale otvorenima.

"Iako zvuči protuintuitivno, voda pri smrzavanju oslobađa toplinu, a ta toplina zagrijava okolni hladniji led", objasnila je glaciologinja Erin Pettit.

Dom bakterija koje žive bez sunčeve svjetlosti i kisika

No Krvavi slap nije zanimljiv samo zbog svoje boje. U njegovoj tami, stotinama metara ispod leda, žive bakterije odsječene od sunčeve svjetlosti i kisika više od milijun godina. Kao glavni izvor energije koriste sulfate, jer im ondje dolje ništa drugo nije dostupno. Upravo zato, mjesto je posebno važno i za astrobiologe koji proučavaju kakav bi život mogao postojati u ledenim svjetovima izvan Zemlje.

Novo istraživanje objavljeno u časopisu Antarctic Science dodatno je rasvijetlilo kako se slana voda probija na površinu. Znanstvenici su 2018. gotovo slučajno istodobno pratili pomicanje ledenjaka, fotografirali slap i mjerili promjene u jezeru ispod leda. Zabilježili su da se tijekom istjecanja salamure površina ledenjaka spustila, a njegovo se kretanje usporilo.

Zaključak je da se tlak u zarobljenoj slanoj vodi postupno povećava, a zatim se ona u naletima probija prema van. Svaki takav nalet mijenja led iznad sebe, nakon čega se ciklus ponovno smiruje i počinje iznova.

Znanstvenici vjeruju da bi daljnje praćenje Krvavog slapa moglo pomoći u boljem razumijevanju onoga što se događa unutar ledenjaka Taylor.