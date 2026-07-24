Žena s IQ-om 228: Njezin životni put prkosi očekivanjima, ne prestaje intrigirati javnost

Godine 1956., desetogodišnja djevojčica iz Missourija sjela je riješiti Stanford-Binetov IQ test. Kad su stigli rezultati, brojke su bile toliko visoke da su praktički slomile ljestvicu. Njezina mentalna dob procijenjena je na gotovo 23 godine, što je rezultiralo kvocijentom inteligencije od nevjerojatnih 228. Za referencu, prosječna osoba ima IQ oko 100, a Mensa, organizacija za ljude s visokim IQ-om, zahtijeva rezultat između 132 i 148.

Njezino ime bilo je Marilyn vos Savant, a desetljećima kasnije Guinnessova knjiga rekorda proglasit će je osobom s najvišim zabilježenim IQ-om na svijetu. No, njezin život nije priča o znanstvenim revolucijama, već o nečemu mnogo kompleksnijem: kako živjeti s etiketom genija u svijetu koji vas pokušava definirati jednim brojem.

Djetinjstvo pod velom tajne

Rođena kao Marilyn Mach 11. kolovoza 1946. u St. Louisu, odrasla je u obitelji imigranata. Njezin otac Joseph Mach bio je njemačkog podrijetla, a majka Marina vos Savant talijanskog. Vodili su mali bar i restoran u radničkom dijelu grada. Iako je od najranije dobi pokazivala iznimnu bistrinu, postižući najviše rezultate na testovima inteligencije sa sedam, osam i devet godina, test koji je riješila s deset godina bio je prekretnica. Lokalni školski psiholog, suočen s rezultatom koji je ukazivao na mentalnu zrelost odrasle osobe, priznao je da nikada nije vidio ništa slično.

No, njezini roditelji donijeli su neuobičajenu odluku. Umjesto da iskoriste njezinu genijalnost, odlučili su sakriti rezultate od javnosti. Strahovali su od komercijalne eksploatacije i medijskog cirkusa, želeći svojoj kćeri osigurati što je moguće normalnije djetinjstvo. I tako je Marilyn nastavila svoj život, svjesna svoje sposobnosti, ali zaštićena od vanjskog pritiska. Kasnije je u jednom intervjuu s blagom ironijom opisala kako su se roditelji trudili odgojiti nju i njezinu braću kao prave Amerikance, govoreći isključivo loš, nepravilan engleski.

Njezin životni put prkosio je svim očekivanjima koja bi se vezala uz titulu "najpametnije osobe na svijetu". Udala se sa samo 16 godina, a do 19. je već imala dvoje djece i postala domaćica. Upisala je filozofiju na Sveučilištu Washington u St. Louisu, no odustala je nakon dvije godine jer joj je, kako je sama rekla, bilo dosadno. Nakon prvog razvoda, počela je ulagati u dionice i nekretnine kako bi si osigurala financijsku neovisnost potrebnu za ostvarenje svoje prave strasti - pisanja. Pisala je eseje i kratke priče, uglavnom političku satiru, ali pod pseudonimom, i dalje se držeći podalje od očiju javnosti.

Neočekivana slava i problem Montyja Halla

Njezina anonimnost naglo je prekinuta 1985. godine. Guinnessova knjiga rekorda došla je do njezinih rezultata putem Mega Societyja, elitne skupine čiji članovi moraju imati IQ viši od 99,999 posto opće populacije. Odjednom je Marilyn vos Savant postala svjetska senzacija.

Mediji su bili opsjednuti njome, ali umjesto stereotipnog, povučenog genija, upoznali su pristupačnu, zabavnu i druželjubivu ženu koja je brzo postala miljenica televizijskih emisija.

Slava joj je donijela kolumnu u časopisu Parade pod nazivom "Pitajte Marilyn". Čitatelji su joj slali pitanja o matematici, logici, filozofiji i svakodnevnom životu, a ona je na njih odgovarala s nevjerojatnom jasnoćom. Upravo je u toj kolumni 1990. godine objavila rješenje problema koje će izazvati nacionalnu kontroverzu i postati ključni trenutak njezine karijere. Riječ je o poznatom "problemu Montyja Halla", nazvanom po voditelju američkog kviza.

