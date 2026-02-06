Poziv FBI-ja otkrio je strašnu istinu o pogrebnom domu: 'Skrivali su tijela, a ožalošćenima dijelili...'

Derrick Johnson ispunio je posljednju želju svoje majke. Njezin je pepeo pokopao ispod zlatnog stabla s ljubičastim cvjetovima u dvorištu svog doma na vulkanu Haleakalā na Mauiju, mjestu s kojeg se pruža pogled prema njezinim unucima. Nekoliko mjeseci kasnije zazvonio mu je telefon. Bio je to FBI, piše ABC News.

Bilo je 4. veljače 2024. godine. Johnson je u tom trenutku držao sat tjelesnog odgoja osmašima. "Jeste li vi sin Ellen Lopes?", upitala ga je žena s druge strane linije, prisjetio se u razgovoru za Associated Press.

Rekla mu je da se dogodio incident i da će agent FBI-ja doletjeti kako bi mu sve objasnio. Zatim je postavila pitanje koje mu je zaledilo krv u žilama: "Jeste li koristili Return to Nature kao pogrebno poduzeće? Vjerojatno biste ih trebali proguglati".

Trajalo je četiri godine

U buci školske teretane Johnson je u mobitel upisao naziv pogrebnog poduzeća. Pred njim su se pojavili deseci članaka, a detalji su se nizali jedan za drugim. Stotine tijela nagomilanih jedno na drugo, tekućina od raspadanja, rojevi kukaca, traumatizirani istražitelji, proglašeno izvanredno stanje.

Pozlilo mu je. Osjetio je kako mu se prsa stežu i kako ostaje bez daha. Istrčao je iz zgrade dok je drugi učitelj, čuvši njegove krikove, potrčao za njim.

Tjedan dana kasnije dvojica agenata FBI-ja došla su mu osobno potvrditi najgore - tijelo njegove majke nalazilo se među 189 tijela koja su vlasnici pogrebnog poduzeća Return to Nature, Jon i Carie Hallford, godinama skrivali u zgradi u Coloradu. Tijela su ondje bila od 2019. sve do 4. listopada 2023., kada su otkrivena.

Radilo se o jednom od najvećih skandala u povijesti američke pogrebne industrije. Nakon otkrića, zakonodavci su pooštrili dotad vrlo labave propise u saveznoj državi Colorado.

Osim što su obiteljima predavali lažni pepeo, Hallfordovi su priznali i prijevaru savezne države, iz koje su tijekom pandemije nezakonito izvukli gotovo 900 tisuća dolara pomoći za mala poduzeća.

Dok su dugovi rasli, istražitelji tvrde da su novac trošili na luksuz – nakit, skupe automobile i estetske tretmane, zadržavši oko 130 tisuća dolara koje su obitelji platile za kremacije koje se nikada nisu dogodile.

'Lagali su me'

Uhićeni su u studenom 2023. u Oklahomi i optuženi za zlostavljanje gotovo 200 posmrtnih ostataka. Stotine obitelji tada su saznale da pepeo koji su rasuli ili čuvali u urnama ne pripada njihovim najmilijima. Tijela njihovih roditelja, baka, djedova, djece i beba mjesecima, a neka i godinama, raspadala su se u zgradi bez hlađenja.

Jon Hallford bit će osuđen u petak i prijeti mu kazna od 30 do 50 godina zatvora, dok će Carie presudu će dočekati u travnju.

Johnson, danas 45-godišnjak, nakon tog poziva pati od napadaja panike. Obećao je sebi da će se pojaviti na izricanju presude i tražiti najstrožu kaznu. "Kad sudac izrekne koliko dugo ideš u zatvor i kad te odvedu u lisicama", rekao je, "čut ćeš mene".

Pogrebno poduzeće Return to Nature predstavljalo se kao alternativa klasičnim sprovodima, nudeći “zelene ukope” bez balzamiranja i kremacije. Carie Hallford bila je lice tvrtke – dočekivala je obitelji i vodila ih kroz proces oproštaja. Jon Hallford rijetko se pojavljivao.

Johnson ih je kontaktirao početkom veljače 2023., nekoliko dana nakon smrti majke. Carie Hallford ga je uvjerila da će se "dobro pobrinuti" za nju. Nekoliko dana kasnije uručila mu je plavu kutiju s plastičnom vrećicom u kojoj je bio sivi prah. "Lagali su mi preko telefona. Lagali su mi e-mailom. Lagali su mi u lice", rekao je Johnson.

Kutija je sljedeći dan bila izložena na komemoraciji u hotelu Holiday Inn u Colorado Springsu. Dok je propovjednik izgovarao riječi: "Prah si bio i u prah ćeš se vratiti", a Johnson je po kutiji posipao latice ruža. Kasnije će se pokazati da pepeo nije bio pepeo njegove majke.

Kako je sve završilo...

