On je 'Mozart matematike': Prošao jedinstven obrazovni put, a pobija brojke koje mu prišivaju

Terence Tao jedan je od najvećih živućih matematičara na svijetu, genij čiji um funkcionira na razini nedokučivoj većini. No, uz njegovu briljantnu karijeru i Fieldsovu medalju, često se veže i gotovo mitska brojka: kvocijent inteligencije od 230, navodno najviši ikad zabilježen. Iako je njegova iznimna pamet neupitna, priča o tom broju mnogo je složenija i otkriva više o prirodi genijalnosti nego što bilo kakav test može izmjeriti.

Put čuda od djeteta

Rođen 1975. godine u Adelaideu u Australiji, Terence je od najranije dobi pokazivao znakove koji su zapanjivali okolinu. Njegovi roditelji, Billy i Grace Tao, oboje visokoobrazovani imigranti iz Hong Konga, brzo su shvatili da njihov najstariji sin nije obično dijete. S dvije godine, gledajući "Ulicu Sezam", sam je naučio čitati i pisati, a ubrzo je stariju djecu pokušavao podučavati osnovama matematike.

Njegov obrazovni put bio je jedinstven. Roditelji su ga upisali u školu s tri i pol godine, no taj se eksperiment pokazao neuspješnim jer dječak socijalno nije bio spreman za takav skok. Umjesto da ga forsiraju, osmislili su prilagođen pristup koji su stručnjaci kasnije nazvali "radikalnom akceleracijom s obratom".

Sa sedam godina pohađao je srednjoškolske satove matematike i fizike, ali je za predmete poput pravopisa i društvenih studija ostajao s vršnjacima u osnovnoj školi. To mu je omogućilo da zadovolji svoju intelektualnu glad, a da istovremeno ne izgubi ključni socijalni kontakt s djecom svoje dobi. Sa samo osam godina počeo je pohađati kolegije na sveučilištu.

Njegov otac Billy kasnije je razvoj sina opisao sportskom metaforom. Rane godine bile su poput sprinta, obilježene brzim svladavanjem školskog gradiva. No, da bi postao istinski matematičar, morao je postati maratonac. Ta tranzicija, koja zahtijeva strpljenje, ustrajnost i sposobnost dugotrajnog bavljenja neriješenim problemima, dogodila se tijekom njegova doktorata na Princetonu.

Kvantificiranje genijalnosti i mit o broju 230

Brojka od 230, koja je Taou donijela svjetsku slavu izvan akademskih krugova, potječe iz testiranja u djetinjstvu. Kao osmogodišnjak, pristupio je američkom standardiziranom prijemnom ispitu SAT, namijenjenom srednjoškolcima. Na matematičkom dijelu ostvario je nevjerojatan rezultat od 760 od mogućih 800 bodova. Na temelju statističke rijetkosti takvog postignuća za osmogodišnjaka, istraživači su ekstrapolirali njegov IQ na vrijednost između 220 i 230.

Međutim, psihometričari takve astronomske brojke gledaju sa skepsom. Problem je u tome što su se nekad koristile metode poput "omjernog IQ-a", gdje se mentalna dob dijelila s kronološkom.

Današnji standardni testovi, poput Wechslerove ljestvice, koriste "devijacijski IQ", koji uspoređuje pojedinca s općom populacijom na temelju Gaussove krivulje. Većina tih testova ima "plafon", odnosno gornju granicu mjerenja, obično oko 160. Rezultati iznad te razine smatraju se statistički nepouzdanima jer nema dovoljno referentnih slučajeva za valjanu usporedbu.

Sam Tao umanjuje važnost te brojke. Na svojoj je web-stranici napisao kako su testovi "izuzetno nepouzdani na tim razinama" te da je realnija procjena jednostavno "IQ veći od 175". U konačnici, brojka je ostala medijska zanimljivost, dok se stvarni dokazi njegove genijalnosti nalaze u njegovu radu.

Revolucija u primijenjenoj matematici

Za razliku od mnogih čuda od djeteta čiji talent izblijedi, Tao je svoj potencijal pretvorio u jednu od najproduktivnijih matematičkih karijera današnjice. Godine 2006. osvojio je Fieldsovu medalju, često nazivanu "Nobelovom nagradom za matematiku". Njegov rad obuhvaća zapanjujuće širok spektar područja, od teorije brojeva do parcijalnih diferencijalnih jednadžbi.

Jedan od njegovih najpoznatijih rezultata je Green-Tao teorem, koji je dokazao s kolegom Benom Greenom. Teorem potvrđuje da unutar niza prostih brojeva postoje aritmetičke progresije proizvoljne duljine, rješavajući time problem koji je matematičare mučio stoljećima.

Foto: PHILIPPE DESMAZES/AFP/Profimedia

Njegov genij ima i vrlo praktične primjene. Tijekom neobaveznog razgovora s kolegom 2004. godine, Tao je čuo za probleme s kojima se susreću radiolozi pri magnetskoj rezonanciji (MRI). Već sljedećeg dana poslao je svoje ideje koje su dovele do razvoja polja poznatog kao "komprimirano očitavanje" (compressed sensing). Ta matematička teorija omogućuje rekonstrukciju slika visoke rezolucije iz minimalne količine podataka, što je drastično smanjilo vrijeme koje pacijenti moraju provesti u MRI uređaju. "Većina onoga što radim ne spašava živote", izjavio je skromno, "ali taj me proboj i danas najviše impresionira."

Čovjek iza brojki

Unatoč statusu superzvijezde u znanstvenom svijetu, Tao je ostao izrazito prizemljen i skroman čovjek kojem je slava nelagodna. Odbio je glumiti u reklamnoj kampanji za Holden, a grupije, matematičke entuzijaste koji ga opsjedaju za autograme, dočekuje sa simpatičnom zbunjenošću. Njegov smisao za humor došao je do izražaja i u gostovanju na satiričnoj emisiji "The Colbert Report", gdje je nakon objašnjavanja "bratića prostih brojeva" (parovi prostih brojeva s razlikom četiri), gotovo sramežljivo dodao: "A postoje i 'seksi prosti brojevi' - parovi s razlikom šest."

Njegova sposobnost da složene ideje učini kristalno jasnima i njegova iznimna sklonost suradnji promijenili su način na koji matematičari rade. Vodi utjecajan blog gdje rješava probleme i poziva druge na suradnju, pretvarajući matematiku u globalni timski sport. Dok ga kolege opisuju kao čovjeka u kojemu "nema ni trunke umišljenosti", on svoj život vodi daleko od očiju javnosti, posvećen obitelji i strasti prema brojevima koja ga pokreće od djetinjstva.

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