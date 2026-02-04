Drogirao suprugu pa seksualno zlostavljao djecu: Posinak otkrio tragove užasa

Voditelj ljetnog kampa koji je drogirao djecu otrovnim slatkišima prije nego što ih je seksualno napao priznao je da je drogirao i svoju suprugu Susan Ruben kako se ne bi probudila dok se zlostavljanje događalo.

Jon Ruben (71), bivši veterinar, prethodno je priznao seksualni napad na dva dječaka u ljetnom kampu u britanskom Leicestershireu i okrutnost prema šest drugih žrtava.

Ruben, koji je jecao na optuženičkoj klupi na Krunskom sudu u Leicesteru tijekom ročišta za priznanje krivnje u srijedu, priznao je da je Susan dao otrov ili štetnu tvar, Temazapam, između 26. i 29. srpnja prošle godine, kako se ne bi probudila dok je on seksualno zlostavljao djecu, objavio je Sky News.

Kamp za odmor vodio je najmanje 27 godina. U slatkiše je umiješao lijekove za smirenje i napao dvoje djece nakon što se s njima igrao "slatke igre".

Priznao zvjerska djela nad djecom

U studenom se izjasnio krivim za seksualni napad na dijete mlađe od 13 godina, napad na dijete mlađe od 13 godina penetracijom, osam točaka optužnice za okrutnost prema djeci, tri točke optužnice za izradu nepristojnih slika djece i četiri točke optužnice za drogu.

Osmero djece pozitivno na Xanax

Uhićen je u srpnju prošle godine nakon što je osmero djece odvedeno u bolnicu i utvrđeno da su uzeli tekući Xanax.

Nekoliko mališana se razboljelo nakon što su igrali "slatku igru", neki su imali poteškoća s hodanjem, nerazgovijetan govor i nisu se mogli probuditi, čulo se na sudu na prethodnom ročištu.

Djeca bi se često ujutro nakon toga osjećala loše, ali Ruben bi im rekao da su "preopterećena".

Foto: Jacob King, Pa Images/alamy/profimedia

Rubenov posinak izrazio je zabrinutost nakon što je u stvarima optuženika pronašao dječje ulje, šprice s bijelim prahom i druge predmete, čulo se na sudu na prethodnom ročištu.

Čak 50 videozapisa koje je snimio policija klasificirala kao najgoru klasu materijala za zlostavljanje djece, kategoriju A, i 22 koja su ocijenjena u drugoj najozbiljnijoj klasi, kategoriji B.

Nijedna od slika se ne odnosi na djecu u ljetnom kampu.

Sudac Krunskog suda u Leicesteru, Timothy Spencer, rekao je Rubenu da će izricanje presude biti "vrlo težak dan u životu".