Dana 9. rujna 2023. nadzorne kamere snimile su muškarca za kojeg se činilo da je Jon Hallford kako ulazi u zgradu u vlasništvu Return to Nature u gradu Penrose. Unutarnje kamere pokazale su tijelo koje leži na nosilima, odjeveno u pelenu i bolničke čarape. Muškarac ga je prevrnuo na pod.

Zatim je "izgledalo kao da briše preostalu tekućinu od raspadanja s nosila po drugim tijelima u prostoriji", prije nego što je u zgradu unio još dva tijela, navodi se.

Detektiv narednik Michael Jolliffe i Laura Allen, zamjenica okružnog mrtvozornika, stajali su 3. listopada 2023. ispred zgrade u Penroseu, prema 50-straničnom optužnom podnesku. Na vratima je stajao natpis "Return to Nature Funeral Home" s navedenim telefonskim brojem. Kad je Jolliffe nazvao, broj je bio isključen.

Oko zgrade su bili ispucani beton i žute vlati trave. Straga je stajao oronuli mrtvački automobil s isteklom registracijom. Prozorski klima-uređaj je zujao. Netko je dan ranije Jolliffeu dojavio o jakom smradom koji je dolazio iz zgrade, navodi se u podnesku. Jedna susjeda rekla je novinaru AP-a da je mislila da dolazi iz septičke jame; druga je rekla da bi se pas njezine kćeri uvijek uputio prema zgradi kad bi se otrgnuo s povodca.

Jolliffe i Allen primijetili su tamnu mrlju ispod vrata i na vanjskoj žbuci zgrade. Pomislili su da izgleda poput tekućina koje su viđali u istragama s raspadajućim tijelima, navodi se u podnesku. Allen je kontaktirala Odjel za regulaciju u Coloradu, koji nadzire pogrebna poduzeća, a oni su stupili u kontakt s Hallfordom. Hallford je pristao sljedećeg poslijepodneva pokazati inspektoru unutrašnjost.

Inspektor Joseph Berry stigao je, ali se Hallford nije pojavio. Berry je pronašao mali otvor na jednoj od prekrivača na prozorima, navodi se u podnesku. Kroz njega je ugledao bijele plastične vreće koje su izgledale poput vreća za tijela na podu. Sudac je tog tjedna izdao nalog za pretres.

2500 četvornih metara

U zaštitnim odijelima, rukavicama, čizmama i respiratorima, istražitelji su 5. listopada 2023. ušli u zgradu od 2.500 četvornih stopa, prema podnesku. Unutra su pronašli veliki mlin za kosti. 189 tijela bila su nagurana u gotovo desetak prostorija, uključujući kupaonicu, ponekad toliko visoko da su blokirala vrata, navodi se u podnesku.

Neka su se tijela raspadala godinama, druga nekoliko mjeseci, navodi se. Mnoga su bila u vrećama za tijela, neka omotana plahtama i ljepljivom trakom. Druga su bila djelomično izložena, na nosilima ili u plastičnim spremnicima, ili su ležala bez ikakva pokrova.

Vreće za tijela bile su pune tekućine; neke su pukle. Postavljene su bile kante kako bi skupljale curenje. Timovi za uklanjanje "gazili su kroz slojeve ljudskog raspadanja na podu". Tijela su identificirana pomoću otisaka prstiju, bolničkih narukvica i medicinskih implantata.

PTSP

Nakon poziva FBI-ja Johnson je sebi obećao da će govoriti na izricanju presude Hallfordovima. No teško mu je bilo govoriti o onome što se dogodilo čak i s bliskim prijateljima, a kamoli pred sucem i samim Hallfordovima.

Mjesecima je Johnson bio opsjednut slučajem, čitajući desetke novinskih članaka, često prikovan za telefon dok ga jedno od djece ne bi prekinulo da se igraju.

Kad bi zatvorio oči, zamišljao je kako gazi kroz zgradu „s ličinkama, muhama, stonogama. Ima štakora, hrane se.“ Pitao je propovjednika je li duša njegove majke ostala zarobljena ondje. Propovjednik ga je uvjerio da nije. Johnson je počeo ići na terapiju i dijagnosticiran mu je posttraumatski stresni poremećaj.

Nakon što je tijelo njegove majke identificirano, Johnson je u ožujku 2024. doputovao u Colorado, gdje su posmrtni ostaci njegove majke ležali u smeđoj kutiji u krematoriju.

"Znam da mi ne zamjeraš, ali svejedno ti želim reći da mi je žao", prisjetio se da je rekao, položivši ruku na kutiju. Zatim je tijelo majke stavljeno u krematorij i Johnson je pritisnuo gumb. Uz terapiju, Johnson se postupno oporavlja, više se uključuje u rad sa svojim učenicima i u život svoje djece. Počeo je na terapiji vježbati govor koji će održati na izricanju presuda Hallfordovima.

"Pravda je ono što nedostaje u cijeloj ovoj jednadžbi", rekao je: "Možda me ta pravda nekako oslobodi, a dio mene se boji da neće, jer vjerojatno i neće".