Zagonetka glasi: "Pretpostavimo da ste u kvizu i možete birati između troja vrata. Iza jednih je automobil, a iza drugih dvaju su koze. Vi odaberete jedna vrata, recimo broj jedan. Voditelj, koji zna što je iza kojih vrata, otvori jedna od preostalih vrata, recimo broj tri, iza kojih je koza. Zatim vas pita: 'Želite li zamijeniti svoj odabir za vrata broj dva?' Je li vam u interesu da to učinite?"

Unatoč golemom pritisku nije odstupila

Marilynin odgovor bio je kratak i jasan: "Da, trebali biste zamijeniti. Prva vrata imaju 1/3 šanse za dobitak, ali druga vrata sada imaju 2/3 šanse." Nije ni slutila kakvu će lavinu reakcija izazvati. Časopis je primio više od deset tisuća pisama, mnoga od njih od sveučilišnih profesora, doktora znanosti i matematičara, koji su je optuživali za temeljnu pogrešku u logici. "Napravili ste grešku, ali kad vam se ukaže na nju, nećete je priznati. Vi ste ta koza!", napisao je jedan profesor. Unatoč golemom pritisku, Marilyn nije odstupila.

U četiri uzastopne kolumne strpljivo je objašnjavala principe vjerojatnosti, koristeći analogije i primjere kako bi dokazala svoju tvrdnju. Na kraju se ispostavilo da je bila u pravu. Brojni matematičari, uključujući i slavnog Paula Erdősa, javno su joj se ispričali, a problem Montyja Halla postao je klasičan primjer kako intuicija može zavarati čak i najbriljantnije umove. Iako se njezina slavna kolumna "Pitajte Marilyn" više ne objavljuje u istom formatu, vos Savant i danas nastavlja suradnju s časopisom Parade, za koji kreira popularne logičke zagonetke.

Život izvan etikete genija

Njezin privatni život također je predmet zanimanja. Godine 1987. udala se za Roberta Jarvika, izumitelja prvog uspješnog umjetnog srca. Bili su poznati kao "najpametniji par New Yorka" i ostali su u braku sve do Jarvikove smrti 2025. godine. Detalji s njihovog vjenčanja, poput pratnje Isaaca Asimova do oltara ili prstenja izrađenog od medicinskog materijala, dodatno su intrigirali javnost.

Unatoč slavi, Marilyn nikada nije dopustila da je definira IQ rezultat. Svoje intelektualne kapacitete usmjerava na popularizaciju logičkog razmišljanja. Objavila je nekoliko knjiga, uključujući Moć logičkog razmišljanja, u kojima je čitateljima nudila alate za jačanje mentalnog fokusa i kritičko prosuđivanje, a ne samo rješavanje zagonetki. Vjeruje da ljudi često brkaju inteligenciju s uskim, specijaliziranim znanjem. Za nju, prava snaga uma leži u objektivnoj analizi, rješavanju problema i donošenju odluka. "Svi mi imamo odgovornost vratiti društvu", izjavila je jednom prilikom. "Pisanje je izvrstan način da ljudima vratim ono što su oni dali meni."

Izbrisana kategorija u knjizi rekorda

S vremenom je i Guinnessova knjiga rekorda odustala od kategorije "Najviši IQ", zaključivši 1990. da su testovi previše nepouzdani da bi se s apsolutnom sigurnošću proglasio jedan pobjednik. Kontroverze oko testiranja i različitih ljestvica pratile su i njezin rezultat, no to nije umanjilo fascinaciju javnosti njezinom pričom.

Njezin doprinos ne mjeri se brojem znanstvenih radova ili izuma. On leži u načinu na koji i danas nosi teret i privilegiju svoje izvanredne inteligencije. Priča Marilyn vos Savant podsjetnik je da je rezultat na testu samo brojka, a ne sudbina. Ona svojim primjerom pokazuje da se izvanredni talent može iskoristiti za izgradnju smislenog života, ukorijenjenog u onome tko ste, a ne u onome što svijet očekuje da budete.

Njezin pravi genij ne leži samo u sposobnosti da pronađe točan odgovor, već u hrabrosti koju je pokazala držeći ga se kad su svi ostali tvrdili da je u krivu, demonstrirajući snagu uma koja i danas intrigira javnost.

Prvi hrvatski Voyo original - serija 'IQ 160' stiže na platformu 24. srpnja. Ne propustite novi hit.

POGLEDAJTE GALERIJU